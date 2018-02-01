В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... по дороге на Ай-Петри нереальные пробки… Говорят, по выходным дням дорога на Ай-Петри становится крымским рекордсменом по пробкам. Спускаться с горы на Ялту иногда приходится более трех часов. Идущие навстречу друг другу потоки автотранспорта с трудом расходятся на узких участках дороги. Многие не понимают, как именно оценивать такую популярность времяпрепровождения на плато Ай-Петри. Хорошо это? Или, учитывая, что дополнительных мер по обеспечению безопасности многочисленных автотуристов никто не принимает, довольно рискованно? Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года Еще статьи: Спрос на «канатку» Канатка — зона риска Санаторий «Ай-Петри» будет пустовать? Страховка — конкуренты — случайность? Свидание окончено