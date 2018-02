→ Спорт Мяч на снегу, или Круглогодичная мечта Как ни стараются в России превратить футбол в круглогодичный вид спорта, но в огромной стране, где на протяжении четырёх месяцев господствует зима, для круглогодичности в любимую в народе игру можно «гонять» только по снегу, или, в крайнем случае, по льду. Южные «окна» Только на юге уже в январе-феврале появляются «окна», позволяющие проводить подготовку команд к продолжению второй каденции первенства страны среди клубов первой и второй лиги. А вот командам Премьер-лиги, оспаривающим титул чемпиона России, играющим в розыгрышах Лиги чемпионов и в Лиге Европы УЕФА, приходится совершать вояжи за рубеж, чтобы там подготовиться к предстоящим поединкам в середине февраля и начале марта. Вот и в эти дни большинство из клубов российской Премьер-лиги находятся на тренировочных сборах в Испании, Турции, Объединённых Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии. Ведь четырём из них, кому удалось пробиться в 1/16 финала розыгрыша почётного приза среди «европейцев»: санкт-петербургскому «Зениту» и московскому «Локомотиву», а также не сумевшим зацепиться за 1/8 финала в Лиге чемпионов, оставшимся на третьих местах в группах — московским «Спартаку» и ЦСКА, предстоит уже 13 и 15 февраля провести первые матчи в «зоне УЕФА». Армейцы столицы уже через одиннадцать дней выйдут в Белграде на поединок с «Црвеной звездой». А спустя два дня в борьбу за почётный приз вступит в Москве «Спартак», принимающий испанский «Атлетик» из Бильбао. В свою очередь питерскому «Зениту» и московским «железнодорожникам» предстоит отправиться в гости: первому — в Шотландию, на поединок с «Селтиком» из Глазго, а вторым — во Францию, где их уже поджидает «Ницца». Как видите, соперники весьма нехилые, и для того чтобы их победить или даже сыграть вничью, особенно нашим соотечественникам, выступающим в гостях, необходимо будет продемонстрировать всё своё мастерство. Тем более что сейчас в Испании, Франции, Шотландии команды, играющие в национальных чемпионатах, отметив приход нового года, вовсю продолжают сражения на футбольных полях. Ну а ответные поединки, которые назовут участников 1/8 финала, запланированы на 21 и 22 февраля. Не спят и крымчане А вот в Крымском футбольном союзе, объединяющем восемь профессиональных команд, зимние каникулы уже завершаются послезавтра, 4 февраля. В воскресенье начинаются состязания за открытый зимний Кубок КФС, в котором на протяжении девятнадцати дней, в трёх группах, в полуфинале, в большом и малом финалах, пока заявили желание участвовать тринадцать команд, в том числе и гости с материка. Уже была проведена жеребьёвка. В группе A встречаются по круговой системе «Океан» (Керчь), «Кафа» (Феодосия), «Инкомспорт-Авангард» (Ялта), СК КФУ (Симферополь). В группе В — ФК «Севастополь», «Крымтеплица» (Молодёжное), «Кызылташ» (Бахчисарай), «Рубин-Ялта», «Камо» (Севастополь). В группе С — ФК «Евпатория», «ТСК-Таврия» (Симферополь), «Сокол» (Саратов), «Анжи-2» (Махачкала). Не исключено, что в группах A и C могут заявиться ещё команды, приехавшие на тренировочные сборы в Крым. Победители групповых турниров и лучшая по показателям команда из занявших вторые места в группах станут участниками полуфиналов. Проигравшие в них в малом финале будут оспаривать бронзовые награды Кубка, а победившие в большом финале сойдутся в борьбе за почётный приз, который сейчас находится в Саратове, у «Сокола», ставшего его обладателем в феврале 2017 года. Кубок наций УЕФА О проведении такого турнира раз в два года в европейском футбольном союзе стали задумываться еще пять лет назад, когда им руководил легендарный французский футболист Мишель Платини. Кстати, ему принадлежал проект перестройки чемпионата Европы, который начиная с 2020 года будет проводиться не в одной стране, а в нескольких сразу, что позволит увидеть, как говорится, живой футбол не только поклонникам этой замечательной игры в крупных городах и странах нашего континента, но и в провинциях, к которым причисляются Андорра, Фареры, Мальта, Сан-Марино и прочие «карлики». Ну а что касается Лиги наций УЕФА для национальных сборных, то она была призвана для того чтобы заменить товарищеские матчи на турнирные поединки с равными по силам соперниками. При этом разделенные, согласно континентальному рейтингу, на четыре лиги, где команды распределяются в каждой на четыре группы, команды получали возможность, в случае удачного выступления, подниматься вверх, из мадшей лиги в старшую, а неудачники опускались вниз. Но недаром же народная мудрость гласит о том, что гладко было на бумаге, да... И вот, после окончания чемпионата мира по футболу — 2018 на полях одиннадцати городов России в июле нынешнего года, через месяц 55 национальных сборных нашего континента начнут сражение за оригинальный Кубок Лиги наций УЕФА. Они 6–8 и 9–11 сентября, 11–13 и 14–18 октября сыграют в Лигах A и B по четыре матча, а в Лигах C и D 15–17 и 18–20 ноября проведут ещё по два матча. Лиги и группы Вот кто и как был распределён по лигам и группам, победители которых (Лига A) в июне 2019 года по олимпийской системе впервые разыграют Кубок. Лига A. Группа 1. Германия, Нидерланды, Франция. Группа 2. Бельгия, Исландия, Швейцария. Группа 3. Португалия, Польша, Италия. Группа 4. Испания, Англия, Хорватия. Лига B. Группа 1. Словакия, Украина, Чехия. Группа 2. Россия, Швеция, Турция. Группа 3. Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия. Группа 4. Уэльс, Ирландия, Дания. Лига C. Группа 1. Шотландия, Албания, Израиль. Группа 2. Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония. Группа 3. Словения, Норвегия, Болгария, Кипр. Группа 4. Румыния, Сербия, Черногория, Литва. Лига D. Группа 1. Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра. Группа 2. Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино. Группа 3. Азербайджан, Фареры, Мальта, Косово. Группа 4. Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар. После жеребьёвки журналисты обратились за комментариями к нынешнему наставнику сборной России, Станиславу Черчесову, с вопросом, как ему нравится группа, в которой предстоит выступать нашим футболистам в Лиге наций УЕФА? Станислав Саламович ответил, что соперники сильные и интересные. Однако тренерский штаб сборной России начнёт детально изучать их игру после завершения мирового чемпионата на полях нашей страны. Хотя со сборной Турции, которую сейчас возглавляет хорошо знакомый нашим поклонникам футбола румынский специалист Мирча Луческу, россияне сыграют контрольный матч ещё до начала мундиаля-2018. А что касается шведов, то об их мастерстве свидетельствует тот факт, что они смогли опередить сборную Италии в отборе к ЧМ в России. Гарик ОРЛОВ

