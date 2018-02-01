Изумрудный город

Городские власти всерьёз взялись за озеленение крымской столицы

Когда-то Симферополь считался одним из самых зелёных городов Советского Союза. Однако постепенно деревья, кустарники и даже отдельные фрагменты парков и скверов приносились в жертву коммерческим проектам. Сейчас администрация крымской столицы намерена работать в принципиально ином направлении и собирается сделать город максимально зелёным и уютным. Но по ходу этой работы то и дело слышна критика общественников. Мы решили разобраться, в чём же дело.

Не рубите дерева!

Масштабная обрезка деревьев в Симферополе стартовала осенью прошлого года и продолжается до сих пор. Коммунальщики начали с центра города, а сейчас работы активно ведутся в парке имени Гагарина. Многие горожане выступают с резкой критикой в адрес городских властей. Мол, такое впечатление, будто формовку крон доверили лесорубам, которые подчистую сносят все подряд ветки, оставляя вместо деревьев унылые пни и обрубки.

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Все деревья были обследованы. Мы определили те, которые нуждаются в полной замене, так как они опасны для людей. Это в первую очередь ивы, от которых при сильном ветре отламываются огромные ветви. Обследовали также ивы, которые подлежат санации, и провели их глубокую обрезку. Весной деревья дадут новую поросль, мы её аккуратно сформируем. Конечно, сегодня обрезанные деревья выглядят не очень красиво, но это временно».

Кстати, горожане сетуют также на то, что симферопольские власти несвоевременно вывозят ветки с мест обрезки. В итоге кучи древесного мусора лежат на улицах и создают неприглядную картину. Оказывается, проблема в том, что в распоряжении администрации пока недостаточно техники для оперативного вывоза срезанных ветвей. К тому же их нужно не просто вывезти, а ещё и переработать. Напомним, что сейчас власти города не выбрасывают древесные отходы, а измельчают их в специальных дробилках и превращают в компост. Его в итоге будут высыпать обратно в парки в качестве удобрения. В связи с этим Игорь Лукашёв призвал граждан к терпению. А также к сотрудничеству. Ведь чистота города — дело каждого.

Что же касается деревьев, которые пришлось снести по причине их старости или поражения болезнями, то на их месте, как уже было сказано, будут высажены новые. Вообще в этом году планируется масштабное озеленение Симферополя — на эти цели в городском бюджете предусмотрено около 10 млн руб. (не считая дополнительных средств, которые будут выделены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»). На этот год запланирована посадка более сотни деревьев ценных пород, в том числе кедров, сосен Станкевича, платанов, пихт и др. Причём речь идёт не о саженцах, а о взрослых экземплярах: от 3 до 15 метров в высоту. Высадка будет проведена в два этапа: до наступления весны, а затем — в конце года.

Помимо традиционного способа посадки деревьев, в этот раз городские власти собираются попробовать методы, характерные для французского садово-паркового искусства.

Игорь Лукашёв:

«Я хочу в Симферополе высаживать целыми коллекциями различные виды пихт, кедров и других видов деревьев. Будут и лиственные деревья, которые лучше сажать аллеями. Можно попробовать использовать для озеленения кронированные деревья, выращенные в определённой форме. Например, круглые, пирамидальные. Они тоже красиво смотрятся в регулярных парках».

Глава городской администрации добавил, что любые новаторства будут внедряться исключительно после одобрения горожанами. Однако при этом напомнил, что оценивать половину работы неправильно. Всё-таки создание и оформление парков — дело кропотливое и требующее времени: пока деревья будут высажены в соответствии с проектом, пока приживутся, пока примут должную форму. В общем, следует дождаться конечного результата, а потом уже выносить вердикт городским властям.

Парк мечты

Говоря об озеленении Симферополя, нельзя не упомянуть о судьбе самого большого из городских парков — Гагаринского. Прошлой осенью в рамках всё той же федеральной программы формирования комфортной городской среды здесь был проведён первый этап реконструкции на сумму в 40 млн руб. Сейчас горадминистрация взялась за наведение порядка среди зелёных насаждений.

Игорь Лукашёв:

«Мы начали чистить Гагаринский парк от тех деревьев, которые были обследованы и признаны аварийными ещё в прошлом и позапрошлом годах. Мы их потихоньку убираем. Однако сразу оговорюсь, что это не касается краснокнижных видов — их мы не трогаем, и за этим пристально следит Министерство экологии и природных ресурсов республики. Сейчас смотрим, каким получается зелёный каркас парка. И в ближайшее время, я думаю, в феврале-марте, начнём высаживать новые деревья».

Кстати, помимо новых насаждений, в парке скоро появится специализированная площадка для выгула и тренировки домашних животных. Сейчас, как вы помните, выгул собак на территории парка запрещён, поскольку специального места для этого там не предусмотрено, а убирать за своими питомцами хозяева упорно не желают.

Александр Шабанов, директор объединения городских парков:

«Мы определили место ближе к улице Киевской, по направлению к Московскому кольцу. Хотим там сделать кинологическую площадку, где можно будет не только выгуливать домашних питомцев, но и заниматься с ними, дрессировать. Мы предусмотрим там специальные тренажёры. И, конечно, будут определены правила поведения на площадке, в частности, касающиеся уборки за животными».

К слову, о чистоте. По-прежнему достаточно грязным и мутным кажется центральный пруд Гагаринского парка. По словам Александра Шабанова, руководство объединения городских парков о проблеме знает и подтверждает: озеро действительно пока не очищено должным образом. Дело в том, что это очень сложный процесс. В частности, механическая чистка не представляется возможной: для этого придётся подогнать к воде тяжёлую технику, которая разворотит полпарка. Да и везти тину через весь город к месту утилизации — не вариант. По мнению директора парков, чистить пруд лучше всё-таки кустарным, ручным способом.

Александр Шабанов:

«У нас есть группа сотрудников, которая регулярно чистит озеро. Кроме того, прошлой весной большую часть травы и мусора из пруда вытащили водолазы. Благодаря этому удалось открыть нижние источники, что активизировало циркуляцию воды, и она стала гораздо чище. Так что мы будем просто регулярно чистить дно водоёма от травы, и в течение этого года он станет полностью чистым. Это позволит нам поставить плавающий фонтан с подсветкой на радость горожанам».