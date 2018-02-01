Как горел Анастасиевский скит

Огонь остановили в нескольких шагах от знаменитого бисерного храма

В ночь на понедельник в районе села Предущельного Бахчисарайского района пожар охватил территорию православного скита Св. Анастасии Узорешительницы. К счастью, обошлось без жертв, но многие постройки уничтожены, уникальные бисерные панно сгорели... Среди крымчан, кстати, замечено неоднозначное отношение к этому объекту, и еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» решил разобраться почему. Побродить, так сказать, по пепелищу.

Спасали храм

Новость о пожаре была лаконичной: «Специалисты Федеральной противопожарной службы по Республике Крым совместно с сотрудниками ГКУ РК „Пожарная охрана РК“ и Бахчисарайского лесхоза спасли от огня Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе, на территории которого произошел пожар», — сообщала пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК. Новость сопровождалась фотографиями апокалиптического характера: языки пламени до ночного неба, дым коромыслом...

Позже выяснились подробности. Стало известно, что пожар произошёл в Анастасиевском ските, что возле села Предущельного и древнего пещерного города Качи-Кальон. А скит относится к Свято-Успенскому монастырю.

Итак, в 21:29, 28 января, в службу спасения от очевидца поступило сообщение: в обители горят одноэтажные строения. Огонь быстро распространялся на соседние постройки и сопровождался сильным задымлением. К месту ЧП были направлены два отделения 7-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 1-го ПСО ФПС по РК, а также сотрудники пожарно-химической станции Бахчисарайского лесхоза. По словам начальника ГУ МЧС России по РК Сергея Шахова, выяснилось, что, по предварительной версии, очаг загорания находился в котельной, откуда пожар распространился на соседние здания. Якобы, выпавшие горящие угли стали причиной беды.

Строения были из дерева, поэтому огонь моментально охватил несколько зданий. К приезду пожарных площадь пожара была уже около 200 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали — самостоятельно покинули помещения. Врач никому не потребовался. Но огонь усиливался, и существовала угроза его распространения на здание храма и соседние постройки, поэтому главной задачей пожарных была защита культового сооружения. Работу осложнял ветер, порывы которого усиливали распространение огня. Тогда были запрошены дополнительные силы, и на помощь прибыли отделения пожарных частей из сёл Красный Мак и Куйбышево.

При пожаре в постройках обрушились крыши, поэтому для наиболее эффективной борьбы с огнем приходилось поднимать раскалённые железные листы. При этом тушили сразу с нескольких сторон, чтобы максимально быстро отрезать путь огню к другим зданиям. Только глубокой ночью удалось остановить наступление огня к храму.

В итоге площадь пожара составила 336 кв. м. Огнем были уничтожены около двадцати зданий: трапезная, кухня, котельная, кельи, несколько цехов, хозяйственные помещения и торговые лавки.

Разные мнения

Говоря об Анастасиевском ските, будет важным рассказать историю его появления и привести мнения крымчан. Очень полярные, кстати, мнения.

В 2005 году в глухое ущелье за горой, в которой в незапамятные времена был высечен пещерный город Качи-Кальон, приходит иеромонах Дорофей из числа братии Свято-Успенского мужского монастыря, получив благословение настоятеля архимандрита Силуана. Он начинает возрождать скит, истоки которого уходят глубоко в прошлое. Спустя некоторое время здесь стали появляться и первые насельники, потянулись богомольцы. Примечательно, что изначально настоятель скита жил в самой настоящей норе, в крайне аскетичных условиях. Но время шло, скит начал благоустраиваться, развиваться — и чем дальше, тем активнее. И людей тут стало больше, и счёт строениям пошёл на десятки. И приспосабливать само ущелье братия принялась под свои нужды, меняя ландшафт. Появились и знаменитые бисерные украшения, влекущие туристов. Появились и критики, аргументированно доказывающие, что монахи, дескать, слишком уж развернулись. Старых автопокрышек навезли тысячи для хознужд каких-то, скалы пилят, гроты долбят, деревья валят, вал насыпали, перегородивший ущелье. Да и вообще занялись коммерцией, лавок понастроили. В общем, аппетит разгулялся. Справедливости ради отметим, что изначально скит возрождался на землях, которые ещё в годы СССР были отданы под карьер, для добычи строительного камня. Карьер через несколько лет закрыли и в его штольнях, собственно, и начали в 2005 году обустраивать первые кельи и храм.

Вместе с этим многим, бывавшим в этом изменившемся ущелье, нравились преобразования. Интернет полон позитивных оценок. А местный бисерный храм попал в число наиболее примечательных туристических объектов.

Погибшая особенность

Возвращаясь на место пожара, заметим вот что. Так называемый бисерный храм святой узорешительницы Анастасии, который широко известен туристам и паломникам, посещающим скит, не пострадал. Но во время пожара оказался уничтожен ряд уникальных бисерных панно, созданных на территории скита. «Часть бисерных панно и украшений, особенно тех, которые были вокруг храма, погибли», — сообщил прессе монах Свято-Успенского монастыря Исидор. Увы, эти ручные изделия невозможно восстановить. Все нужно делать заново. А ведь это была, так сказать, фишка обители. Её неповторимое отличие от других монастырей и скитов на полуострове.

А пока на пепелище разгребают чёрные завалы, убирают последствия пожара. И сейчас, как говорят обитатели скита, монастырь нуждается в любой помощи. Хоть деньгами, хоть продуктами, хоть молитвой и трудами. Любая помощь, даже самая незначительная, — радость. Но тем, кто решится поехать в скит, чтобы помочь в восстановлении, надо учесть, что из-за стеснённых жилищных условий там не смогут принять волонтёров с ночёвкой, однако будут рады всем, кто сможет приехать на несколько часов в дневное время.