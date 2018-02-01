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Защита объективных причин

Можно ли вернуть товар, который не подошел?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, можно ли вернуть товар, который не подошел? Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Права и сроки

Права покупателя при возврате товара и последующей его замены на аналог с более подходящими характеристиками защищены на уровне федерального законодательства.

ФЗ «О защите прав потребителей» обязывает владельцев торговых точек принимать и обменивать товар, даже если тот вполне надлежащего качества, не требует ремонта и замены на функционально полноценный. Статья 25 Федерального закона «О защите прав потребителей» гласит, что потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Срок, в течение которого человек может вернуть товар — 14 дней. Есть, конечно, ряд предписываемых законом ограничений на возврат изделия. А именно: обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Но что делать, если аналогичного товара у продавца не оказалось? В данной ситуации на помощь нам приходит п. 2 ст. 25 Федерального закона «О защите прав потребителей», который гласит, что в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата указанного товара. По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении аналогичного товара в продажу.

Чтобы использовать свое право обмена товаров, покупателю необходимо написать заявление продавцу с указанием причины возврата продукции. Оно пишется вручную в двух экземплярах. Один из них остается у заявителя, второй — у продавца. В заявлении, которое остается у потребителя, необходимо указать, что товар был возвращен покупателю в определенный день. Документ должен быть зарегистрирован. Если продавец не идет навстречу по подписанию приема заявления, его необходимо отправить по почте. В этом случае обязательным является отправка заявления заказным письмом с уведомлением.

Без обратного хода

Существует ряд непродовольственных товаров, которые невозможно вернуть и обменять:

— товары, назначение которых — проведение профилактических, а также лечебных процедур без обращения к врачу (в домашних условиях)

 предметы персональной гигиены;

 парфюмерия, косметика;

 одежда из хлопчатобумажной ткани, льна, шелка, шерсти или же синтетики;

 изделия из материалов, относящихся к нетканому типу (тесьма, различные ленты, украшения, кружева);

 товары, назначение которых — проведение профилактических, а также лечебных процедур без обращения к врачу (в домашних условиях);

 провода, кабели и шнуры;

 линолеум, ковролин и другие отделочные материалы подобного типа;

 носки, нижнее белье, трикотаж;

 посуда, пластиковые коробки для еды и иные схожего назначения товары;

 стиральные порошки, мыло.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артем Шабанов
Фото klops.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:10

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