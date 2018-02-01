Кому за бугор?!

Порядок получения заграничного паспорта гражданами РФ

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о порядке получения заграничного паспорта гражданина Российской Федерации. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Таков порядок

В соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» основными документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, признаются: паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации; дипломатический паспорт; служебный паспорт.

Основные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, могут содержать электронные носители информации с записанными на них персональными данными владельца паспорта, включая биометрические персональные данные (паспорт нового образца).

Подходящий вариант

Учитывая вышеизложенное, при желании оформить загранпаспорт вы можете выбрать наиболее подходящий вариант:

— заграничный паспорт нового образца (в отличие от паспорта старого образца добавляется биометрический параметр, а именно — изображение папиллярных узоров двух указательных пальцев рук);

— заграничный паспорт старого образца.

Биометрический заграничный паспорт нового образца действует 10 лет и, по сравнению с паспортом старого типа, содержит большее число страниц. Загранпаспорт старого образца действителен 5 лет, и, при необходимости, может быть оформлен быстрее.

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно в территориальном подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД или через портал государственных услуг.

Размер государственной пошлины, уплачиваемой за оформление старого загранпаспорта, составляет 2000 рублей (1400 рублей при оформлении через портал Госуслуг), нового — 3500 рублей (2450 рублей при оформлении через портал Госуслуг).

Оформление через портал Госуслуг в сети Интернет гораздо удобнее и занимает меньше времени. Заявление на загранпаспорт заполняется буквально за полчаса. Далее оплачивается государственная пошлина и оригиналы документов предоставляются для подтверждения в территориальное подразделение Главного управления по вопросам миграции МВД в назначенную дату и время. Срок изготовления загранпаспорта — 1 месяц по месту прописки и 4 месяца — по месту пребывания.

При подаче заявления непосредственно в территориальном подразделении Главного управления по вопросам миграции МВД оно заполняется на месте сотрудником и также предоставляется необходимый пакет документов.

Что нести?

Список документов для оформления загранпаспорта:

— паспорт гражданина РФ;

— загранпаспорт (если имеется и срок действия не истек);

— свидетельство о перемене фамилии, имени или отчества (если изменились эти данные);

— военный билет (при наличии) — для заявителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории Российской Федерации;

— разрешение командования по форме, установленной Правительством РФ (для военнослужащих РФ и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву);

— цветная фотография (при подаче электронного заявления через портал Госуслуг личная фотография, прикрепленная к электронному заявлению, в виде файла);

— квитанция об оплате госпошлины.

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