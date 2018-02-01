Антиэйдж — жить до ста

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» узнал особенности новой в Крыму терапии и пообщался с ведущими специалистами в этой области

Антивозрастная терапия, или антиэйдж-терапия (от англ. «эйдж» — возраст) — весьма распространена на Западе и пользуется там стабильной популярностью. Это не какое-то новое направление медицины, но в Крыму сейчас есть только один медцентр — «Гемокод+», расположенный в Симферополе, который планирует предоставлять крымчанам подобные услуги. Так что же такое антиэйдж? Чтобы разобраться, еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» пообщался со специалистами этого медицинского центра.

Меняется мир, меняется медицина

Наталья Толь, врач-эндокринолог первой категории, член ассоциации эндокринологов России, работает по специальности с 1997 года, с 2017 года также работает по специальности «диетология».

— Наталья Владимировна, как, с вашей точки зрения, должна выглядеть программа по антиэйдж-терапии?

— Разрабатывая программу антивозрастной терапии, мы обработали большое количество материала и выяснили, что в мире существуют так называемые голубые зоны — места обитания долгожителей. Там люди живут более века, не зная о старческом маразме, диабете и онкологии. К «голубым зонам» относятся японские острова, итальянский остров Сардиния, острова Греции, в России — это регионы Кавказа. «Ешьте овощи, радуйтесь жизни, будьте добры к людям и почаще улыбайтесь» — это совет 102-летней итальянки. Наша альтернатива: создать «голубые зоны» у себя дома, в Крыму. По статистике Всемирной организации здравоохранения, к факторам, увеличивающим продолжительность жизни, относятся: 18–22% — предрасположенность к наследственным болезням, 17–20% — экологические факторы, 8–10% — качество медицинской помощи и 49–53% — образ жизни. На многие из этих факторов мы можем воздействовать. Изменение образа жизни — это в первую очередь рациональное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, поддержание энергетического баланса в организме, адекватное содержание в продуктах питания витаминов, макро- и микроэлементов, ежедневная посильная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек. Но не менее важны мероприятия и по улучшению качества жизни взрослого населения. Это профилактика остеопороза, адекватная менопаузальная гормональная терапия, восстановление возрастного дефицита тестостерона у мужчин, лечение и профилактика уже существующих болезней. И, безусловно, это эстетическая сторона вопроса. Здесь уже понадобится помощь врачей-косметологов. Наша задача убедить, мотивировать человека к заботе о своем здоровье как можно раньше, с 30–35 лет, для того чтобы к своим зрелым годам он оставался здоровым.

— Но ведь зачастую в больницу приходят пожилые и люди среднего возраста уже с какими-то проблемами...

— Да, к сожалению, это так. Существуют так называемые возраст-ассоциированные болезни. К ним относятся: атеросклероз сосудов сердца и мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение, остеопороз, болезнь Паркинсона, варикозная болезнь нижних конечностей, онкологические болезни и т. д. И обязательно нужно отметить, что возраст этих болезней значительно снизился. Очень много детей и подростков с выраженным ожирением, у некоторых из них уже диагностирован сахарный диабет второго типа.

— Умение правильно питаться не каждому, увы, по силам, как показывает практика. Как это ни странно...

— Учитывая, что моя вторая специальность — диетология, рациональному, правильному питанию я уделяю особое внимание. Нужно предоставить пациенту не только индивидуальную диету, но и научить его, как правильно приготовить пищу, чтобы в ней сохранились все питательные вещества и витамины. Существуют современные технологии приготовления пищи, которые мы предлагаем в нашем медцентре. Например, «су-вид»: продукты питания, запечатанные в вакуумные пакеты, долго томятся в невысокой стабильной температуре, приобретая совершенно новые вкусовые и оптимальные питательные качества. В организме от такой еды плохой холестерин уже образовываться не будет, сахар крови будет поддерживаться в пределах нормы. Используя данную технологию, пациенты активно снижают вес. Нормализуя свой вес, люди могут избавиться от многих болезней, таких как гипертония и даже сахарный диабет второго типа.

— Но почему раньше люди могли жить и без всех этих диет?

— Потому что раньше, чтобы добыть себе еду, человек должен был преодолевать по несколько десятков километров в день. Сейчас достаточно просто поднять телефонную трубку, чтобы заказать еду на дом. Обилие жирной пищи, чрезмерно обработанной, вызывающей привыкание, напичканной стабилизаторами, усилителями вкуса, плюс малоподвижный образ жизни — вот что свойственно современному человеку. Особенно этому подвержены жители больших городов и мегаполисов.

— И главная причина болезней современного общества — ожирение?

— Одна из главных причин. Причем ожирение специфическое — абдоминальное, когда отложение жира происходит в области живота. Это ожирение лежит в основе метаболического синдрома, или «смертельного квартета», так его называют врачи. К специфическому ожирению присоединяются гипертоническая болезнь, сахарный диабет второго типа, увеличивается уровень мочевой кислоты, холестерина, возникает жировая болезнь печени. Все это в совокупности может привести и приводит к летальному исходу. Радует то, что все эти изменения в организме человека обратимы. Лечение и профилактика этого синдрома тоже отображены в программе антиэйдж-терапии.

Готовить организм как можно раньше

Елена Чернявская, кардиолог первой категории, терапевт, член региональных обществ кардиологов и терапевтов Крыма, имеющая опыт работы с 1998 года как в стационарном, так и в поликлиническом звене лечебно-профилактических учреждений полуострова.

— Елена Станиславовна, известно, что наработки и методики по антиэйдж-терапии давно существуют на Западе и уже проверены, и даже в Крыму раньше предлагалась такая услуга, но на данный момент, кроме сотрудников вашего медцентра, этой проблемой никто здесь не занимается профессионально...

— Да, на данный момент мы планируем предложить эту программу жителям Крыма. Анти-эйдж терапия — комплекс лечебно-диагностических мероприятиий, позволяющих добиться общего омоложения и оздоровления человека. Это путь, следуя которому можно ощутить себя моложе благодаря оптимизации обмена веществ, улучшению циркуляции крови, выведению токсинов из организма, усилению лимфооттока, повышению интеллектуальных способностей, сохранению привлекательности. Возрастные изменения каждого человека имеет свои особенности, поэтому данная программа складывается из нескольких составляющих: индивидуальный подбор лабораторных исследований, инструментальных методов диагностики, привлечение, при необходимости, на консультацию смежных специалистов, косметологов. Важно на ранних этапах развития заболевания, когда еще нет жалоб у пациента, выявить и откорректировать изменения в функциях органов, сбалансировать питание, индивидуально подобрать оптимальный уровень физических нагрузок, так же учитывается психоэмоциональное состояние здоровья пациента.

— А с какого возраста стоит человеку задуматься о том, чтобы пройти такую антивозрастную терапию?

— По опыту стран Европы и США начинать следует примерно с 30-35 лет.

— То есть, например, если даже придет пациентка 75-лет, то она получит гарантированные результаты?

— Необходимо подходить к этому вопросу в более молодом возрасте. Этой терапией желательно заниматься как можно раньше, чтобы организм подготовить и чтобы он правильно вошел в состояние своей зрелости. Но и у такой пациентки данные мероприятия, безусловно, благотворно отразятся на состоянии организма.

— И медикаментозная составляющая есть?..

— Следующим этапом программы, после проведения диагностических мероприятий, является подбор препаратов, различных комплексов, направленных на гармонизацию обмена веществ, детоксикацию организма, укрепление его защитных сил, при необходимости, достижение компенсации хронических заболеваний.

— Каковы Ваши задачи в этой терапии, как терапевта-кардиолога?

— Наиболее актуальна проблема атеросклероза. С возрастом сосуды становятся более жесткими, теряют свою эластичность, позже появляются внутрисосудистые отложения — атеросклеротические бляшки. И с этим надо бороться на начальных этапах. Вообще ранние признаки атеросклероза начинаются с 20 лет в виде маленького пятнышка на внутренней стенки сосудов— эндотелии. И в антиэйдж терапии, беседуя с пациентом, выявляем факторы риска развития атеросклероза. И в данном случае употребим термин «сосудистый возраст». Наши сосуды естественным образом стареют со временем, но если у человека есть факторы риска: повышен уровень холестерина, сахара крови; пациент курит, страдает повышенным уровнем артериального давления, то его сосуды стареют быстрее. И сосудистый возраст у этого человека соответственно больше, чем хронологический. И наша задача здесь его «омолодить», вернуть сосуды к реальному возрасту человека, путем достижения целевых цифр липидного, углеводного обменов, уровня артериального давления и т. д.

— На что должен быть настроен человек, решивший обратиться к антивозрастной терапии?

— Это не единоразовый визит к доктору. При обращении пациента выполняется скрининг состояния здоровья, консультации смежных специалистов, формируются рекомендации. Это вопрос нескольких дней, но затем необходимо проводить мониторирование отдельных параметров организма в указанные сроки с определенной периодичностью.

Подводя итог нашей беседы, хочется отметить, что омоложение организма — это не только кропотливая работа и профессиональное мастерство врачей, но ещё и колоссальный труд, приверженность, огромная мотивация самого пациента. Только работая командой мы можем достигнуть определённых целей.