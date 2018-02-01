Шаг влево, шаг вправо…

МОК и WADA методично избивают российский спорт

Сначала они забанили наших сочинских чемпионов, а ряд из них пожизненно устранили от Олимпийских игр, причём в любом качестве. После этого отобрали флаг и гимн, превратив сборную в нечто, носящее название OAR, что в переводе означает «олимпийские атлеты из России». А мотивация приторно-благая: очистить наш спорт от ярых «допингёров», что позволит «чистым» спортсменам, прежде всего молодым, открыть дорогу к олимпийским вершинам.

Не подставляй щеку

Пока наши спортивные руководители покорно подставляли для увесистых ударов одну щеку за другой, последовал нокаутирующий удар. За две недели до стартов в Пхёнчхане моковцы, воспользовавшись своим правом приглашать (из-за временного устранения из олимпийской семьи Олимпийский комитет России) наших мастеров на Игры-2018, отстранили 111 «чистых» и талантливых молодых мастеров, которые могли рассчитывать на награды ОИ-2018. В их числе оказались шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийские чемпионы по биатлону Антон Шипулин и Алексей Волков, фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, чемпионы мира лыжник Сергей Устюгов, конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков и многие другие спортсмены.

По надуманным причинам

Основу отстранения почти восьмидесяти процентов лидеров нашего спорта, их тренеров и врачей, составляли семнадцать (!) надуманных критериев, которые являются решающими, но главный: ты — россиянин и участвовал в зимней Олимпиаде в Сочи-2014. Помните, там олимпийская сборная России продемонстрировала всему миру, что наша страна — великое государство в зимних видах спорта! Если эти критерии сейчас применить к спортсменам всех стран мира, то в Пхёнчхан могли бы попасть только олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах, экс-парусник Денис Освальд, «моковская» дама Валери Фуйнерон и любители, правда, не спорта, а скандалов (в основном высосанных из пальца) Ричард Макларен и Григорий Родченков. Этих персонажей, могильщиков российского спорта, читатели нашего еженедельника, как и весь спортивный мир, хорошо знают.

Причём последний финт был сделан, когда уже наши телекомпании приобрели за круглые суммы в валюте право трансляции состязаний из Пхёнчхана, а ОКР, разумеется, если хочет, как ему было обещано, вернуться в олимпийскую семью уже 26 февраля, должен заплатить МОК за все его «объективные и скрупулёзные российские расследования и комиссии» пятнадцать миллионов долларов.

Итак, очищенные от своих лидеров и ведущих мастеров, наши команды по биатлону, бобслею, скелетону, конькам, лыжным гонкам, шорт-треку, женскому хоккею с шайбой из грозных соперников для всех участников стартов на корейской земле превратились в «сладкие конфеты». А предполагаемые ими завоёванные медали уже распределены между немцами, норвежцами, канадцами, американцами, французами, рассчитывающими на победу в общекомандном зачёте. Кстати, не только у нас, но и за океаном вдруг вспомнили, что на Играх соревнуются спортсмены и команды, а не государства, а общекомандный зачёт является неофициальным. Хотя добрых полстолетия об этом по две стороны мирового океана напрочь забывали!

В то же время в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина россиянам, по давней традиции, как говорится, ловить нечего. Остаётся надеяться только на фигурное катание и мужской хоккей, ждать ярких вспышек от саночников, сноубордистов, фристайлистов, девушек кёрлингисток. Увы, мужчины в этом виде спорта не смогли пробиться в Пхёнчхан через все отборочные барьеры. Но будем надеяться, что сработает свойственный нашим людям принцип, который выручал их и страну в самые важные моменты.

Теперь уже почти все наши команды, стартующие 8 февраля в Пхёнчхане, приступили к акклиматизации на корейском меридиане. Так, фигуристы обосновались в Японии, другие отправились на Сахалин. И никто из них, в отличие от времён бывшего министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко, не рапортует о своих медальных планах. Хотя, безусловно, даже пятёрка горнолыжников и четвёрка биатлонистов рассчитывают на удачу. Ну а вице-президент ОКР, четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию, Станислав Поздняков, которому поручено в Южной Корее возглавлять россиян, надеется, что МОК предпримет ряд мер, чтобы продиктованные ему условия со стороны WADA и компании их осведомителей по отношению к атлетам России были частично аннулированы. И ряд наших «чистых» лидеров, обратившихся с письмами к президенту этой организации, Баху, за разъяснениями, в чём они виноваты, будут допущены к стартам. Посмотрим...

Опять «нейтралы»

А вот судьба наших паралимпийцев (Игры для них будут проходить в том же Пхёнчхане с 8 по 18 марта), была решена в Бонне, где работал исполком МПК. Пока новый президент этой организации бразилец Эндрю Парсонс (на него руководители ПКР очень надеялись, веря, что он может резко изменить курс «корабля» после того, как у его руля много лет стоял явный русофоб английский лорд Филип Крэйвен) добился некоторого послабления для группы из 30–35 наших паралимпийцев, которых в статусе «нейтральных паралимпийцев», даже без слов «из России», со всеми уже привычными унижениями (хорошо, что хотя бы разрешают разговаривать на русском языке) допускают к стартам паралимпийцев в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, сноуборде и кёрлинге на колясках. Правда на просьбу президента ПКР Владимира Лукина о том, чтобы делегацию российских инвалидов допустили на исполком, где решалась их судьба, президент МПК ответил отказом. А ведь в его штабе последние полгода постоянно хвалили нашу страну, перед которой поставили свыше 70 заданий, чтобы вернуть её в паралимпийскую семью, вне которой она пребывает вот уже третий год. Ей осталось выполнить только три пункта, из которых два вообще не в компетенции Паралимпийского комитета России.

Хочется задать вопрос российским, причём не только спортивным руководителям: до каких пор мы будем терпеть такое унижение по отношению к нашим людям и стране?