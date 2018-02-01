Изгнание из парка

Крымтроллейбус всё-таки сокращает штат?

В одном из прошлых номеров мы писали о реорганизации ГУП РК «Крымтроллейбус» и превращении его в филиал госпредприятия «Крымавтотранс». Тогда, как вы помните, руководство троллейбусного парка пообещало, что перемены не коснутся сотрудников предприятия — все рабочие места будут сохранены. И тут на тебе: на просторах интернета, в социальных сетях, появилась информация о том, что в Крымтроллейбусе начали увольнять контролёров пассажирского транспорта.

Спасти Крымтроллейбус!

Итак, в начале недели работники Крымтроллейбуса опубликовали в соцсетях фотокопию документа, в котором говорится, что до 30 апреля этого года должность контролёра на предприятии будет сокращена. В связи с этим работодатель предлагает работникам либо выбрать другую должность, либо вовсе уволиться, расторгнув трудовой договор. Само собой, такая новость моментально взбудоражила общественность, ещё не успевшую успокоиться после решения крымского правительства о реорганизации Крымтроллейбуса. И в интернете начали тиражироваться слухи о том, что контролёры — это только начало грядущей волны сокращений. За ними якобы последуют механики, а там и до остальных доберутся. Причём все принимаемые меры — звенья одной цепи, ведущей к полной ликвидации троллейбусного парка, о чём знающие люди подозревали изначально.

Более рассудительные граждане выступили с предположением, что дело вовсе не в планомерном уничтожении Крымтроллейбуса, а в изменении подхода к организации работы общественного транспорта. Сокращение должности контролёра, быть может, связано с тем, что в Крыму начала действовать новая система приобретения билетов на троллейбусы, согласно которой талончики больше не требуется компостировать.

Как бы там ни было, всё происходящее с Крымтроллейбусом спровоцировало появление инициативной группы граждан, которые обратились к президенту России Владимиру Путину с петицией за сохранение троллейбусного парка. В документе предъявлено требование об отмене распоряжения Совета министров РК от 29 декабря 2017 года о реорганизации Крымавтотранса, согласно которому Крымтроллейбус ликвидируется как самостоятельное предприятие.

Крымавтотранс является лишь собственником транспортной инфраструктуры и фактически пассажироперевозками не занимается, ни одной единицы подвижного состава в своем наличии не имеет. Обладая транспортной инфраструктурой и получая прибыль со всех пассажироперевозок на междугороднем сообщении в Крыму, Крымавтотранс по состоянию на 2016 год не мог привести в порядок свою инфраструктуру — денег нет. Не приведена в соответствие с нормами обслуживания пассажиров эта инфраструктура и сейчас.

Вместо того чтобы заниматься решением существующих проблем в транспортной системе и среди частных пассажироперевозчиков, местные чиновники решили уничтожить старейшее и самое крупное транспортное предприятие Крыма, стабильно работающее с 1959 года. Мы за экологичный транспорт, мы за сохранение Крымтроллейбуса, — говорится в петиции.

Сокращения при дефиците кадров

Что же на самом деле происходит в троллейбусном парке? Почему руководство вдруг затеяло сокращение штата и кто из сотрудников рискует остаться без работы? С этими вопросами мы обратились непосредственно к главе предприятия.

Илья Прокопьев, генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«У нас на предприятии есть группа, так сказать, неслышащих людей, которые не ходят за информацией к руководству, а предпочитают распространять слухи и сплетни. Мы неоднократно проводили встречи в Симферопольском, Ялтинском, Алуштинском троллейбусных парках, чтобы объяснить всем сотрудникам, что сокращения штата будут проведены только в административно-хозяйственном управлении. То есть речь идёт о финансистах, юристах, экономистах, сотрудниках контрактной службы и так далее. Это придётся сделать потому, что, поскольку Крымтроллейбус теперь будет филиалом Крымавтотранса, а не самостоятельным юридическим лицом, нет нужды дублировать должности, которые уже есть в главном управлении. Что же касается производственного процесса, то он в полной мере остаётся в том составе, в котором существует сейчас».

Итак, руководство троллейбусного парка уверяет, что механики, водители, наставники, инженеры по выпуску и эксплуатации, диспетчеры, а также другие сотрудники, осуществляющие производственный процесс на предприятии, вне опасности — они останутся на своих местах. А вот отдел контроля (те самые контролёры, о сокращении которых шла речь в опубликованном документе) будет переведён в центральное управление Крымавтотранса. Там создадут отдельную службу, которая возьмёт на себя функции контроля за работой не только Крымтроллейбуса, но и Крымавтобуса, и других предприятий, подотчётных Крымавтотрансу.

В общем, контролёров не сокращают, а переводят на аналогичные должности на головном предприятии. При этом им действительно будет предложена альтернатива. Однако не между какой-то другой должностью и увольнением, а между переходом на работу контролёром в центральное управление и возможностью остаться в Крымтроллейбусе, но уже в качестве кондуктора.

Тут, пожалуй, не лишним будет вспомнить, в чём вообще разница между кондуктором и контролёром. Последний занимается проверкой наличия билетов у пассажиров на линии, а также контролем за тем, чтобы водитель обилечивал пассажиров. Кондуктор же работает на маршруте вместе с водителем и берёт на себя функцию выдачи билетов пассажирам.

Кондукторов, кстати, в троллейбусном парке сейчас большой недобор: около ста вакантных должностей. Вообще работы, уверяет Илья Прокопьев, на предприятии хватит на всех и с головой. Оказывается, даже после сокращения штата остаётся около 300 единиц вакантных должностей.

В частности Крымтроллейбусу очень нужны водители, механики, мойщики и уборщики, кондукторы и диспетчеры по выпуску.

В заключение следует сказать о том, что ждёт сотрудников административно-хозяйственного управления, подпадающих под сокращение. Всё-таки многие из них, наверняка, много лет отдали троллейбусному парку, а сейчас рискуют оказаться на улице... По словам директора Крымтроллейбуса, самых достойных работников руководство постарается перевести на должности, аналогичные занимаемым сейчас, но уже в центральном управлении. Там в связи с расширением предприятия, опытные работники, судя по всему, понадобятся. Только вот нюанс. Поскольку в Крымтроллейбусе многие административно-хозяйственные должности сокращаются, перевод занимавших их сотрудников будет осуществляться путём увольнения с последующим приёмом на работу на новом предприятии.