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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... школьники остались без педагогов

Не пожелавшая представиться жительница Симферопольского района сетует: «В Добровской школе уволились половина штата предметников. Остались те, у кого выбора нет. Дети ходят по морозу на два или три урока. А выпускные конт—рольные работы им никто не отменит и спрашивать будут по полной. Где можно найти учителей, желающих начать обучать сейчас, в середине учебного года?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

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Просмотров: 97 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:13

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