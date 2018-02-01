Мужчин и женщин с детства заставляют играть чужие гендерные роли

Изменения в законодательной базе западных стран свидетельствуют о том, что появился третий пол. Или это попросту перегибы демократии на местах?

Немного теории

Один психолог очень просто и со вкусом объяснил несведующим сущность модного ныне понятия «гендер». Он сказал: «То, что у человека между ногами — это пол, то, что между ушами — гендер». Известно, что свою гендерную принадлежность дети начинают осознавать уже к двум годам.

На формирование гендерной идентичности влияют ближайшие родственники ребенка, его родители. Девочки учатся быть женственными на примере собственной матери. Кроме того, именно родители пусть и неосознанно, но обучают своих детей отношениям между мужчиной и женщиной на примере собственного отношения к супруге/супругу.

Когда-то, причем совсем недавно, о таком формировании гендерной идентичности говорили «правильное». Теперь это лишь «одно из возможных», где «правильные» все без исключения, не взирая на результаты и последствия.

Различают виды гендерной идентичности: недифферинцированный — плохо выражены мужские и женские черты; маскулинный — преобладают мужские черты; феминный — доминирует женственность, стремление проявлять ласку; андрогинный — наблюдается баланс мужских и женских черт.

Первый и последний вид гендерной идентификации имеют потенциальные трансгендеры. В итоге мы имеем очень и очень своеобразную альтернативу биологическому разнообразию.

Запретная терминология

Первой ласточкой в сфере реформирования образования в угоду гендерной толерантности стало решение, принятое руководством школы для девочек «Алтринчем» в английском Манчестере. Там решили не акцентировать внимание на половой принадлежности учениц. И не придумали ничего лучше, как запретить само слово «девочка». Мол, такое обращение может оскорбить трансгендеров, вернее, исходя из возраста школьниц, «неопределившихся».

Стоит отметить, что школа «Алтринчем» одно их образцово-показательных учебных заведений в стране, оно входит в десятку лучших в Великобритании. И запрет на слово «девочка» вовсе не самодурство директора. А воплощение в жизнь непрямых указаний руководства страны, своеобразное одобрение заявления министра (к счастью, уже бывшего) психологического здоровья Великобритании Наташи Дэвон. Она публично сказала следующее: «Когда я захожу в школу, я не говорю „мальчики“ или „девочки“. Я не хочу делать какие-то догадки о поле детей. Я считаю, нужно всех называть студентами, потому что все мы просто люди и все вместе учимся».

Как вариант, директор школы в Манчестере Стефани Джил ввела запрет на слово «девочка», чтобы защитить своих подчиненных, учителей, от целого ряда профессиональных проблем, которые влечет за собой невольное оскорбление трансгендерной личности. Поскольку прецедент уже был. Так преподаватель математики Джошуа Сатклифф из другой школы, в Оксфордшире, был отстранен от работы за то, что похвалил двух усердных тинейджеров: «молодцы, девочки». Но «девочкой» из двух подростков оказалась только одна, другая еще гендерно не идентифицировалась. И расценила обращение учителя, как давление на свой неокрепший мозг. Само собой, она нажаловалась родителям, а те — директору. Учителя пришлось признать профнепригодным.

Но не только слово «девочка» в последнее время не в тренде на Британских островах. Не так давно правительство Великобритании обратилось в ООН с просьбой заменить термин «беременная женщина» на более толерантный — «беременный человек». И опять-таки ради соблюдения прав трансгендеров. Изменения должны быть внесены в подписанный Великобританией в 1976 году Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, считают в Лондоне. В документе, в частности, сказано, что «беременная женщина» должна находиться под особой защитой, ее нельзя подвергнуть смертной казни. Великобритания выступает против такого термина, поскольку он «исключает трансгендеров, которые тоже могут быть беременными». И это не шутка! Так в Финляндии врачи столкнулись c вынашивающим ребенка транссексуальным мужчиной. Отмечалось, что он появился на свет женщиной, однако затем перенес операцию по смене пола и в 2016 году получил документы на мужское имя. Затем транссексуал решил прервать гормональную терапию после операции по смене пола, желая забеременеть. И это далеко не единичный случай! Британский подданный Хайден Кросс, сменивший пол с женского на мужской, объявил о собственной беременности, став первым в стране беременным мужчиной. Британец решил сменить пол в 17 лет. В течение трех лет он принимал необходимые гормональные препараты и сделал паспорт, где указана уже новая гендерная принадлежность. Однако затем Кросс решил притормозить процесс смены пола, так как осознал, что хотел бы родить ребенка.

Самые защищенные граждане

За океаном за права «третьего пола» борются не менее ретиво, чем в Европе. Так, городская комиссия Нью-Йорка по правам человека выпустила новое руководство о защите прав трансгендерных людей. Теперь никто не имеет права называть человека мужчиной, если он считает себя женщиной и, соответственно, наоборот. Согласно закону, к другому человеку надо обращаться, используя то имя, которое он предпочитает. Например, нельзя говорить о трансгендерной женщине «господин» или «он», если она ясно дала понять, что предпочитает женский род. Также запрещается отказывать трансгендерной женщине в посещении дамской уборной, даже если она выглядит как мужчина. При этом самому трансгендеру не надо предъявлять никаких доказательств половой принадлежности.

Однако у нового закона нашлось и достаточное количество противников. В том числе и среди тех же трансгендеров. Автор книг о трансгендерах Уолт Хейер, который дважды делал хирургическую операцию по коррекции пола: сначала изменил пол с мужского на женский, а затем наоборот, считает, что власти, защищая трансгендеров, не заботятся о правах других людей. Цитата:

«Сексуальные преступники, маньяки смогут легко попасть в женские уборные, потому что это разрешено законом. И самое ужасное, что нет правовых норм, которые защищают обычных людей. Законы, охраняющие женщин от посягательств маньяков и их преступных фантазий, надо принять незамедлительно. И они должны стать значительно более жёсткими, чтобы гарантировать неприкосновенность личного пространства». К словам опытного гендерного перебежчика власти, увы, не прислушались и назначили крупный штраф за нарушение нового закона. Тем, кто не принял новые правила расстановки полов, придется заплатить $250 тыс.