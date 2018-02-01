Латвийский абсурд

Угроза национальной безопасности по-европейски

Корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева — представитель российской прессы, которая пострадала от негласных санкций властей европейских государств — прибыла в Крым на творческие встречи со своими коллегами. Она — автор цикла репортажей и фильмов о жизни стран бывшего социалистического лагеря. О работе в кадре за рубежом и о закадровом нарушении прав сотрудника СМИ узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Ответ за «Хозяйку Литвы»

В начале января Ольга и ее супруг Анатолий (тоже журналист) стали участниками «латвийского абсурда». Прибыв в Латвию, оба были депортированы, но с разницей во времени. Анатолий, который не раз бывал в стране и снимал там фильмы с 2016 года, стал персоной нон грата на пункте пропуска. Выяснилось, что муж Ольги Курлаевой представляет угрозу Латвии еще с 2015 года. Тем не менее невъездной журналист спокойно пересекал границу и даже не подозревал о том, что уже год представляет угрозу национальной безопасности Латвии. Частный визит семьи Курлаевых закончился не одной депортацией. Спустя сутки полиция прибыла за Ольгой. Встретились в холле гостиницы.

«Наверное, готовились. Причем пришли те же люди, которые забирали Анатолия», — рассказывает Ольга Курлаева.

Еще на границе Ольга просила перепроверить информацию, точно ли въезд в страну для нее открыт? Открыт. Но через несколько дней тем же, кто кивал головой и говорил, что все в порядке, пришло распоряжение: депортировать Курлаеву. Журналистка оказалась в черном списке среди тех, кто представляет национальную угрозу безопасности Латвии. Бумага подписана министром внутренних дел. Исполняя распоряжение, спецслужбы извинялись. После выдворения мужа Ольга решила снять об этом фильм. На съемки хватило полутора суток.

«Благодарна латышам за выдворение, потому что фильм получился детективным. За нами следили из-за кустов с камерами. Мне было бы неловко обвинить их в чем-то, но теперь у меня и кадры есть».

«Особенности национальной безопасности» — так Ольга назвала свой документальный фильм. В нем журналистка рассказывает о латвийском абсурде, о том, как её задержали, не дав собрать вещи, и увезли в СИЗО как особо опасного преступника, как допрашивали, а ночью вывезли в лес на границу с Россией. Курлаева пошла домой пешком. 300 километров до Пскова.

«Хотелось просто аплодировать латвийским спецслужбам», — говорит журналистка. Мне аннулировали рабочую визу, которую не имели права трогать. Рабочая виза дает право работать мне на территории любого европейского государства. Они боятся российскую прессу и отыгрываются на российских журналистах за свои страхи. Это комплекс неполноценности«, — говорит Ольга.

Одна из версий, почему Ольгу решили депортировать, — недавно снятый фильм «Хозяйка Литвы», который вызвал резонанс. В нем рассказано о политической ситуации в стране. Латвия решила поддержать соседей и наказать автора острого фильма.

Неудобное мнение

Долгое время Ольга Курлаева работала за кадром. Не так давно начала работать над авторскими репортажами и фильмами. Она посещает страны, которые называют «молодыми европейцами», — это государства бывшего социалистического лагеря, которые решили избавиться от «коммунистического ига». Работа в каждой стране словно выстрел вслепую: неизвестно, куда попадешь и на какие обстоятельства наткнешься.

«Я показываю то, что есть. Мы основываемся только на той информации, которую готовы говорить сами граждане этого государства, которые готовы отвечать за каждое свое слово — это либо оппозиционные политики, либо те, кому терять уже нечего», — делится опытом Ольга.

Съемочную группу из России зачастую не любят местные власти. Работать в старых европейских странах легче, а вот в молодых — беда.

«Мы никогда не скрываем, кто мы и что мы, и как будет выглядеть репортаж. Когда я снимаю, то приглашаю по традиции всех в российский Крым. Реакция интересная. Возникают возражения, мол: вы считаете Крым российским? Считает ли российский журналист Крым российским? Как мне потом сказали, это могло быть одной из причин: я признаю Крым — значит нежелательна в Латвии», — рассказывает Ольга Курлаева.

Когда попадаешь в точку

Впервые пошел отклик на депортацию российских журналистов. Отреагировали МИД, ОБСЕ, ассоциации европейских и мировых журналистов. Ольга рассказывает, что звонили из ООН, вскоре у них будет размещена информация о нарушении наших прав как людей и как журналистов. Однако причина депортации до сих пор неизвестна. Почему стали угрозой национальной безопасности? Ответ один: государственная тайна.

Ольга Курлаева, корреспондент ВГТРК:

«Если пошла такая реакция, если с той стороны начали считать тебя врагом, если с той стороны против тебя пытаются ввести какие-то санкции, твой „Фейсбук“ читают спецслужбы, если тебя выгоняют, а ты идешь с открытым лицом — ты попал в точку. Если сделал свою работу плохо, то ответной реакции никогда не будет, а если хорошо, тогда они будут сидеть там и искрить еще как минимум полгода — вспоминать визит российских журналистов».