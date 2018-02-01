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СпецпроектОбзор прессы

Душат, шпионят, нагуливают аппетит

Западные СМИ сообщают о санкционных баталиях, воздушных манёврах и исторических перспективах

На этой неделе зарубежные СМИ, рассказывавшие о Крыме, сделали акцент на новых санкциях и угрозах, «процитировали» истерику американского генштаба и дали слово критику.

Америка хочет...

Информационная война, которая развернулась в мире, кажется, безнадежно погрязла во лжи, и, что самое главное, она борется не за правду, а против нее. Но порой западные СМИ демонстрируют некоторые проблески здравого смысла. В частности, на днях была опубликована статья профессора Военно-морского колледжа США Дж. Гольдштейна, в которой есть любопытные пассажи. «Весьма серьезное желание Америки получить права на Крым было обнаружено еще в середине XIX века», — говорит автор, рассказывая о событиях Крымской войны. Дескать, Америка хотела получить права на Крым и хочет этого до сих пор, и это не секрет. Но г-н Гольдштейн вполне рационально отмечает: «Мы можем вспомнить, что Россия впервые получила Крым в 1783 году, то есть во время окончания Американской революции. Проще говоря, русские долгое время контролируют Крым и маловероятно, что они откажутся от этого, поэтому не стоит надеяться на чудо и строить нашу стратегию по абсурдным, неолиберальным идеям, лишенным исторического значения».

А к «Сименс» претензий нет

Руководство и сами компании-строители «Тавриды» и крымских электростанций попали под американские санкции. Минфин США в своем сообщении пояснил, что АО «ВАД» и дочернее предприятие Ростеха — ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» попали под санкции за работу в Крыму. Дочку Ростеха обвинили в поставках газовых турбин Siemens для строительства ТЭС в Севастополе и Симферополе. Кроме руководителей двух предприятий, выполняющих госзаказ, из-за немецких турбин в санкционные списки попали губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, замминистра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак. При этом компании «Сименс» органами власти США не предъявлено никаких претензий и она не включена в санкционный список. В этой связи российская компания призвала США занять конструктивную позицию и снять необоснованные санкции.

Палки в колёса прогресса

Украинское правительство угрожает привлечь к судебной ответственности ирландских бизнесменов, готовых инвестировать в крымские отели. Директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил, что Украина воспользуется всеми инструментами в случае обхода санкций. «Украина и наши партнеры будут использовать все законные и политические инструменты, чтобы привлечь к судебной ответственности всех лиц или компании, которые попытаются обойти санкции», — сказал он.

Ранее бывший старший советник премьер-министра Ирландии Падди Даффи и исполнительный директор инвестиционного инвестора Marcon Capital Конор Мартин прилетали в Москву, где встречались с сопредседателем оргкомитета четвертого Ялтинского международного экономического форума Андреем Назаровым и обсудили инвестирование в крымскую недвижимость. Назаров рассказал, что ирландская делегация увидела в Крыму большой потенциал.

Снова шпионские страсти

И снова скандал с американским военным шпионажем! Штаб военно-морских сил США опубликовал кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского самолёта-разведчика EP-3E Aries II. Перехват состоялся в нейтральном воздушном пространстве неподалёку от берегов Крыма — к югу от Ялты. На кадрах можно видеть, как российский истребитель пролетает в нескольких метрах от самолёта-разведчика США, демонстрируя своё ракетное вооружение — ракеты класса «воздух-воздух». В Пентагоне и Госдепе США заявили, что Су-27 ВКС РФ подлетал к американскому самолёту на расстояние около полутора метров. По словам Хизер Науэрт (спикер Госдепа), такое «поведение российского лётчика могло спровоцировать авиакатастрофу» и «это является недопустимым пилотированием». О том, допустимо ли нахождение американского разведывательного самолёта за несколько тысяч километров от США, в Госдепе не комментируют. Официальный релиз американского штаба: «29 января 2018 года российский самолёт Су-27 осуществил перехват самолёта ВВС США EP-3, находившегося в международном воздушном пространстве над Чёрным морем. Было установлено, что это взаимодействие является небезопасным из-за подлёта Су-27 на расстояние до пяти футов и пересечения непосредственной траектории полёта ЕР-3, в результате чего ЕР-3 был вынужден пролететь через реактивную струю Су-27. Сопровождение продолжалась 2 часа 40 минут».

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

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Просмотров: 121 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:32

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