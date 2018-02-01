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СоциумПроблема

Была бы проблема...

Как в республике решают детсадовские вопросы

Активное знакомство главы администрации крымской столицы с ситуацией в детсадах города продолжается. Игорь Лукашев вместе с начальником управления образования проверил еще три дошкольных образовательных учреждения Симферополя.

...И краснокнижные растения

Глава администрации лично проверил, в каких условиях проводят время воспитанники детских садов «Барвинок», «Звоночек» и «Винни-Пух». Игорь Лукашев побывал в игровых комнатах и музыкальных залах, где юные симферопольцы выступили перед почетными гостями с подготовленными номерами. Для того чтобы выявить проблемы учреждений, глава администрации общался с педагогами и заведующими.

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

«У нас есть специальная тетрадь, в которую мы заносим весь спектр работ, которые нужно провести. Это могут быть строительные работы и их много. Это и сети, и фасады, крыши, дворовые территории, замена оборудования на кухне и др. Масса всяких проблем. Хотя уже достаточно много сделано за эти годы после перехода в РФ. Но, тем не менее, еще много чего нужно сделать. Будет озеленение, будут заборы, охрана, видеонаблюдение, сигнализация, рамки антитеррора и все остальное».

В целом итогами проверок Игорь Лукашев остался доволен. А в «Звоночке» симферопольский градоначальник был и вовсе удивлен: зеленые зоны с краснокнижными деревьями. Руководитель столичной администрации отметил, что серия инспекций близится к завершению.

Игорь Лукашев:

«Буквально единицы детсадов остались, и мы завершим этот цикл. Цель — ознакомиться с проблемами, которые есть в детском саду».

По словам мэра, для создания комфортных условий в детсадах уже проведена большая работа. Например, в «Винни-Пухе» заменили окна и двери, положили новый противопожарный линолеум, на кухне обновили печь и холодильник. Игорь Лукашев пообещал, что все дошкольные учреждения крымской столицы постепенно «доведут до ума».

Татьяна Душина, заведующая детским садом комбинированного типа № 83 «Винни-Пух»:

«Наше учреждение существует с 1974 года. Ему более 44 лет. Учреждение комбинированного типа: половина групп общие, а половина — специализированные, для детей с особыми возможностями здоровья. В нашем учреждении есть группы для умственно отсталых детей, в которых находятся дети-инвалиды, дети-аутисты».

Немаловажный вопрос питания также не остался без внимания главы администрации. Осмотрев пищевые блоки и кладовые для хранения продуктов, он порекомендовал кормить детей крымской продукцией.

Жизнь в село возвращается

А в Ленинском районе жители решили самостоятельно бороться с проблемой очередей в детские сады. В частности, в селе Кирово открылся новый детсад на 500 мест. Открыть перед маленькими крымчанами дверь в мир знаний удалось при поддержке местных и республиканских властей. Первые воспитанники войдут в новое учреждение совсем скоро. И перед родителями теперь не стоит проблема досуга самых маленьких жителей села.

Майя Рубцова, жительница села Кирово:

«Срывали полы, чистили стены, выносили весь мусор, а потом уже занимались строители: шпаклевка стен и другие мужские работы. Было очень тяжело. Но остались очень довольны».

Возводили детский сад на территории бывших школьных мастерских. Четыре месяца тяжелой работы и долгожданный подарок готов. Здесь есть отопление, холодная и горячая вода, раздевалка и кухня.

Скоро в новый сад пойдут детишки. Будет две группы: от 3 до 5 лет, и от 5 до 7 лет.

Андрей Сосунович, глава администрации Кировского сельского поселения Ленинского района:

«Группы современные, кроватки-трансформеры: раздвигаются ступеньками. Что экономит место в комнате. На одной такой кроватке будет спать трое детей. Игрушки новые. Покрытие целое. Есть актовый зал. Одновременно это и спортзал с матами, коврами. Деткам есть где заниматься, петь, танцевать».

Финансовую поддержку жители села получили от главы Крыма, администрации района и спонсоров. Собрали почти один миллион рублей. На эти деньги приобрели пластиковые окна и стройматериалы. Каждый вечер, после рабочего дня, родители и все небезразличные граждане занимались обустройством детского сада.

Антон Сироткин, помощник главы РК:

«Конечно же, это говорит о том, что жизнь в село возвращается. Это говорит о том, что у нас, у крымчан, большое будущее вот с такими командами, с таким управлением и подходом к делу. Поэтому я благодарен всем и каждому, кто приложил руку к этому благому делу».

А теперь в селе хотят взяться за строительство нового спортивно-оздоровительного комплекса. К тому же помещение для этого уже есть. Однако для реализации этой цели понадобится большая сумма денег, чем для открытия детского сада.

Нина АРХИПОВА
Фото simadm.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года

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Просмотров: 153 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:59

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