Наглости не занимать

Подпольные казино продолжают работать в Крыму

Минувшая неделя стала необычайно насыщенной в плане разоблачения нелегальных игорных клубов. В понедельник правоохранители накрыли два казино в Ялте, а в среду — ещё два в Симферополе. Очевидно, что запрет на деятельность подобных заведений не очень-то останавливает крымских дельцов: риск получить срок, конечно, велик, но рентабельность незаконного бизнеса ещё выше.

Проблема с историей

Давным-давно, ещё в 2009 году, в России вступил в силу закон об игорном бизнесе, запрещающий деятельность казино и прочих игорных заведений во всех местах, кроме нескольких игорных зон, специально отведённых для проведения азартных игр. Понятно, что не всем владельцам казино понравился такой поворот, поэтому многие, вместо того чтобы закрыть свои заведения или перенести их на разрешённые законом территории, предпочли попросту уйти в подполье.

Как полагается, в ответ на эти действия незамедлительно последовало противодействие со стороны властей: в 2011 году был принят закон, предусматривающий административное наказание за ведение подпольного игорного бизнеса. С тех пор любое использование игрового оборудования вне специальных зон приравнивается к нарушению закона. Ответственность за такой игорный бизнес предусматривает штраф, лишение свободы до четырёх лет, исправительные работы — в зависимости от размеров незаконно полученной прибыли.

Однако дельцов не остановило и это. Возможность обойти закон и продолжать наживаться на пагубной зависимости и алчности сограждан была также незамедлительно найдена: вместо казино и игровых автоматов стали появляться букмекерские конторы и лотерейщики. Конечно, со временем с ними тоже начали активно вести борьбу. Упорство властей было вполне оправданным: в начале

2010-х, по данным исследовательских центров, игроманией страдало рекордное количество россиян.

Что касается Крыма, то борьба с казино здесь встретила ещё более решительное и упорное сопротивление, чем в остальной России. Ещё бы! Украинские законы не запрещали игорный бизнес в любых его проявлениях. Да и специфика менталитета южан такова, что немалое число граждан вместо обременительного труда предпочитают эфемерную мечту о мгновенном обогащении. А когда есть спрос, предложение не заставит себя долго ждать.

Игра вне специальной зоны

Пока крымские власти пытаются определиться, где пройдут границы будущей игорной зоны, постоянно откладывая сроки её открытия, подпольные казино в Крыму ведут исключительно бурную деятельность. Хотя, надо сказать, какое-то время о них было почти не слышно. То ли дельцов спугнула большая чистка 2014 года, то ли они просто вели себя настолько тихо и осторожно, что правоохранители не могли выйти на их след.

Как бы там ни было, с недавних пор ситуация круто изменилась. Судите сами. В июне прошлого года перед судом предстали трое жителей Ялты, обвиняемые в организации незаконной игорной деятельности на территории Севастополя. «В 2015 году 32-летний обвиняемый, совместно с сестрой и 37-летним приятелем арендовали в Севастополе помещение, установили в нём специализированные покерные столы, наняли на работу лиц, обладающих достаточной квалификацией для ведения азартных игр, и проводили игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», — рассказывают в Следственном комитете России по Севастополю. Казино успело проработать почти два года, прежде чем его накрыли.

Месяц спустя, в июле, крымская полиция выявила ещё два заведения, нелегально проводившие азартные игры. На сей раз в Ялте. Казино с игровыми автоматами располагались в квартирах жилых домов. Полицейские задержали пятерых организаторов. Как стало известно, их доход от нелегального бизнеса составил не менее 27 млн руб. Оправдала ли такая прибыль последовавшее наказание? Злоумышленникам грозит штраф в размере до миллиона рублей или лишение свободы до четырёх лет — в зависимости от решения суда.

Следующий случай пресечения работы подпольного казино произошёл в Симферополе. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК выявили факт проведения незаконных азартных игр в заведении, расположенном где-то в недрах Железнодорожного района. «На момент проверки игровые автоматы и электронная рулетка находились в рабочем состоянии, а игроки продолжали делать ставки. Установлено, что игорный клуб работал с соблюдением условий конспирации, — подчеркнули в пресс-службе ведомства. — Администратор проводил азартные игры путём приёма денежных средств, о чём свидетельствовали записи с именами и кредитами, найденные оперативниками». По данным правоохранителей, доход подпольного казино составил более 5 млн руб. Сотрудники полиции изъяли 15 игровых автоматов, электронную рулетку и деньги. Организаторов ждёт наказание.

Игорная жатва

Нынешний год, не успев начаться, уже стал весьма продуктивным в плане пресечения деятельности нелегальных игорных клубов.

В конце января в Феодосии накрыли сразу два подпольных казино, работавших под видом букмекерских контор «СпортБет»: на улице Галерейной и в районе Крымского рынка. «В марте 2017 года жительница Феодосии создала преступную группу, в которую вошли трое её знакомых. В двух помещениях на территории города она организовала работу игровых автоматов, а также разработала порядок проведения азартных игр: получение выигрыша, учёт, порядок распределения выручки, выплаты денежного вознаграждения членам преступной группы», — рассказали в пресс-службе крымского управления Следкома. В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело и решается вопрос об избрании меры наказания.

В минувший понедельник — очередная находка правоохранителей: два казино в Ялте. Несколько жителей «города счастья» организовали подпольные игорные заведения прямо у себя дома. Возбуждено уголовное дело. «Игроки под видом сделки купли-продажи ценных бумаг (вексель) заключали основанное на риске соглашение с администраторами зала игровых автоматов, передавая им денежные средства. В результате проигрыша игрока уплаченные им денежные средства поступали в доход подозреваемых», — прокомментировали в Следственном комитете республики.

По аналогичной «вексельной» схеме работали и игорные клубы Симферополя, обнаруженные правоохранительными органами в среду. Что особенно примечательно, на сей раз казино не скрывались в частных квартирах или где-то в подворотнях удалённых районов города. Они работали в самом центре крымской столицы — у всех на виду, выдавая себя за биржи ценных бумаг (причём с использованием всей соответствующей документации). Сама игра была организована под видом ведения посреднической деятельности с простыми векселями на вторичном биржевом рынке с возможностью получения материального выигрыша.

Охота на подпольные игорные дома продолжается и, кстати, любой желающий может помочь полиции в поисках нелегальных казино. Для этого можно оставить заявку на специальном интернет-ресурсе (картаказино.рф) или позвонить в местный отдел полиции.