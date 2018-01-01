Если бы не россияне...

Сколько и какой воды утечёт до финиша чемпионата НХЛ?

Если бы не решительная позиция российского руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то предстоящий олимпийский турнир «шайбистов» в южнокорейском Пхёнчхане превратился бы, как справедливо считает спортивная общественность, в «первенство бани No 10». Но всё по порядку.

Нам Олимпиада не с руки

Так, ещё задолго до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 объявила о своём отношении к предстоящему спортивному фестивалю компания комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэна, базирующаяся в США и Канаде. А коль так, то за океаном, впервые за последние двадцать четыре года, решили отказаться от трёхнедельного перерыва во время регулярного чемпионата лиги, чтобы дать возможность мастерам из семнадцати стран, выступающим в клубах НХЛ, принять участие в этих Играх в составах своих национальных сборных. Ну, а когда ряд лучших профессиональных хоккеистов из Канады (их в лиге играет 428), США (240), Швеции (89), Финляндии (39), России и Чехии (по 38), мечтающих стать олимпийскими чемпионами, стали настаивать на перерыве в чемпионате, их предупредили, что они будут исключены из лиги или заплатят неподъёмные денежные штрафы. И сразу же все поняли, что профессиональных хоккеистов можно будет заполучить только в КХЛ, где тоже выступают мастеровитые парни из хоккейных регионов планеты.

Но тут чиновники МОК, опираясь на доклад канадского профессора Ричарда Макларена, созданный в сотрудничестве с предателем всего российского, информатором WADA Григорием Родченковым, объявили крестовый поход на российский спорт. Они временно исключили Олимпийский комитет России из своих рядов за недоказанную государственную поддержку допинга. Это решение не позволяло командам наших хоккеистов и мастеров кёрлинга стартовать в Пхёнчхане.

В создавшейся патовой ситуации наконец-то наши руководители спорта, благодаря своим коллегам из КХЛ, отважились «хлопнуть дверью». Они заявили, что если хоккеисты России не будут допущены к участию в олимпийском турнире, то в КХЛ не будет, как и в НХЛ, объявлен перерыв в регулярном чемпионате лиги. И сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Словении, Норвегии, Германии, Швейцарии не смогут пригласить на Олимпиаду своих сильных земляков, умеющих мастерски распоряжаться шайбой и клюшкой в хоккейной коробке чемпионата КХЛ. Вот тогда-то турнир без профессионалов, превратившись из олимпийского в любительский междусобойчик, не привлечет на трибуны зрителей, за чем последуют огромные финансовые потери. Этого, любящие звонкую монету у себя в кармане, моковцы не могли перенести, и наши команды, по двум игровым видам олимпийской программы, получили пропуск. Жребий уже назвал три предварительных хоккейных квартета: A — Канада, Чехия, Швейцария, Южная Корея; В — Россия, США, Словакия, Словения; C — Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия. Ну, а пока в КХЛ и НХЛ продолжаются регулярные чемпионаты. Их цель: отобрать по восемь лучших клубов из Западной и Восточной конференций, которые сойдутся в плей-офф за главные призы лиг — Кубок Юрия Гагарина и Кубок Стэнли.

КХЛ перед перерывом

Он наступит в лиге 28 января и продлится до 26 февраля. А пока 27 клубам из двух конференций предстоит до конца регулярного чемпионата провести по пять матчей. Но мы уже сегодня можем досрочно поздравить с победой в нем санкт-петербургский СКА, спустя четыре года вторично ставший чемпионом, победивший в дивизионе, носящем имя Всеволода Боброва. Питерцы, составляющие основу нынешней сборной России, имеющие в своих рядах двух результативных форвардов Илью Ковальчука и Никиту Гусева, набрали 132 очка и забронировали за собой место в восьмёрке плей-офф среди клубов запада. Вместе с ними борьбу за Кубок Гагарина поведет победитель дивизиона Анатолия Тарасова — московский ЦСКА — 118, «Йокерит» из Хельсинки — 95, ярославский «Локомотив» — 90, нижегородское «Торпедо» и ХК «Сочи» — по 84 очка. А вот за седьмое и восьмое места, дающие право выступать в плей-офф, отчаянная борьба предстоит между московским «Спартаком» (78), череповецкой «Северстаслью» (77), московским «Динамо» (75 очков). Все шансы пробиться в плей-офф потеряли динамовцы Минска и Риги (по существу, сборные Белоруссии и Латвии), братиславский «Слован» из Словакии.

А на востоке в дивизионах Валерия Харламова и Аркадия Чернышова, по сути дела, уже завоевали путёвки в плей-офф шесть клубов: казанский «АК Барс» — 94, екатеринбургский «Автомобилист» — 90, нижнекамский «Нефтехимик» — 88, магнитогорский «Металлург» — 86, челябинский «Трактор» — 84, уфимский «Салават Юлаев» — 83 очка. А вот, как и на западе, сложные матчи за седьмое и восьмое места предстоит провести омскому «Авангарду» (81), новосибирской «Сибири» (79) и хабаровскому «Амуру» (78 очков). Увы, вряд ли смогут повести борьбу за Кубок Гагарина «Барыс» из Астаны (сборная Казахстана) и сильнейший клуб Китая, пекинский «Куньлунь».

Теперь наставник чемпиона «регулярки», имеющий немецкое гражданство Олег Знарок, являющийся и главным тренером национальной сборной России, ждёт, кого из кандидатов в сборную, тренеров, врачей специальная комиссия МОК пригласит стать участниками Игр в Пхёнчхане. Многие, и не только наши специалисты, сулят россиянам победу в предстоящем олимпийском турнире.

В НХЛ — обычная жизнь

И в лиге по прежнему на первых ролях продолжают находиться воспитанники российского хоккея — лучшие форварды Никита Кучеров («Тампа Бэй») и Александр Овечкин («Вашингтон»), лучший вратарь Сергей Бобровский («Коламбус»). Любовью у американских и канадских болельщиков хоккея пользуются наши Евгений Малкин, Владимир Тарасенко, Александр Радулов, Владимир Наместников, Артём Анисимов, Евгений Кузнецов, Павел Бучневич, Артемий Панарин, Евгений Дадонов и другие, которые могли бы украсить ряды сборной России через двенадцать дней в Пхёнчхане. Но сейчас все их устремления направлены на попадание их клубов в плей-офф борьбы за Кубок Стэнли.

В Восточной конференции в тройку лучших в Столичном дивизионе, которая выходит в плей-офф автоматом, пока входят «Вашингтон» — 60, «Нью-Джерси» — 56, «Коламбус» — 55 очков, а в Атлантическом дивизионе: «Тампа Бэй» — 65, «Бостон» — 60, «Торонто» — 55 очков. А на так называемый уайлд-карт из остальных клубов этой конференции претендуют «Питтсбург» (55) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (53 очка).

На западе в тройке лучших в Центральном дивизионе находятся «Нэйшвилл» — 60, «Виннипег» — 59, «Сент-Луис» — 59 очков, а в Тихоокеанском дивизионе зафиксирована сенсация. Её сотворил дебютант НХЛ «Вегас Голден Найтс». «Золотая» команда из игорной столицы США, Лас-Вегаса, стала единоличным лидером дивизиона, набрав 64 очка, что на десять пунктов больше, чем у опытных «Сан-Хосе» и «Калгари». А на уайлд-карт пока претендуют «Даллас» (56) и «Колорадо» (53), которым в затылок дышат «Чикаго» (56), «Лос-Анджелес», «Миннесота», «Анахайм» (у всех — по 53 очка). Напомним, что регулярный чемпионат в НХЛ завершается 1 марта и до его финиша еще немало воды утечёт!