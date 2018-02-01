Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Под колёсами системы
Оценим со стороны
Говорят, что... было хорошо, стало лучше
Кошмарная ночь
Тот самый квартирный вопрос
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... переход стал угрозой для жизни

Говорят, с недавних пор симферопольцев стал пугать надземный переход на ул. Ясную. В зимнее время переходить дорогу по этой конструкции даже опаснее, чем без оглядки бежать через трассу, лавируя между машинами, – снег и минусовая температура превращают кафельные ступеньки в настоящий каток. Старожилы еще помнят, что первое время после того как появился этот переход, на ступенях были стопперы, но, увы, они износились в первую же зиму. Реконструировать надземку, похоже, никто не собирается. Потому столичным жителям остается только одно: рассказывать друг другу страшные истории о жертвах металлического монстра. А рассказывают следующее: «не знаю, сколько ещё людей должно себе что-то сломать и откинуться, чтобы что-то сделали со скользким кафелем», «при мне пожилые люди падают почти каждый день, когда я иду на работу», «посыпали песком... от него только хуже... по нему идёшь уверенно, но местами неожиданно скользко», «матерям с колясками и детьми на руках противопоказано там ходить»…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 232 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:17

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Февраль 2018 (20)
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru