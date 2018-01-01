Жажда Тепе-Кермена

Мозаика загадок древнего пещерного города

О крымских пещерных городах мы рассказывали уже не раз, в том числе и о сооружениях на горе Тепе-Кермен, одноимённой с древним городом, находившимся там прежде. На этот раз, следуя традиции подводить некоторые итоги исследований и публикаций, мы решили вернуться к разговору об этом загадочном месте, обобщить прежде выявленное и дополнить картину несколькими относительно свежими сюжетами.

Колодца нет...

Пещерный город Тепе-Кермен (в переводе с крымскотатарского — крепость на вершине) расположен в Бахчисарайском районе и высечен в так называемой горе-останце, высотой около 540 метров. Одна из загадок, веками окружающих древний пещерный город — где же его жители добывали воду? Действительно — учитывая, что пещерные комплексы Тепе-Кермена, пожалуй, самые труднодоступные среди подобных комплексов в Крыму, из-за высоты и особенностей рельефа склонов — отсутствие источников воды настораживает. Вода здесь есть лишь в окрестностях, далеко внизу.

Тем более, считается, что наличие воды — один из безусловных факторов появления любого пещерного города, как такового! В прочих пещерных городах проблема отсутствия воды вроде бы и не стояла. Например, на Мангуп-Кале и на Кыз-Кермене есть источники, а на Чуфут-Кале, и Эски-Кермене — глубокие колодцы, вырубленные в скале на десятки метров. На Тепе-Кермене же археологи до сих пор не нашли естественных, природных запасов влаги...

Здесь не выявлена пещера, где мог бы быть родник, нет и рукотворных колодцев. А если бы и нашёлся колодец, то, учитывая высоту горы, он должен иметь глубину более 400 метров и, в этом случае, претендует на рукотворный феномен.

Сейчас самый глубокий, из известных на полуострове — рукотворный колодец, выдолбленный в сплошной скальной породе, находится у подножия Чуфут-Кале. Глубина его около пятидесяти метров. И он производит во всех смыслах глубокое впечатление. Можно представить, насколько грандиозным должен быть гипотетический колодец на Тепе-Кермене! В четыре раза масштабнее! Не говоря уже о специфических технологиях и трудозатратах на создание подобного гидротехнического сооружения.

Из известной сейчас официальной картины жизни в этом пещерном городе, получается, что местным жителям, помимо ежедневных прогулок по крутому склону, нужно было ещё и доставать где-то воду. Люди таскали воду на себе? Но это — достаточно тяжёлая работа! А в окрестностях есть немало таких же безводных гор-останцев, где не появилось пещерных городов... Действительно — загадка...

Очередная смелая версия

Есть и другие загадочные особенности. Дело в том, что на Тепе-Кермене, среди множества устроенных здесь искусственных каменных полостей, есть более 150 пещер, которые можно классифицировать по общепринятым признакам как хозяйственные, в частности, так и пещерные стойла.

Теперь попробуем представить особенности животноводства в таких условиях. В каждой из таких пещер можно было в среднем содержать 6-8 голов мелкого домашнего скота. Например, овец. Каждая овца пьет в день примерно 7-8 литров воды, если за скотом, конечно, хорошо ухаживать.

Но если даже считать по минимуму, что скота было мало и что он потреблял половину суточной нормы, учитывая, что стада всё же должны были определенную часть времени проводить на пастбищах, вне пещерного города, то получается: чтобы обеспечивать водой скот, содержавшийся на горе, необходимо более двух тысяч литров ежедневно. И это — не учитывая естественных потребностей людей, обитавших там же. Откуда же брали воду? Можно предположить, что часть стада использовалась и как вьючные животные, которые периодически, так сказать, сами себе поднимали бурдюки или какие-то емкости с водой... Специалисты-животноводы допускают такую практику. Но, опять же, гипотетически.

Кстати, есть версия и относящаяся к разряду альтернативных. Речь о том, что загадочные пещерные комплексы Тепе-Кермена служили в древности в качестве огромных конденсаторов атмосферной влаги. И таким образом снабжали водой здешних обитателей. Апеллируют авторы версии к тому, что в античные времена эффект конденсации на камнях был не только известен, но и использовался для получения воды в Крыму. В Херсонесе, например. Соответственно, в античные времена древние греки знали и могли использовать закон конденсации воды на практике.

В этой связи грубая обработка поверхностей стен и потолка — это не что иное, как увеличение площади поверхности конденсации воды. Для этой же цели служат и сделанные в пещерах углубления, отверстия, пазы, канавки, ниши, выступы в стенах и на потолке. А канавки на полах служат для дальнейшего распределения воды, а ямы — накопительные баки для конденсата.

Согласно этой версии, пещеры должны были закрываться, чтобы внутри устанавливалась постоянная температура, близкая к точке росы. Соответственно, размер дверей и окон здесь, меньший, чем нужно для обычных дверей и окон — чтобы легче герметизировать.

Но эта смелая версия, увы, не объясняет, почему в одних пещерах есть компоненты, якобы, способствующие сбору конденсата, а другие отличаются лишь грубой обработкой стен. Не объясняет почему ниши не в каждой стене и другие вопросы по поводу технологии работы предполагаемых конденсационных камер. Авторы версии говорят, дескать, сейчас технология изготовления конденсационных пещер утеряна, и точных ответов на вопросы нет.