Треть крымчан игнорируют штрафы

За нарушения ПДД они задолжали бюджету 20 миллионов рублей

Скрытым патрулям, работающим на дорогах Крыма, пришлют подмогу, водителей обяжут проходить переэкзаменовку, а «Тавриду» оборудуют отстойниками для битых автомобилей. Ближайшие перспективы для тех, кто за баранкой.

«Спящие»

Оценивая работу инспекторов дорожного движения в 2017 году, республиканское руководство ГИБДД в первую очередь высоко оценило новые форматы выявления нарушений правил дорожного движения — скрытые патрули и операцию «Спецсигнал».

Сегодня участки крымских дорог, которые зарекомендовали себя как самые загруженные и аварийно опасные, патрулируют три автомобиля без опознавательных знаков, однако управляют ими инспекторы ГИБДД при исполнении.

Анатолий Борисенко, начальник Управления ГИБДД МВД по Крыму:

«Программа скрытых патрулей была запущена из-за большого количества происшествий, связанных с выездом автотранспорта на встречную полосу во время обгона с нарушением правил. Эти автомобили оборудованы обычными видеорегистраторами, однако с помощью таких патрулей в 2017 году мы выявили и зафиксировали около 12 тысяч подобных нарушений. Более того, в 2018 году Госавтоинспекция выведет на трассы автобус с несколькими камерами — он будет ездить и фиксировать нарушения не только в прямой видимости по ходу движения, но и в секторе 180 градусов вокруг себя».

Несмотря на недовольство жителей полуострова «подставами» на дорогах, как крымчане охарактеризовали операцию «Спецсигнал», медики и спасатели констатируют, что такие неоднозначные меры выявления нарушителей облегчили им работу. Напомним, в рамках операции сотрудники ГИБДД подсаживались в кабины пожарных автоцистерн и карет скорой помощи и брали на карандаш все автомобили, которые не уступали им дорогу, несмотря на включенные сирены и проблесковые маячки.

Сергей Шахов, начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым:

«Подобная мера хоть и строгая, но направлена, в первую очередь, именно на повышение оперативности пожарно-спасательных подразделений. Ведь каждый спецавтомобиль спешит на помощь людям и от времени его прибытия зачастую зависит жизнь, а порой даже не одна».

По словам Анатолия Борисенко, не только спасатели, но и медики по итогам проведения этой операции выразили свою благодарность инспекторам — теперь, говорят они, крымчане гораздо чаще пропускают автомобили с мигалками.

Фотофакты

Приносит свои результаты и более традиционный способ выявления нарушителей — видеокамеры. В прошлом году на дорогах Крыма установили восемь таких гаджетов, и, по словам Борисенко, сработали они впечатляюще, зафиксировав больше семи тысяч нарушений правил дорожного движения.

«Было выписано штрафов на 32 миллиона рублей, правда по состоянию на конец 2017 года оплачено их только на 12 миллионов. Хотел бы напомнить водителям, что вовремя оплачивать штрафы выгодно — если это будет сделано в течение 20 дней после получения квитанции, то нарушителю дается 50-процентная скидка. В этом направлении мы будем работать и дальше, до 2020 года на крымских дорогах поэтапно будет установлено 285 камер», — говорит Борисенко.

А вот сколько видеофиксаторов будет работать на трассе «Таврида», пока неизвестно. Для начала нужно ввести автодорогу в эксплуатацию, опытным путем определить участки с наибольшим риском аварийности и только тогда устанавливать оборудование. Кроме камер, на «Тавриде» будут работать два стационарных поста ДПС и два весовых комплекса для большегрузных автомобилей, а также штрафные стоянки и площадки для содержания поврежденных в авариях автомобилей.

Пьянство и обгоны

Кроме отчета по фиксации нарушений постфактум, начальник Госавтоинспекции Крыма рассказал и о профилактике ДТП. Заработал проект «Дорожная азбука» — под контролем министерства образования инспекторы читают лекции ученикам 1–6 классов, а для их пап и мам в крымских школах провели 947 родительских собраний. В парке имени Шевченко, в Симферополе, открыли автогородок, в котором дети погружаются в условные дорожные ситуации и учатся, как правильно себя вести на месте и пешеходов, и водителей.

Но профилактика — не панацея: пьяные садятся за руль все чаще.

«Увеличилось количество нетрезвых за рулем, — говорит Борисенко. — В 2017 году мы задержали почти 10 тысяч пьяных водителей, это на 22%, или тысячу человек больше, чем в 2016-м. К счастью, аварии они провоцировали немного реже, чем раньше, — этот показатель снизился на 12%».

Уменьшилось и количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях — по сравнению с 2016 годом их стало меньше на 11%, то есть 42 человека остались живы«.

«Зафиксировано 308 ДТП с участием пешеходов, 66 человек в них погибли, 255 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего водители нарушали правила при проезде перекрестков, выезжали на встречную полосу, а также неправильно обгоняли и маневрировали», — сообщил Борисенко.

Все на экзамены!

Практика показывает, что ДТП случаются не только из-за невнимательности или безалаберности водителей — нередко они нарушают правила по незнанию, причем не потому, что купили права, а просто не успевают следить за изменениями в законодательстве. Именно поэтому российский Союз автошкол предложил ГИБДД ввести переэкзаменовку для каждого водителя, который меняет удостоверение после истечения срока его годности.

«Водители получают права сроком на 10 лет, а затем просто меняют их на новые после предоставления медицинской справки, — поясняет Анатолий Борисенко. — Но за 10 лет вводится очень много новшеств, изменяются правила дорожного движения, дорожная обстановка. Почему медики, педагоги и другие специалисты обязаны периодически подтверждать свою квалификацию, а водители, от которых нередко зависит жизнь других людей, не делают этого? Я обеими руками за это предложение».

Впрочем, вводить это новшество, считает Борисенко, следует не сразу и не по всем фронтам. Для начала на переэкзаменовку следует отправлять водителей, перевозящих пассажиров, опасные и тяжеловесные грузы. И только после этого распространить это правило на всех, кто управляет транспортными средствами.