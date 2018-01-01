Правда в кавычках

За Перекопом не обращают внимания на «съедобность» информации

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, решили исказить информацию о действиях полиции и качестве хлеба. Кроме того, они льют слёзы по имуществу олигарха и стараются оправдать собственное бессилие.

Верить на слово

На прошлой неделе много шума в информационном пространстве наделало заявление президента РФ Владимира Путина, предложившего Украине забрать свою военную технику (в том числе и корабли) с полуострова. В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал произошедшее «трюком Путина» и заявил, что официального обращения в смысле каких-то дипломатических нот Украине не поступало. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина должна расценивать предложение Владимира Путина как официальное заявление, не требующее документального подтверждения. По его словам, ему не известно, были ли официальные обращения Москвы к Киеву с предложением вернуть технику. «Безусловно, могут быть официальные документы, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу. Мне не известно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам. Еще раз повторяю: даже если они не были отправлены, то по большому счету в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента РФ», — заявил Песков.

Традиционный желудочный интерес

Украинские новости о Крыме невозможно представить без темы «голодающих крымчан». На этот раз речь зашла о том, что на полуострове якобы нет хорошего хлеба, с дальнейшим развёртыванием темы к тому, что продукты, производимые в Крыму местными предприятиями, перешедшими на российские стандарты, стали совершенно несъедобными. И ссылаются в своей информации на переписку в интернет-сообществе с говорящим названием «Крымский бандеровец». Дело в том, что неразборчивые в интернет-связях люди действительно обсуждали в группе качество хлеба производства Керченского хлебокомбината. И только его. Допускаем, что с его продукцией на самом деле есть проблемы. Но обобщения, согласитесь, смелые.

Олигарха оставили без угла

Украинское издание с возмущением рассказывает о том, что власти Крыма планируют получить не менее 330 млн рублей за реализацию национализированных квартир, ранее принадлежавших украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В этой информации издание ссылается на сообщение республиканского минимущества. Отмечается, что аукционы по продаже ялтинских квартир, ранее принадлежавших Коломойскому, начались в 2017 году. Также на реализацию в 2018 году планируется выставить 13 объектов недвижимого имущества Коломойского, расположенных в Крыму. В их числе — гостиница в Алуште, рекреационный комплекс в Гурзуфе, а также ряд нежилых помещений.

Как говорится, было бы кого жалеть...

Именно добровольно!

Очень странно подана новость о том, что полиция в Севастополе предлагает жителям города добровольно сдать отпечатки пальцев. Об этом, в частности, сообщила пресс-служба местного управления полиции. «Одним из видов государственных услуг, предоставляемых полицией, является добровольная государственная дактилоскопическая регистрация. Эта процедура, основанная на использовании следов пальцев рук, является наиболее надежным средством идентификации личности», — заверили в полиции. В ведомстве добавили, что дактилоскопическая информация помогает правоохранителям, когда люди теряют память или становятся жертвами несчастных случаев. Процедура дактилоскопической регистрации осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией, она проводится по письменному заявлению на безвозмездной основе.

К предложению полиции можно относиться по-разному. Непонятно только, зачем в новости украинского издания нужно было закавычивать слово «добровольно». Ведь всё осуществляется действительно добровольно.