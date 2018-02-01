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СпецпроектНеизвестный Крым

Гордость и печаль Ени-Кале

В Керчи разрушается укрепление времён турецкого владычества

На этой неделе огорчила новость: крепость Ени-Кале — на берегу Керченского пролива, в северо-восточной части Керчи, построенная османами в 1699–1706 гг. — закрыта для посещения из-за угрозы обрушения. Ранее частично обрушилась облицовка входной арки крепости (над воротами с южной стороны появилась трещина, а через несколько часов произошло частичное обрушение арки). Похоже, это случилось из-за сейсмоактивности и колебания почвы. Пока крепость не начала разрушаться более активно и есть ещё на что посмотреть, мы отправились в Ени-Кале...

Новая крепость

Ени-Кале в переводе с турецкого означает Новая крепость. В 1701 году, когда турки контролировали Керченский пролив, на западном берегу пролива они приступили к возведению крепости, призванной воспрепятствовать русским кораблям попадать в Черное море. Место, где строили, было весьма неудобно для проходящих мимо судов: из-за невозможности сделать маневр судно как бы подставлялось под огонь береговых батарей. Строительством крепости руководил Голоппо — итальянец, принявший ислам. В строительстве также принимали участие несколько французских инженеров.

Ени-Кале имела важное стратегическое значение. Расположенная в самой узкой части пролива крепость, вооружённая мощными пушками, контролировала проход кораблей между Азовским и Чёрным морями.

Кроме того, она служила резиденцией турецкого паши. Крепость имела в плане форму неправильного пятиугольника и, в соответствии с рельефом местности, была расположена на нескольких уровнях. По углам находилось пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду и артиллерийский огонь. Некоторые из них были далеко выдвинуты за периметр стен. Таким образом увеличивалась площадь поражения противника и появлялась возможность флангового обстрела территории, примыкающей к стенам. Дополнительным ярусом обороны служил ров, окружавший крепость с трёх сторон, за исключением прибрежной стороны.

Ени-Кале занимала территорию около 2,5 га, и в её состав входили два пороховых склада, арсенал, жилые дома, водяной резервуар, баня, мечеть. Гарнизон составлял около 1200 солдат. Для обеспечения гарнизона водой построили керамический подземный водопровод, соединявший Ени-Кале с источником, расположенным в нескольких километрах от крепости.

На башне крепости Ени-Кале

Сдалась без боя

По имеющимся сведениям, на том же месте укрепленное городище существовало еще во времена Боспорского царства. Затем там же построились генуэзцы в период наиболее активной колонизации Причерноморья. Но османы заставили их покинуть Крым, а строение досталось победителям. Турки пробовали воспользоваться им, да не слишком получилось — укрепления подорвали казаки, нередко совершавшие набеги морем на крымские берега. В XVII столетии крепости в Керчи фактически не было, но когда российский царь Петр I всерьез настроился «моря воевать» и была захвачена крепость Азов, Турция столкнулась с необходимостью контролировать движение русской эскадры, если она хотела сберечь свое господство в Причерноморском регионе. С этого момента началась история собственно крепости Ени-Кале. Но активно действовать форту не пришлось — на несколько десятилетий военные события на Черном море затихли. Они разгорелись вновь, когда в 1768 году началась новая Русско-турецкая война. И тут крепость показала себя не с лучшей стороны — в 1771 году она сдалась без боя частям Второй армии генерал-майора Борзова. Турецкий гарнизон, несмотря на большое подкрепление, прибывшее на кораблях за несколько дней до появления русских, оставил крепость. В 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому договору Керчь и Ени-Кале были переданы России.

Последний бой и забвение

Но Россия вскоре перестала в ней нуждаться — Азовское море стало полностью российским, да и на Черном спорить с ней стало опасно. И в 1835 году на территории Ени-Кале разместились постройки военного госпиталя. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. крепость была частично отремонтирована, а внутри установили несколько береговых батарей. 12 мая 1855 года они вступили в бой с английской эскадрой, вошедшей в Керченский пролив. Но пушки не добивали до англо-французской эскадры, поэтому русское командование отдало приказ заклепать орудия, взорвать пороховые погреба и оставить позиции. В 1880 году, после упразднения располагавшегося внутри крепости военного госпиталя, Ени-Кале была окончательно заброшена. Во второй половине XX века в крепости провели ряд реставрационных работ, и Ени-Кале был присвоен статус памятника архитектуры, охраняемого государством.

Известно, что здесь имелись многочисленные подземные туннели — вероятно, появившиеся еще в греческие либо генуэзские времена. Их пытались исследовать перед Великой Отечественной, но ныне большинство из них засыпаны ради безопасности. Не получится увидеть и еще одну достопримечательность Ени-Кале — керамический водопровод. После освобождения Керчи от фашистов местные жители разобрали его остатки ради ремонта собственных домов. Но известно, что он шел от Хрониной горы, где есть минеральные источники.

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 466 от 2 февраля 2018 года

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Просмотров: 188 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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