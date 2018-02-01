Сила тока по-крымски

Электростанции, которые строятся близ Симферополя и Севастополя, получили имена — Таврическая ТЭС и Балаклавская ТЭС

Один из знаковых государственных проектов, реализуемых на полуострове в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, выходит на финишную прямую. Конечно, не в тот срок, который был намечен вначале — сентябрь 2017 года, но кто же не помнит пресловутый скандал с импортными турбинами... К счастью, препятствия удалось устранить, сроки запуска первой очереди были перенесены на 2018 год (май-июнь), и вот теперь две новые крымские ТЭС — в Симферополе и Севастополе — уже получили свои имена: Таврическая и Балаклавская. А Таврическая ТЭС уже подключена к энергосистеме Крыма и работает на транзит электричества.

Факты и аргументация

Как сообщила на этой неделе пресс-служба Министерства энергетики РФ: «Реализованы мероприятия первого этапа схемы выдачи мощности Таврической ТЭС. 2 февраля открытое распределительное устройство 330 кВ Таврической ТЭС поставлено под напряжение, новые линии электропередачи, образованные после разрезания ВЛ 330 кВ Джанкой — Симферопольская и строительства заходов на Таврическую ТЭС, включены в транзит». В Минэнерго добавили, что работы по присоединению Таврической ТЭС к газотранспортной системе Крыма в целом завершены — выполнена стыковка пунктов подготовки газа с внешними подводящими газопроводами-отводами. Оборудование объектов газового хозяйства находится в режиме пусконаладки. На подходе и подключение ТЭС возле Севастополя. В частности, в министерстве сообщили, что строительство высоковольтной линии, по которой будет подаваться электроэнергия от Балаклавской ТЭС, практически завершено. «На текущий момент на строительстве объекта задействованы не более 140 человек. Основная часть строительно-монтажных работ завершена. Проводятся работы по подключению ВЛ 330 кВ Западно-Крымская — Севастополь на ПС 330 кВ Севастополь. Общий объём строительной готовности составляет порядка 98%», — говорится в сообщении.

Объекты, безусловно, находятся под самым «высоким контролем». И на днях строительство энергетических объектов (строит дочернее предприятие «Ростеха» — «Технопромэкспорт») проинспектировал заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

Кроме этого, стало известно, что на сооружение новых ТЭС требуются дополнительные средства. В этой связи компания «Технопромэкспорт» обратилась к руководству РФ с просьбой выделить еще 3,1 млрд рублей. Как прокомментировали в компании, изначально в смете не предусматривались средства, необходимые для осуществления пусконаладочных работ и содержание службы заказчика. Об этом говорится в письме профильного министра Александра Новака, направленном премьеру Дмитрию Медведеву. Известно, что, изучив просьбу, минстроительства и Главгосэкспертиза РФ попросили дополнительную аргументацию. Если она будет убедительной, деньги пообещали предоставить. Впрочем, за убедительными аргументами, как говорится, далеко ходить не надо. По мнению Александра Новака, без дополнительного финансирования вовремя сдать ТЭС не представляется возможным.

Похожи, но разные

Как же строят это новые ТЭС? Что происходит на строительных площадках и каковы особенности процесса? Об этом недавно рассказали крымским журналистами руководители работ.

Например, для Таврической ТЭС выбрано большое поле недалеко от Строгановки, под Симферополем. Выбрано это место не только в плане транспортной доступности, но и экологии. Отсюда до ближайшего населенного пункта — 1200 метров, а охранная зона для подобных энергетических объектов 300 метров. Площадка, говорят, очень удачна и с точки зрения транспортных коридоров, выдачи мощности, ведь рядом подстанция «Симферополь», линия «Джанкой». Станция полностью соответствует всем требованиям с точки зрения техники безопасности и получила добро в Главгосэкспертизе России. Станция будет самой экологичной в Крыму, поскольку применение новейших технологий позволяет снизить уровень вредных выбросов в атмосферу до минимума. При проектировании был учтен и вододефицит Крыма. По сути, новая ТЭС под Симферополем станет неким фильтром для Салгира (вода будет браться из Малого Салгира и сбрасываться в Салгир). При этом будут применяться новые технологии для очистки воды — биоочистка (с помощью бактерий, которые будут перерабатывать все то, что будет идти со станции). Интересно, что по проекту Таврическая ТЭС должна выдержать восьмибалльное землетрясение. Для этого здесь установлены сейсмопояса, сейсмопрокладки. Готова станция и к неожиданностям. В автономном режиме, как говорит директор филиала ООО «ВО «Технопромэкспорт» в Симферополе Владимир Голубничий, она проживет неделю, используя дизельное топливо, а этого дизтоплива будет запас 10 тысяч кубометров.

На строительной площадке за всё время сооружения объекта уже работали (и работают) специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Дагестана, Карачаево-Черкесии, есть и местные специалисты. Всего около 600 человек. Но в пик стройки, когда потеплеет, количество специалистов достигнет 1500. Во время же эксплуатации на ТЭС будет работать 220 человек.

Севастопольская ТЭС сложнее, чем Симферопольская, и работать будет в более жестких условиях. Здесь, перед тем как начинать строительство, пришлось проделать огромную работу по обезвреживанию территории от боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Нашли свыше 120 взрывоопасных предметов.

Из-за того что Севастопольская ТЭС находится в горной местности, ее сейсмоустойчивость выше Симферопольской — не восемь, а девять баллов. Разные и схемы выдачи мощности. Если Симферопольская станция будет выдавать напряжение 330 кВ и 110 кВ, то Севастопольская только 330 кВ. Кроме того, ТЭС в Севастополе вообще будет более компактной. А обеспечивать её водой будет река Черная. В самый жаркий период для Балаклавской ТЭС в сутки требуется порядка двух тысяч кубометров воды. На станции построят и очистные сооружения. Сброс отработанной воды будет за селом Штурмовым — ближе к Инкерману. При этом ближайшие жилые дома располагаются от ТЭС на расстоянии 360 метров — это больше необходимых по нормативам 300 метров.

Что же касается строителей — сейчас здесь работает около 700 человек, из которых жителей полуострова около сотни.