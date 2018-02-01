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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... опасный объезд

Много обращений поступало по поводу так называемой змейки на трассе Симферополь – Севастополь. Говорили, в частности, следующее: «На новом объезде «змейка» выпал снег и начался просто кошмар! Куча аварий! Машины просто не могут подняться на неё! Автобусы высаживают людей, и они идут пешком! В Симферополь просто нереально добраться! Километ­ровая пробка! Интересно, о чем вообще думали, когда строили подобное!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

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Просмотров: 135 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:15

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