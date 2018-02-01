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Говорят, что... школьники остались без педагогов

Не пожелавшая представиться жительница Симферопольского района сетует: «В Добровской школе уволились половина штата предметников. Остались те, у кого выбора нет. Дети ходят по морозу на два или три урока. А выпускные конт—рольные работы им никто не отменит и спрашивать будут по полной. Где можно найти учителей, желающих начать обучать сейчас, в середине учебного года?»