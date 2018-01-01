Неисчерпаемый источник негатива

В Красноперекопском районе из кранов идёт почти морская вода. А в Нижнегорском — люди возмущены местной водной компанией

Прогнозы нарастания проблем с пресной водой на севере Крыма озвучиваются уже третий год. Поначалу власти республики избегали комментировать их серьезность, однако теперь уже вынуждены это признать. Но в Крыму есть и другие водные проблемы, и не только на севере полуострова, о чём свидетельствуют письма в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ».

Беда очевидна

Несколько дней назад, по итогам приема граждан в Красноперекопске и районе, глава Крыма Сергей Аксёнов поручил в кратчайшие сроки найти решение проблемы водоснабжения этого района. Ведь в этом регионе сейчас, увы, происходит то, о чём говорили различные специалисты уже давно — основные проблемы связаны с засолением подземных горизонтов после закрытия Северо-Крымского канала Украиной. Из кранов, к примеру, в Красноперекопске идет почти морская вода. И денег на опреснение воды для района, по видимому, всё-таки нет. А едва ли не единственный реально обсуждаемый на данный момент проект — переброска вод из Тайганского водохранилища.

В частности, по итогам выездного приёма граждан, глава Крыма сделал соответствующее заявление. «Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района — низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города проработать меры по устранению проблемы», — сообщил Сергей Аксёнов на своей странице в социальной сети Facebook.

Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия, расположенные на севере республики. По прогнозам министра промышленной политики РК, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года.

Но, нельзя говорить, что местные власти сидят сложа руки. О проблеме, хоть и не заявляли так громко прежде, но пытались делать шаги для её решения постоянно. Задач и планов было много за минувшие три года. Но, к сожалению, результатами особенно не похвастаешься. К примеру, для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора. На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу. Над техзаданием по этому проекту, в частности, работают химические предприятия.

Кстати, с аналогичными проблемами столкнулись и в Первомайском районе полуострова, где также очевиден высокий уровень минерализации воды в подземных источниках. Но там ситуация получше — в конце осени прошлого года была запущена пилотная опреснительная станция, которая обошлась бюджету в 1,6 млн рублей. В полноценном режиме работы она опресняет 6 тысяч кубометров воды в сутки. И эта вода, как уверяют специалисты, соответствует нормам полностью. Другой вопрос — хватает ли этих объёмов для удовлетворения потребностей местного населения? Но, всё-таки лучше так, чем как в Красноперекопске...

Причина и следствие

Стоит, пожалуй, немного напомнить и об истории проблемы. По Северо-Крымскому каналу до его блокировки Украиной из Днепра в Крым поступало 1 миллиард кубометров воды в год. 80 миллионов кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальная вода шла на сельское хозяйство. Однако после закрытия поставок воды проблему временно решили за счет расконсервации подземных хранилищ воды. Но баланс резко сместился и теперь уровень подземных вод все время уменьшается. В связи с тем, что земли перестали проливать, уже началось капиллярное засоление почв. В северном Крыму оно идёт быстрыми темпами. При этом специалисты также обращают внимание на слишком интенсивную эксплуатацию подземных источников местными заводами. Засоление скважин и водопроводов северного Крыма морской водой приобрело зримые формы в прошлом году, когда жители Красноперекопска стали находить в трубах у себя дома пробки из водорослей.

Прогнозы были

Проблемы, обрушившиеся на крымские регионы, зависевшие прежде от функционирования Северо-Крымского канала не раз освещались и на страницах «Крымского Телеграфа». В частности, о трагической судьбе «крымской артерии жизни» рассказал в своё время газете участник строительства Северо-Крымского канала, почётный мелиоратор Украины, человек, в своё время работавший в правительстве Крыма и Верховном совете Крыма, Георгий Капшук. И в той беседе поднимались и те вопросы, те ситуации, с которыми потом действительно столкнулись. Но, несколько лет назад эта тема просто была нежелательна в информационном пространстве полуострова. Вот так и получается — замалчивают, а потом за голову хватаются. Хотя и журналисты, и независимые специалисты говорили о грядущих серьёзных проблемах. Вот, к примеру, только фрагмент той беседы со специалистом. Что называется, по существу:

— Георгий Иванович, как напоить Крым чистой водой? Сейчас ищут новые методы, опреснение, искусственные осадки...

— Вот сейчас все твердят, что Крым от безводья спасут артезианские скважины. Мы, приняв тогда днепровскую воду, от Перекопа до Керчи тампонировали скважины. А были скважины, в которые загоняли днепровскую воду в водоносные горизонты, чтобы пополнить их.

А теперь в Северном Крыму уже воду пить нельзя — солёная! Если всё время качать из скважин, что будет дальше? Катастрофа. Что можно делать в Крыму без воды? Крым — это не только ЮБК, не только курорты. У меня мнение одно. Если не решить вопрос о Северо-Крымском канале политическим, дипломатическим путём, идя на необходимые компромиссы, он погибнет, и всё, что было на севере, северо-западе, северо-востоке Крыма, вся инфраструктура — тоже. Люди оттуда уйдут, сёла умрут...

Вот такой невесёлый прогноз был сделан. И в некоторой части он уже не просто сбылся, а признан на уровне руководства республики. Что дальше?..

Вот такая компания...

Но есть у Крыма и крымчан и другие водные проблемы. Другого характера. И комплексные. Вот, например, какое письмо получила редакция от жителей Нижнегорского района из сел Желябовка, Ломоносово и других, жалующихся на работу «Крымской водной компании».

«Сёла района далеко не в восторге от работы вышеуказанной организации. Чего только стоят „письма счастья“ с информацией о мифических долгах, якобы, за неуплату! Получив такое письмо, люди волнуются, хватаются за сердце, пьют капли и таблетки, а позже выясняется, что долга нет! Выясняется ненадолго, на месяц... и снова письмецо. Да, мы уже смирились с тем, что если трубу прорвало напротив твоего двора — это твоя финансовая проблема. Молча, пережили приказ „Менять счётчики!“ — заменили. Терпеливо сносим рост тарифов, а ведь он не шуточный. Иногда возникает ощущение, что воду из Сак доставляют, поэтому и тариф такой».

Вопросы и претензии у людей копятся, а с, так называемой, обратной связью — туго. В частности, в Желябовке, судя по письму, вот какая картина. «Вы не подумайте, что люди совсем молчат, нет, они жалуются депутатам, а те, в свою очередь, — главе поселения. Глава, почти на каждой сессии пытается дозвониться до руководства „КВК“ и пригласить, хотя бы одного представителя в сельский совет для общения с избранниками народными, раз уж они с самим народом общаться не хотят. Да, вот только, эти господа все призывы проигнорировали... А тут, в начале ноября 2017 года, трубу прорвало в месте, где никто не живёт — под дорогой напротив улицы 60 лет СССР. Несколько дней бил фонтанчик, а затем приехали специалисты „КВК“, и, чтобы устранить порыв, нарушили дорожное покрытие, сбив бетон и вырыв яму, превышающую половину проезжей части. В результате деятельности „КВК“ въезжать на улицу стало затруднительно, грузовой транспорт стал миновать улицу. Однажды жители и без того самой узкой улицы села поняли — автомобиль-мусоровоз к ним больше не зайдёт...».

Так, продолжают крымчане, всё и оставалось до декабря прошлого года, пока глава республики Сергей Аксёнов не проинспектировал Нижнегорский район. «С ним прибыли члены Совета министров Республики Крым и руководители ведомств, выслушав жалобы граждан, приняли меры — поручили районной администрации разобраться с проблемами. На место прибыла комиссия, посмотрели... и вызвали руководство «КВК» на встречу с жалобщиками. Как ни странно, на встречу прибыла Пархоменко Ольга — генеральный директор и Кожемякин Владимир — технический директор компании... На каждый конкретный вопрос у них готов ответ. Например, оказывается, жители Желябовки должны понять, что сами виноваты в том, что у них сгнил водопровод, так, что пусть теперь терпят забитые ржавчиной фильтры. А в том, что трубу прорвало перед улицей, виноват... мусоровоз и опять же сами желябовцы. А нечего, дескать, в свои сёла пускать тяжелые машины. Получается, пожарным в Желябовке тоже не место! И дорогу «КВК» не обязана восстанавливать, она же воду подаёт... И самое главное — тарифы. На этот вопрос руководство сообщило: «Это не мы, это — Россия»...

Редакция с нетерпением ожидает реакции на это возмущённое письмо граждан от руководства компании, и от местной власти. И готова к продолжению данной темы на страницах издания. Но в заключение стоит, пожалуй, привести ещё один пассаж из письма: «Возмущённые новыми тарифами люди (тарифы опубликовали в газете «Нижнегорье») задают справедливый вопрос: до каких пор будет продолжаться этот беспредел? Чтобы «КВК» стала хозяйничать в Желябовке, хватило голосов пяти депутатов. Сколько нужно голосов жителей, чтобы сказать этой компании «Прощайте!»?