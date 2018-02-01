Эх, прокачу!

Как на самом деле организована работа такси в аэропорту Симферополь

«Крымские власти всерьёз взялись за нелегальных таксистов, обслуживающих симферопольский аэропорт. В частности, министр транспорта РК Игорь Захаров заявил на днях, что таксомоторные компании для работы на территории аэропортового комплекса теперь будут выбирать по конкурсу. Почему речь об этом зашла именно сейчас? Дело в том, что в новогодние праздники волна жалоб на них резко возросла. Мол, ведут себя навязчиво и по-хамски, ломят безумные цены. Так ли на самом деле сейчас выглядит такси-сервис аэропорта, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

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Директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью МА «Симферополь» Игорь Лаптев уверяет, что сейчас у всех пассажиров есть возможность уехать из аэропорта в любую точку Крыма на легальном такси. Аэровокзал уже не первый год обслуживает организация, предоставляющая диспетчерские услуги. Её руководитель, Сергей Казаков, предложил нам небольшую экскурсию по территории аэропорта, чтобы показать, как сейчас устроена работа службы такси.

Зимний ритм жизни симферопольского аэропорта чрезвычайно отличается от летнего: рейсов сейчас совсем немного, так что терминалы почти всё время стоят полупустыми. Однако тем нагляднее будет поведение таксистов. Понятно, что в пору наплыва туристов работы хватает всем. А вот сейчас борьба идёт за каждого клиента.

Итак, некоторые пассажиры жалуются, что таксисты в аэропорту буквально атакуют, демонстрируя назойливость и грубость. Причём это якобы начинается уже в зоне выдачи багажа, что противозаконно, поскольку вход и тем более осуществление коммерческой деятельности в этом секторе посторонним лицам запрещены.

Входим в зал прилётов со служебного входа. Поскольку мы находимся здесь инкогнито, весь персонал, обслуживающий багажный сектор, ведёт себя вполне естественно. Появляются пассажиры: кто-то сразу идёт к выходу, кто-то подходит к ленте выдачи багажа. К людям никто не подходит. И уж тем более не атакует. Вскоре некоторые из прибывших начинают оглядываться — явно в поисках возможности добраться до следующего места назначения. Как и в любом другом цивилизованном аэропорту, путешественникам на выбор предлагается несколько способов: взять машину напрокат, уехать на такси или добраться на общественном транспорте. Все эти возможности перечислены на специальном информационном стенде. Таксистов в багажном секторе нет — здесь лишь стоят две стойки диспетчерской службы, где можно ознакомиться с перечнем фиксированных тарифов. Вниманию пассажиров предлагается также фотокаталог автомобилей, имеющихся в распоряжении службы такси.

Наблюдаем, как путешественники, желающие воспользоваться услугами такси, подходят к стойкам. Диспетчеры дополнительно разъясняют им тарифную политику: какого класса машины есть в наличии, во сколько обойдётся поездка той или иной дальности. Если цена пассажира устраивает, диспетчер провожает его на стоянку и усаживает в подъехавший автомобиль. Оплата осуществляется по окончании поездки. Причём, поскольку организация работает официально, таксист предоставляет пассажиру чек, подтверждающий факт оказанной и оплаченной услуги. Возможен как наличный, так и безналичный расчёт.

«Никаких нелегалов среди наших таксистов нет, — уверяет Сергей Казаков. — Люди работают спокойно и организованно: никто пассажиров за руки не хватает и ехать не заставляет — это всё уже прошлый век. Мы просто предлагаем свои услуги. Что касается работы в зале прилётов, то это режимная зона. То есть сюда просто так человек с улицы не зайдёт. У наших диспетчеров есть специальные пропуски, выданные аэропортом, для свободного входа в багажный сектор — они находятся здесь на законных основаниях».

Цены

Законность пребывания диспетчеров в режимной зоне установлена официальным договором, который аэропорт заключил со службой такси. В соответствии с этим документом компания ежемесячно платит за использование инфраструктуры для осуществления коммерческой деятельности на территории аэровокзала. Эта сумма рассчитывается исходя из общего количества пассажиров, прибывших в Симферополь через «воздушные врата», независимо от того, уехал человек из терминала на такси или другим способом. Плюс арендная плата за участок стоянки, выделенный аэропортом, на котором размещаются авто такси.

«Некоторые пассажиры жалуются на дороговизну наших услуг. Но, если подумать, какова себестоимость поездки? — говорит руководитель диспетчерской службы. — Бензин в Крыму, вы сами знаете, не дешевеет. К тому же стоимость любых товаров и услуг в аэропорту выше среднерыночной, потому что аренда здесь очень дорогая. Это повышает себестоимость и, соответственно, конечные расценки».

К слову, если человек считает, что за предоставленную услугу с него взяли неоправданно высокую плату и он стал жертвой мошенничества, всегда можно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. В конце концов таксисты у клиентов деньги из карманов насильно не достают, а весь прейскурант диспетчер озвучивает заранее. Кроме того, законность и качество работы такси, обслуживающих аэропорт, регулярно проверяют органы власти и силовики. В том числе Служба экономической безопасности, ГАИ и налоговая.

А вообще претензии по поводу стоимости поездки, как правило, возникают в следующем случае. Пассажир прибыл в аэропорт. Его не встретили. Он обратился в службу такси в терминале. Ему рассчитали стоимость поездки, он согласился, доехал до нужного места. Потом кто-нибудь из местных сообщает ему, что это очень дорого и его обманули. Вот пассажир в конечном счете и остался недоволен.

Напомним, что, в отличие от тарифов общественного транспорта, стоимость проезда в такси государством не регулируется: это чисто коммерческий вид извоза. А предпринимательская деятельность, как ни крути, подчиняется правилу: продавец может установить цену по своему усмотрению, а покупатель уже сам решает, платить эти деньги или нет.

«Прежде чем установить тарифы, мы проанализировали стоимость услуг такси, обслуживающих аэропорты других российских городов, — объясняет Сергей Казаков. — В итоге минимальный тариф мы установили в размере 30 руб. за километр. Но в нашем парке есть машины более дорогих марок. На них поездка будет стоить больше хотя бы потому, что их обслуживание обходится дороже. То есть тариф зависит от класса автомобиля, от уровня комфортности. Всё это прописано в нашем договоре с аэропортом, согласовано с руководством предприятия. Кроме того, существует технология диспетчеризации».

Поведение

Мы все помним времена, когда таксисты, работавшие в симферопольском аэропорту, фактически перекрывали выходы из терминалов и не давали прохода пассажирам. В ту пору в аэропорту в разгар сезона действительно творилось нечто невообразимое. Собственно, именно в целях наведения порядка и организации цивилизованной системы обслуживания была создана единая диспетчерская служба.

«Недавно приезжала с рабочим визитом коммерческий директор аэропорта Домодедово. Посмотрела, как мы работаем, и сказала: „У вас с такси такой порядок по сравнению с нашим аэропортом“, — рассказывает начальник диспетчерской службы. — Да, действительно, бывает, что наши водители, независимо от диспетчеров, самостоятельно предлагают свои услуги пассажирам. Но они это делают только на улице — ни в коем случае не в зоне выдачи багажа».

Подходим к представителям полиции, дежурящим в терминале, интересуемся, бывают ли конфликты между пассажирами и таксистами, есть ли жалобы на навязчивое или хамское поведение перевозчиков. Правоохранители утверждают, что за всё время работы организованной диспетчерской службы со стороны граждан не было ни одного обращения, связанного с качеством работы или поведением таксистов.

Конечно, зимой людей немного, и полную картину получить сложно. Однако Сергей Казаков уверяет, что и в разгар сезона удается соблюдать порядок в работе и высокий уровень обслуживания пассажиров.

Безопасность

Возможно, сейчас не все помнят, но в прежние времена нередкими были случаи, когда таксисты обворовывали пассажиров, ехавших из аэропорта. Идеальное преступление: у путешественника при себе наверняка есть деньги, а найти бомбилу в итоге почти невозможно.

Сейчас диспетчерская служба заключает договор с каждым таксистом, работающим в аэропорту. В итоге за всё время существования организации не было ни одного случая, чтобы пассажира обокрали. Более того, человеку, путешествующему на легальном такси, предоставляются гарантии безопасности на всех возможных уровнях. Во-первых, у водителя обязательно есть страховой полис: на него самого и на пассажиров. Так что если, не дай бог, в пути случится какое-нибудь несчастье, можно будет, по крайне мере, рассчитывать на финансовую компенсацию. Во-вторых, все таксисты проходят предрейсовый осмотр врача-механика, который оценивает общее состояние здоровья водителя, устанавливает, не употреблял ли он алкоголь и наркотические вещества, удостоверяет исправность автомобиля. Только после осмотра таксист получает путевой лист. «Я настолько переживаю за пассажиров, что лично проверяю, все ли наши водители поставили зимнюю резину!» — замечает Сергей Казаков.

Конечно, не все перевозчики в аэропорту работают под началом диспетчерской службы. В сущности, любой частник может приехать на территорию аэровокзала, оплатить стоянку и зазывать пассажиров. Бороться с такими деятелями нет никакой возможности ни у официального диспетчера, ни у полиции.

Пожалуй, нет необходимости объяснять преимущества официального перевозчика перед бомбилой. Вопрос, скорее, в том, как отличить одного от другого? Прежде всего по логотипу «Аэропорт Симферополь» и традиционным шашечкам, украшающим автомобили легальных такси, а также по книге жалоб и предложений, лежащей на торпеде в каждой машине. Кроме того, у всех официальных водителей есть специальные бейджи, а диспетчеры облачены в фирменные жилеты. И, разумеется, у всех водителей, работающих с диспетчерской службой, есть пакет документов, положенных для осуществления легального извоза.

Социальная нагрузка

Таксисты, сотрудничающие с диспетчерской службой аэропорта, неоднократно становились участниками социальной программы: бесплатно возили ветеранов. Например, в дни празднования 9 Мая перевезли больше 200 человек. Городские власти ежедневно оформляли заказ на определённое число ветеранов и инвалидов, а диспетчер выделял машину, которая весь день возила пожилых людей по делам: в больницу, магазин и так далее.