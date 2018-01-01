Равнение на фигуристов!

Могли бы быть вне конкуренции не только в Европе

Если бы так, как российские мастера фигурного катания недавно выступили в Москве, на юбилейном, 110-м чемпионате континента, завоевав девять медалей из двенадцати, выступали наши «зимники» во всех видах спорта, они были бы сильнейшими не только в Европе, но и в мире. И тогда все ухищрения явных и скрытых врагов российского спорта, засевших в МОК и WADA, любыми путями обескровить нашу олимпийскую сборную были бы невозможны.

Знай наших!

Только один пример. Звезда женского одиночного катания, победительница чемпионатов мира и Европы 2016 и 2017 годов, Евгения Медведева получила на тренировке тяжёлую травму ноги и не смогла принять участие в мировом турнире Гран-при в японской Осаке, а затем и в чемпионате России — 2018. Но её смогла успешно заменить 15-летняя подруга по московской школе «Самбо-70» Алина Загитова, где девушки тренируются под руководством талантливого наставника Этери Тутберидзе. Школьница, вчерашняя чемпионка мира среди девушек, стала владелицей золотых медалей этих двух важнейших соревнований. К чемпионату Европы Женя поправилась, но Алина уже почувствовала приятный вкус побед и на столичном льду впервые дала бой Медведевой, оставив её второй в короткой и произвольной программах, а в двоеборье опередив почти на шесть баллов (238,24), что принесло ей впервые титул чемпионки Европы — 2018. Медведевой досталось серебро (232,86), и она отгородилась барьером в 28 баллов от занявшей третье место экс-чемпионки мира и Европы итальянки Каролины Костнер. А та, в свою очередь, смогла вырвать бронзу из рук ещё одной россиянки, Марии Сотсковой.

А вот лидерам чемпионата среди спортивных пар после короткой программы, французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре, не удалось сдержать натиск трёх российских пар, блестяще откатавших свои произвольные комбинации и сумевших занять все места на пьедестале почёта. Второй год подряд сильнейшей парой континента стали молодые москвичи Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Заняв пятое место в короткой программе, они в произвольной, собрав в кулак свое мастерство, сумели перепрыгнуть на первое место, потеснив на вторую ступеньку пьедестала почёта олимпийских чемпионов Сочи-2014 в команде Ксению Столбову и Фёдора Климова и на третью — дебютантов первенства Наталью Забияку и Александра Энберта. Последней паре удалось опередить экс-лидеров первенства французов в борьбе за бронзу на 0,01 балла, что в фигурном катании редчайшее явление.

В состязаниях мужчин-одиночек и в танцах на льду в Европе пока нет достойных конкурентов у ставшего в шестой раз подряд чемпионом континента испанца Хавьера Фернандеса (295,55) и у многократных чемпионов Европы французского дуэта Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, покушавшихся в Москве на мировой рекорд, но чуть-чуть недотянувшись до него (203,16).

Приятно отметить, что в борьбу с фаворитами смело вступили россияне, и пусть пока они уступают им в мастерстве, но это отставание постепенно начинает таять. Так, вслед за французами в итоговой табели о рангах разместились наши олимпийские чемпионы Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, а сразу же за ними — молодые танцоры Александра Степанова и Иван Букин, сын олимпийского чемпиона по танцам Андрея Букина. Шестое место заняла пара новых граждан России — француженка Тиффани Загорски и австралиец Джонатан Гурейро, у которых русские корни, и они решили соревноваться в паре на родине своих матерей.

Среди мужчин серебро в одиночном катании досталось дебютанту первенства, вчерашнему юниору из Санкт-Петербурга, Дмитрию Алиеву, а бронза — его земляку, двукратному чемпиону России Михаилу Коляде, продемонстрировавшему на этот раз весьма неуверенные прыжки, а ведь именно благодаря их мастерскому исполнению он в конце прошлого года стал третьим призёром мирового Гран-при в Осаке. И ещё одна деталь. Вслед за великолепным «тореадором» из страны Сервантеса разместились шестеро парней с нашими именами и фамилиями: Алиев, Коляда, Денис Васильев, Алексей Быченко, Александр Самарин, Александр Майоров. Но если двое первых и Самарин защищают спортивные цвета России, то Денис — Латвии, Алексей — Израиля, а Александр — Швеции. Вот так российская школа фигурного катания без помощи хакеров и допинга, вопреки утверждениям наших заклятых друзей, завоёвывает спортивный мир!

И опять под микроскоп

Тренерский совет российской сборной рекомендовал МОК пригласить на Игры в Пхёнчхан следующих наших фигуристов: Загитову, Медведеву, Сотскову, Алиева, Коляду, Тарасову и Морозова, Столбову и Климова, Забияку и Энберта, Боброву и Соловьёва, Степанову и Букина, Загорски и Гурейро (запасные), которые соответствуют всем параметрам приглашения, придуманного только для россиян. Теперь каждого из них следующая комиссия МОК будет рассматривать буквально под микроскопом: не имели ли они раньше дисквалификаций или предупреждений из-за допинга? Увы, в позапрошлом году Катя Боброва попадала в заваруху с мельдонием. Всем спортсменам из других стран WADA простила эти мелкие нарушения, которые, как известно, и нарушениями-то не считались, зато перед россиянами даже не извинились. Более того, как поговаривают сейчас, новая комиссия будет учитывать и эту соринку в глазах россиян как «дубинку», которая может закрыть им дорогу в Пхёнчхан, чтобы лишить их медалей. За них в тех же танцах на льду, в других четырёх олимпийских дисциплинах поведут борьбу канадцы, американцы, французы, испанцы, японцы, китайцы, южные корейцы и, конечно, чего больше всего остерегаются моковцы, «олимпийские спортсмены из России». Но уже через день после выхода в свет этого номера нашего еженедельника, 28 января, наши парни и девушки, рассчитывающие на Играх-2018 завоевать ряд медалей, в том числе и две золотые чемпионские награды в командном первенстве и среди женщин-одиночниц, узнают точно о вердикте комиссии МОК. Тем более что среди фигуристов нет дисквалифицированных навечно для участия в Олимпиадах мастеров, которые, как поспешил сообщить Международный олимпийский комитет, даже при любых решениях международного спортивного суда в Лозанне не примут участия в стартующих 9 февраля в Пхёнчхане XXIII зимних Олимпийских играх.