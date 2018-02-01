Космос атакует

Как астрофизики спасают человечество от вселенских угроз

Крымские ученые, доказавшие, что «полуостров свободы» дрейфует в сторону материковой России со скоростью 32 миллиметра в год, учатся убирать космический мусор и защищать планету от астероидных атак.

Удар с неба

Чебаркульский метеорит, напугавший жителей Южного Урала в феврале 2013 года, наделал шуму во всех смыслах. Ударная волна, которая дважды обогнула Землю, повредила здания в Челябинске и выбила окна в 1600 квартирах. Общий ущерб от ударов десятков обломков болида, расколовшегося после вхождения в атмосферу, составил более миллиарда рублей. Но самый главный урок, который преподнесло нам это небесное тело, состоял в том, что ни один земной телескоп так и не смог на подступах отследить астероид диаметром около 17 метров и массой примерно 10 тысяч тонн.

Алла Ростопчина-Шаховская, директор Крымской астрофизической обсерватории РАН:

«Оказалось, что существовавшая в Советском Союзе система наблюдения за космическими телами, приближающимися непосредственно к Земле, больше не работает, хотя необходимость в ней, как показало челябинское событие, насущная. Поэтому по инициативе МЧС в России начали разрабатывать новейшую программу наблюдения за потенциальными угрозами из космоса».

В рамках этой международной системы мониторинга и прогнозирования астероидно-кометных атак будут задействованы орбитальные спутники и наземные станции наблюдения за космическим и воздушным пространством. Один из таких пунктов наблюдения за потенциальными «гостями» из космических глубин, по словам Аллы Николаевны, планируется установить на горе Кошке, у Симеиза.

Впрочем, не стоит считать землян совсем уж беззащитными перед космической угрозой, утверждают астрофизики. В 2008 году в России создана и успешно работает глобальная сеть МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система Телескопов-Роботов). Она определяет траектории астероидов и комет, летящих к Земле с направлений, которые до сих пор были недоступны для наземных наблюдений.

Сергей Назаров младший научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН:

«Это современные широкоугольные поисковые светосильные телескопы, которые способны очень быстро делать экспозиции широких площадок на небе и искать движущиеся объекты. Когда при помощи такого телескопа сканируется небо за счет широкого угла и большой проницающей силы, можно успеть просмотреть околоземное пространство на большую глубину и на большой площади, а также зафиксировать любые объекты, которые могут нам потенциально угрожать или просто представлять интерес для человечества».

Эта система, получившая государственную поддержку, — детище ученых Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Сегодня 14 телескопов-роботов МАСТЕР-II установлены в Забайкалье, на Урале, на Кавказе, а также в Аргентине, ЮАР и на Канарских островах. За последние несколько лет система обнаружила тысячи взрывных и некаталогизированных объектов на расстояниях от нескольких сотен километров до миллиардов световых лет.

Крым тоже вносит свою лепту в работу этой глобальной программы. Один из телескопов МАСТЕР-II установлен на территории Южной станции МГУ в поселке Научный.

В космосе границ нет

Не только астероиды угрожают нашей голубой планете — еще в 1993 году Организация Объединенных Наций официально объявила критической проблему засорения космического пространства, которая тихо «тлела» уже 40 лет, то есть с тех пор когда человечество начало запускать первые искусственные спутники.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, вокруг Земли вращаются сотни тысяч обломков «искусственных объектов и их фрагментов, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасным фактором воздействия на действующие космические аппараты, особенно пилотируемые».

«Космический мусор начинается на высоте около 300 километров от поверхности Земли, — поясняет Сергей Назаров. — Наибольшей плотности он достигает на геостационарной орбите, где все объекты движутся синхронно с нашей планетой, — это 36 тысяч километров».

Как и земной, космический мусор бывает крупногабаритным и не очень. Первый опасен для спутников тем, что при солидных размерах — до десятка метров — он очень легкий, потому что сделан из композитных материалов, а значит, чрезвычайно подвижный — «солнечный ветер», способный достигать скорости до 1200 километров в секунду, делает обломок какого-нибудь спутника или ракетной ступени потенциальным тараном для действующего аппарата. Поэтому астрофизики перед запусками спутников проводят ревизию таких обломков, которые могут оказаться на пути космических аппаратов.

«Сейчас мы можем исследовать космический мусор на расстоянии от 300 километров от Земли и выше, — говорит Сергей Назаров. — На низких орбитах можно фиксировать объекты размерами до нескольких десятков сантиметров, если они имеют плоскую поверхность, которая дает блики, как, например, фольга или термоизоляция. А благодаря новым методам, доступным и нашей обсерватории, мы можем находить на земной орбите даже мусор миллиметрового размера. Разумеется, такое возможно только благодаря скоординированной работе радиотелескопов и радиолокаторов, расположенных в разных частях земного шара. Так ведь и проблема-то это не российская или, допустим, американская — в космосе государственных границ нет».

Выключите свет!

Неожиданную помеху в изучении космического пространства крымские астрофизики получили со стороны... департаментов городского хозяйства муниципалитетов. Освещение городов, говорит Алла Ростопчина-Шаховская, буквально засвечивает чувствительную аппаратуру.

«Когда строилась наша обсерватория, рядом возводили жилье, чтобы сотрудники всегда находились в шаговой доступности к месту работы. И вот сегодня возникла проблема засветки. Техника постоянно усовершенствуется и становится все более чувствительной. В самом поселке мы боремся с этой проблемой как можем — на фонарях установлены специальные колпаки, работает комиссия, которая отслеживает, где можно приглушить источники света. Но такие города, как Ялта, Симферополь и Севастополь, приглушить невозможно, — говорит Алла Николаевна, — даже невооруженным глазом мы видим по ночам эти три световых пятна, что уж говорить о телескопах».

Выход, по мнению ученых, нашло руководство некоторых европейских городов, введя ограничения на уличное освещение в ночные часы. И если бы у нас, считает директор обсерватории, в самое «мертвое» время, с 01:00 до 05:00, когда жизнь в городах замирает, чиновники минимизировали иллюминацию, это благотворно сказалось бы на астрономических исследованиях.