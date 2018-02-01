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Удар по «футбольным пиратам»

Как на днях стало известно, около 90% от общего количества товаров с символикой FIFA выпускается нелегально. Но как это касается Крыма? Оказывается, ещё как! Ведь накануне чемпионата мира по футболу, который пройдет в России (Россия впервые станет страной-хозяйкой мирового чемпионата), Федеральная антимонопольная служба объявила, что будет штрафовать за незаконное использование символики FIFA на полмиллиона рублей. Причём незаконно использовавших символику FIFA бизнесменов будут наказывать в ускоренном порядке — в три дня максимум. ФАС направила в свои региональные подразделения, в том числе и на полу­остров, соответствующее письмо. «Сумма штрафа для должностного лица может составить 12–20 тысяч рублей, для юрлица — 100–500 тысяч рублей либо 1–15% суммы выручки правонарушителя от реализации товара или услуги (но не менее 100 тысяч рублей)», — говорится в сообщении. Штрафовать будут за любое использование символики FIFA и чемпионата мира 2018 года, не согласованное с организацией. Под штраф подпадает и символика, «похожая на официальную до степени смешения». Для предпринимателей использование такой символики является привлекательным, поскольку это позволяет повышать цену на товары.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:07

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