В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... переход стал угрозой для жизни Говорят, с недавних пор симферопольцев стал пугать надземный переход на ул. Ясную. В зимнее время переходить дорогу по этой конструкции даже опаснее, чем без оглядки бежать через трассу, лавируя между машинами, – снег и минусовая температура превращают кафельные ступеньки в настоящий каток. Старожилы еще помнят, что первое время после того как появился этот переход, на ступенях были стопперы, но, увы, они износились в первую же зиму. Реконструировать надземку, похоже, никто не собирается. Потому столичным жителям остается только одно: рассказывать друг другу страшные истории о жертвах металлического монстра. А рассказывают следующее: «не знаю, сколько ещё людей должно себе что-то сломать и откинуться, чтобы что-то сделали со скользким кафелем», «при мне пожилые люди падают почти каждый день, когда я иду на работу», «посыпали песком... от него только хуже... по нему идёшь уверенно, но местами неожиданно скользко», «матерям с колясками и детьми на руках противопоказано там ходить»… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... начал разваливаться надземный переход Говорят, что... появился новый стихийный рынок Депутаты в «меньшинстве» Говорят, что... симферопольцы боятся заходить в подземные переходы Говорят, что... дорожники ждут трагедии