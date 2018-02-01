В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... опасный объезд
Много обращений поступало по поводу так называемой змейки на трассе Симферополь – Севастополь. Говорили, в частности, следующее: «На новом объезде «змейка» выпал снег и начался просто кошмар! Куча аварий! Машины просто не могут подняться на неё! Автобусы высаживают людей, и они идут пешком! В Симферополь просто нереально добраться! Километровая пробка! Интересно, о чем вообще думали, когда строили подобное!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года
Еще статьи: