Жизнь и быт

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Подарок любителям прекрасного

В Симферопольском художественном музее 24 января состоялось открытие Х юбилейной выставки «Подарок искусствоведу», приуроченной к 80-летию со дня рождения выдающегося крымского искусствоведа Рудольфа Подуфалого, человека, который проработал в Симферопольском художественном музее более сорока лет, был заместителем директора по научной работе, искусствоведом, главным экспозиционером, аналитиком, вдохновителем и собирателем.

«Вернисажи, посвященные памяти Рудольфа Подуфалого, всегда объединяют художников разных направлений, возрастов и эстетических позиций. Выставки проходят при участии Министерства культуры РК, КРО ВТОО „Союз художников России“, научной библиотеки „Таврика“, Центрального музея Тавриды», — сообщили в пресс-службе.

Инициаторы выставок памяти Рудольфа Подуфалого его друзья и коллеги Сергей Пушкарев и Игорь Липунов визуализируют темы, намеченные, но не реализованные им: «Портрет и автопортрет», «Текущая действительность», «Живая жизнь натюрморта», «Современное искусство» и другие.

Юбилейную экспозицию составили работы (живопись, графика, фотография) «художников в развитии» — оригинальное определение Рудольфа Подуфалого.

Выставка «Подарок искусствоведу» будет интересна широкому кругу общественности, молодежи, школьникам и студентам.

Мемориальная выставка проходит в выставочных залах №№ 1, 2, 3 ГБУ РК «Симферопольский художественный музей».

Калорийная зима

Рецепт приготовления сала в пакетах

Ингредиенты:

• свиная грудинка — 1,5 кг

• чеснок — 1-2 головки

• чёрный перец крупного помола

• приправа для свинины

• соль

Способ приготовления:

Свиную грудинку разрезать на куски. Чеснок измельчить в блендере или через чеснокодавилку. Грудинку натереть солью, приправой, перцем и чесноком. Дать настояться около часа. Взять целлофановые пакеты, вставить один пакет в другой и положить в них грудинку. Из пакетов удалить воздух и завязать. Пакеты с грудинкой положить в кастрюлю с холодной водой, накрыть кастрюлю крышкой, поставить на огонь. Пакеты при варке не должны лопнуть! Когда вода закипит, убавить огонь, чтобы вода кипела не сильно. Варить на медленном огне 2 часа. Выключить огонь, и оставить остывать грудинку в воде, в которой варилась. Когда остынет, вынуть грудинку из пакетов. Завернуть в фольгу и убрать в холодильник, чтобы хорошо охладилась. Лучше на ночь. Блюдо готово.

Парковочный вопрос

Оставить машину возле Дворца пионеров можно только за деньги

Рабочая группа по решению вопросов, связанных с согласованием и утверждением тарифов на услуги и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, согласовала тариф МУП ГорТрансСервис на услуги платных парковок, расположенных на проспекте Кирова, 29/1 и улице Киевской вблизи ГБОУДО Дворец детского и юношеского творчества. Говоря более понятным языком, администрация города уже установила стоимость парковки возле Дворца пионеров в Симферополе, несмотря на то, что идея зарабатывания денег в этом социально значимом месте вызвала и продолжает вызывать множество нареканий среди горожан. Платить все равно придется. Сумма составляет 50 рублей за час. Срок ввода парковки в эксплуатацию — конец января или начало февраля.

«По постановлению администрации, первые 10 минут стоянки на городских парковках — бесплатные. Учитывая то, что это Дворец пионеров — социально значимый объект, и на то, чтобы отвести ребенка на кружок и переодеть, требуется явно больше 10 минут. Мы разработали проект, который сейчас находится на согласовании, чтобы именно на этой парковке, в виде исключения ,бесплатными были полчаса стоянки», — сообщила начальник управления транспорта и связи Анастасия Лавринова.

Всего в Симферополе действуют 14 платных парковок, общая площадь которых составляет 14,5 тыс квадратных метров. Тариф для центральной части города установлен в размере 100 рублей в час, на остальных стоянках — 50 рублей в час. По словам начальника управления транспорта горадминистрации, все парковки работают круглосуточно.

Позвать на помощь станет проще

В крымской столице в феврале 2018 года заработает система «112».

Собственно, Центр обработки вызовов Системы «112» уже открылся. Однако в течение месяца база Центра будет наполняться необходимой информацией. Центр включает в себя 2 зала оперативно-дежурной смены на 25 рабочих мест, центр информирования и оповещения населения. В оперативных дежурных группах операторов будут работать лингвисты, психологи, аналитики, специалисты геоинформационных систем и другие.

В феврале 2018 года планируется получение номера «112» для его реального использования на территории Симферополя в круглосуточном режиме. По всему Крыму создание Системы «112» планируется завершить к концу 2019 года. Ежедневно операторы системы смогут принимать до 2 тыс. сообщений.