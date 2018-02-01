Денежные потоки меняют направление

Депутаты крымского парламента внесли серьёзные поправки в главный финдокумент республики

Как в своё время рассказывал «Крымский ТелеграфЪ», изначально ожидалось, что крымский бюджет на 2018 год впервые в истории станет бездефицитным. То есть доходы региона сравняются с расходами. Увы, в таком виде документ просуществовал недолго: окончательная его версия, одобренная в декабре парламентом республики, уже содержала графу «дефицит». А в начале этой недели, на внеочередной сессии Государственного совета РК, депутаты сразу в двух чтениях поддержали поправки к закону о бюджете, в результате чего разрыв между доходной и расходной частями дополнительно вырос на полмиллиарда рублей.

Непостоянный бюджет

Представляя изменения, которые предлагалось внести в главный финансовый документ республики, глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов отметил, что поправки связаны с поступлением из федерального бюджета дополнительного объёма субвенций. Итак, принятый парламентом закон предусматривает увеличение общего объёма доходов на 2018 год на 255,3 млн руб., расходов — на 942,3 млн, дефицита — на 687 млн.

Для чего были приняты эти меры? Прежде всего, конечно, хочется понять, на что пойдёт сумма, дополнительно предусмотренная в графе расходов. Итак. 487,7 млн руб. уйдут в Министерство топлива и энергетики РК на увеличение уставного фонда ГУП РК «Черноморнефтегаз». Это пришлось сделать в связи с тем, что в прошлом году, как оказалось, предприятие было недофинансировано на полмиллиарда рублей. Ещё 18,1 млн руб. будет направлено Министерству финансов РК на проведение компенсационных выплат вкладчикам, чьи капиталы (превышающие 700 тыс. руб.) остались в украинских банках. Видимо, власти решили не дожидаться продажи национализированного имущества Игоря Коломойского, которое, как уже писал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ», не пользуется большим спросом, а предпочли выделить некоторую сумму на компенсацию пострадавшим вкладчикам из республиканской казны.

Кроме этого, как стало известно, 181,2 млн руб. предназначены Государственному комитету дорожного хозяйства РК на содержание, строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Кстати, это увеличение расходов предусмотрено не в ущерб казне: его удалось достичь за счёт положительной разницы между фактически поступившим и прогнозировавшимся объёмами доходов бюджета в 2017 году, учитываемых при формировании дорожного фонда республики.

И, наконец, за счёт увеличения объёма целевых средств из федерального бюджета, 255,3 млн руб. будут направлены Министерству труда и социальной защиты РК на осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением (или усыновлением) первого ребёнка.

Кстати, ещё один нюанс, предусмотренный крымским бюджетом — 2018: на основании распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, чиновникам и государственным служащим с 1 января подняли зарплаты на 4%. Сделано это было в рамках индексации.

В общем, с учётом всех внесённых изменений, основные показатели бюджета прогнозируются в следующих размерах: общий объём доходов — 172,4 млрд руб., расходов — 175,6 млрд, дефицит — 3,2 млрд. При этом дефицит бюджета, как ожидается, будет в полном объёме обеспечен фактическими остатками средств на счетах республики на начало этого года, а также благодаря планируемой выручке от продажи санаториев «Дюльбер», «Мисхор» и «Ай-Петри».

В целом, считают парламентарии, принятие законопроекта, корректирующего крымский бюджет — 2018, обеспечит эффективное использование казённых средств и возможность реализации первоочередных социально значимых расходов.

Поощрение рождаемости

Помимо изменений в бюджете, Государственный совет в двух чтениях принял новую редакцию закона о ежемесячной денежной выплате на третьего ребёнка. В своё время этот документ был разработан в соответствии с указом президента о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации и внесён в крымский парламент главой республики Сергеем Аксёновым.

Напомним, что дополнительная мера социальной поддержки для семей с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего и последующих детей, была введена в Крыму с начала 2015 года. Данное пособие выплачивается лишь до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Представляя законопроект, Владимир Константинов подчеркнул, что новая редакция закона предусматривает продление права семьи на получение ежемесячной денежной выплаты в случае, если старшие дети, достигшие 18 лет, всё ещё являются учащимися школы.

Конечно, вышеописанный законопроект, пока, как говорится, «живой». Ещё не заработала сама система, его обеспечивающая. Но будем надеяться, что реальность совпадет с намеченным вектором социального развития. И, кроме того, похоже, это тот самый случай, когда власти на самом деле реализуют свои декларации в части систематического повышения уровня социальной защиты граждан. Действительно, лишняя копейка, хотя речь, конечно, совсем не о копейках (впрочем, не исключено, что найдутся критики, говорящие о довольно малых суммах: мол, можно бы и побольше выплачивать!), многодетной семье совсем не будет лишней.