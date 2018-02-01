Гордость и печаль Ени-Кале

В Керчи разрушается укрепление времён турецкого владычества

На этой неделе огорчила новость: крепость Ени-Кале — на берегу Керченского пролива, в северо-восточной части Керчи, построенная османами в 1699–1706 гг. — закрыта для посещения из-за угрозы обрушения. Ранее частично обрушилась облицовка входной арки крепости (над воротами с южной стороны появилась трещина, а через несколько часов произошло частичное обрушение арки). Похоже, это случилось из-за сейсмоактивности и колебания почвы. Пока крепость не начала разрушаться более активно и есть ещё на что посмотреть, мы отправились в Ени-Кале...

Новая крепость

Ени-Кале в переводе с турецкого означает Новая крепость. В 1701 году, когда турки контролировали Керченский пролив, на западном берегу пролива они приступили к возведению крепости, призванной воспрепятствовать русским кораблям попадать в Черное море. Место, где строили, было весьма неудобно для проходящих мимо судов: из-за невозможности сделать маневр судно как бы подставлялось под огонь береговых батарей. Строительством крепости руководил Голоппо — итальянец, принявший ислам. В строительстве также принимали участие несколько французских инженеров.

Ени-Кале имела важное стратегическое значение. Расположенная в самой узкой части пролива крепость, вооружённая мощными пушками, контролировала проход кораблей между Азовским и Чёрным морями.

Кроме того, она служила резиденцией турецкого паши. Крепость имела в плане форму неправильного пятиугольника и, в соответствии с рельефом местности, была расположена на нескольких уровнях. По углам находилось пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду и артиллерийский огонь. Некоторые из них были далеко выдвинуты за периметр стен. Таким образом увеличивалась площадь поражения противника и появлялась возможность флангового обстрела территории, примыкающей к стенам. Дополнительным ярусом обороны служил ров, окружавший крепость с трёх сторон, за исключением прибрежной стороны.

Ени-Кале занимала территорию около 2,5 га, и в её состав входили два пороховых склада, арсенал, жилые дома, водяной резервуар, баня, мечеть. Гарнизон составлял около 1200 солдат. Для обеспечения гарнизона водой построили керамический подземный водопровод, соединявший Ени-Кале с источником, расположенным в нескольких километрах от крепости.

Сдалась без боя

По имеющимся сведениям, на том же месте укрепленное городище существовало еще во времена Боспорского царства. Затем там же построились генуэзцы в период наиболее активной колонизации Причерноморья. Но османы заставили их покинуть Крым, а строение досталось победителям. Турки пробовали воспользоваться им, да не слишком получилось — укрепления подорвали казаки, нередко совершавшие набеги морем на крымские берега. В XVII столетии крепости в Керчи фактически не было, но когда российский царь Петр I всерьез настроился «моря воевать» и была захвачена крепость Азов, Турция столкнулась с необходимостью контролировать движение русской эскадры, если она хотела сберечь свое господство в Причерноморском регионе. С этого момента началась история собственно крепости Ени-Кале. Но активно действовать форту не пришлось — на несколько десятилетий военные события на Черном море затихли. Они разгорелись вновь, когда в 1768 году началась новая Русско-турецкая война. И тут крепость показала себя не с лучшей стороны — в 1771 году она сдалась без боя частям Второй армии генерал-майора Борзова. Турецкий гарнизон, несмотря на большое подкрепление, прибывшее на кораблях за несколько дней до появления русских, оставил крепость. В 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому договору Керчь и Ени-Кале были переданы России.

Последний бой и забвение

Но Россия вскоре перестала в ней нуждаться — Азовское море стало полностью российским, да и на Черном спорить с ней стало опасно. И в 1835 году на территории Ени-Кале разместились постройки военного госпиталя. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. крепость была частично отремонтирована, а внутри установили несколько береговых батарей. 12 мая 1855 года они вступили в бой с английской эскадрой, вошедшей в Керченский пролив. Но пушки не добивали до англо-французской эскадры, поэтому русское командование отдало приказ заклепать орудия, взорвать пороховые погреба и оставить позиции. В 1880 году, после упразднения располагавшегося внутри крепости военного госпиталя, Ени-Кале была окончательно заброшена. Во второй половине XX века в крепости провели ряд реставрационных работ, и Ени-Кале был присвоен статус памятника архитектуры, охраняемого государством.

Известно, что здесь имелись многочисленные подземные туннели — вероятно, появившиеся еще в греческие либо генуэзские времена. Их пытались исследовать перед Великой Отечественной, но ныне большинство из них засыпаны ради безопасности. Не получится увидеть и еще одну достопримечательность Ени-Кале — керамический водопровод. После освобождения Керчи от фашистов местные жители разобрали его остатки ради ремонта собственных домов. Но известно, что он шел от Хрониной горы, где есть минеральные источники.