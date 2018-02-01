Какие-такие девочки любят иностранцев?

Как готовятся к премьере «Романа о девочках» по «неизящному», как выражаются литературоведы, произведению Владимира Высоцкого

В год 80-летия великого советского барда Владимира Высоцкого Государственный академический музыкальный театр РК взялся за постановку его произведения «Роман о девочках». Премьера ожидается в начале апреля. А 25 января, в день рождения легендарного поэта и артиста, коллектив устроил акцию памяти и провёл первую публичную читку «Романа» — в присутствии журналистов и просто поклонников театра. На старте создания спектакля побывал и «Крымский ТелеграфЪ».

Проститутка, уголовник и артист

Занавешенное камерное пространство фойе. Тёмный задник с портретами Высоцкого и Добрунова. Одинокий стул с прислонённой к нему гитарой. На мультимедийном экране сменяют друг друга хлёсткие четверостишия, кадры из фильмов с участием гениального артиста.

Звучащие фоном песни сливаются с негромкими переговорами артистов, рассевшихся за прямоугольным столом с распечатками романа. Или повести. Ведь неизвестно, что именно писал Высоцкий: произведение считается неоконченным, хотя некоторые исследователи обращают внимание на «литературную завершённость в обрисовке характеров».

Пожалуй, стоит согласиться с другими критиками, назвавшими «Роман о девочках» своеобразным творческим экспериментом, и финальная точка в нём — скорей всего в 1977 году — была поставлена, когда «художник почувствовал, что всё сказано». Кстати, в рукописи названия не было. Оно впервые появилось в одном из зарубежных изданий после смерти автора.

Так вот, об артистах. Они обсуждают что-то своё, шутят, нет-нет да и поглядывая на пока пустующее место во главе стола — где очень символично пристроилась чашка, на белом боку которой авторитетно значится: «Режиссёр». Открытый режиссёрский ноутбук намекает на то, что с минуты на минуту здесь запустится захватывающий процесс созидания...

И впервые в этот процесс, в это сокровенно-магическое действо под названием «Первая читка», допущен зритель. Лёгкий трепет в предвкушении чего-то нового и прекрасного, мурашки, бегущие по сердцу — на читке поклонник Мельпомены испытывает почти всё то же самое, что и в заполненном зрительном зале за пять минут до спектакля.

Только здесь, в фойе, актёр — прямо вот, на расстоянии вытянутой руки, и каждая его эмоция не остаётся незамеченной. Он ещё сам не успел распробовать роль, прочувствовать своего героя — это случится позже, после многочисленных репетиций. А пока...

Занявший своё место главный режиссёр театра Владимир Косов зачитывает список действующих лиц «Романа о девочках» и их исполнителей. Действующих лиц, как оказалось, немало, однако в спектакле всего три основные роли. Экс-студентку ГИТИСа и валютную проститутку Тамару Полуэктову, от чьего лица и ведётся рассказ, предстоит сыграть Ольге Котляренко.

Роль бывшего возлюбленного Тамары, Николая Святенко, «взрослого и рослого парня, с двумя золотыми зубами, фантазёра и уголовника», досталась Алексею Карееву. А вот Валерию Лукьянову придётся вживаться в образ театрального артиста и поэта Александра Кулешова, в котором без труда угадывается сам Высоцкий...

По сценической версии, всё действо происходит на свадьбе Тамары с немцем, и в тот момент, когда подвыпившие разудалые гости кричат «Горько!», героиня начинает свой проникновенный монолог со слов «Девочки любят иностранцев», своё искреннее признание, почему же ей так горько...

Кстати, для многих современников Высоцкого эта фраза выглядела крамольной и заставляла задавать встречные вопросы: «Какие-такие девочки любят иностранцев?», «А почему они не любят наших, советских парней-тружеников?»

«Твой герой — как высохший колодец...»

— Юра, а чего ты в этой сцене говоришь пьяным голосом? — прерывает режиссёр Юрия Грищенко, читающего речь Максима Григорьевича Полуэктова — отца Тамары, бывшего тюремного надзирателя и нынешнего домашнего тирана.

— Дык здесь написано «вечно запойный»! — после этих слов артиста все присутствующие начинают смеяться.

— Не, изображать пьяного тебе нужно будет всего в двух эпизодах, — настаивает Владимир Косов. — И ещё — не надо страданий. Твой герой — как высохший колодец, ему всё равно, он не страдает. Понимаешь?

И так — почти по каждому герою. Замечания, советы. Например, персонаж Валерия Карпова — немец Петер Онигман — никак не может, по мнению режиссёра, сказать «ням-ням», куда логичнее — «ам-ам». Москвичке, конечно, недопустимо «шокать». А вот дворовому хулигану и грозе всего района просто необходимо научиться виртуозно свистеть.

...Автор сценической версии «Романа о девочках» — покойный Константин Добрунов, бывший главный режиссёр Мариупольского драмтеатра, а ещё друг и однокурсник Владимира Косова. Когда-то у них появилась идея поставить это произведение на сцене крымского музтеатра, более того — заинтересовалось и театральное руководство, однако по разным причинам постановка откладывалась. А потом Добрунов умер.

Шло время, но Косов обоюдную задумку не оставлял. А в конце ноября 2017-го в Крым с концертным туром в честь 80-летия отца приехал Никита Высоцкий: Косов с ним встретился, обсудил все детали будущего спектакля, а главное — получил разрешение на постановку и заручился поддержкой.

«Спектакль планируем в один акт. Он должен получиться динамичным, в нём важен темпоритм. Конечно, будут исполняться песни Высоцкого, но какие именно — вопрос пока открытый. Репетируем. Каждый день что-то добавляется, а что-то уходит. Художником-постановщиком выступает Светлана Канн — она не местная: передала нам чертежи и эскизы, по которым мы сами изготовим декорации и пошьём костюмы. Костюмы будут в стиле 70-х. Есть ряд сложных ролей, но роль Кулешова — особенная, ведь Высоцкий создал свой прообраз. И, как ни крути, артиста, играющего Кулешова, будут ассоциировать с великим бардом», — рассказал Владимир Косов.

А уже 5 апреля зрители увидят результат того, что столь трепетно зарождалось в их присутствии на первой читке — пронзительный, вздыбленный и, безусловно, жизнеутверждающий Театр Души Владимира Высоцкого.