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Праздники и хлопоты

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Масленица-2018

Издревле принято в течение семи дней торжественно провожать зиму и встречать весну. В 2018 году масленичная неделя продлится с 12 по 18 февраля.

Начало масленичной недели выпадает на 12 февраля. В первый день масленицы принято приглашать в дом родных и друзей или отправляться в гости к родным и близким. С пустыми руками приходить в чужой дом нельзя, с собой следует брать угощения или полезный в быту подарок.

В этот же день нужно сделать чучело из соломы, одеть его в женскую одежду, повозить по улицам, а затем установить на верхушке снежной горы (если, конечно, снег соизволит пойти). Кстати, построение снежной горы в центральных и северных регионах России — не просто развлечение, а обряд с глубоким смыслом. Считалось, кто больше раз с горы скатится, для того текущий год будет счастливее.

Застолье — еще одна важнейшая традиция Масленицы. В начале масленичной недели принято накрывать богатый стол, где главное место занимают блины — традиционное блюдо праздника. Желательно, чтобы они были с разными начинками. Помимо блинов готовят блинные торты, оладьи и любую другую выпечку. Трапезный стол не должен быть постным. Первый блин следует отдать нищим, обратившись к ним с просьбой помолиться за усопших родственников.

Последний день Масленицы в 2018 году выпадает на 18 февраля. По-другому этот день называется Прощеное воскресенье. Люди просят прощение друг у друга, а в ответ принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Верующие посещают церковь, чтобы совершить обряд прощения, так как уже на следующий день начинается Великий пост, и необходимо начать его с чистой душой.

А еще в последний день Масленицы сжигают чучело. С давних времен считалось, что благодаря этому обряду люди дают понять зиме, что ей пора уходить, а на смену холодному времени года зазывают теплую весну.

Блины без сахара

Адаптированный к сегодняшним реалиям рецепт из книги «Образцовая кухня домашнего хозяйства» 1910 года издания.

Ингредиенты:

• 5 яиц (из холодильника)

• 3 стакана молока

• 45 гр. сливочного масла

• 2 стакана муки

• 2/3 ч.л. соли + щепотка для белков

• сливочное масло для смазывания блинов

• чистое полотенце

Способ приготовления:

45 гр. сливочного масла растопить на небольшом огне. Желтки отделить от белков, белки убрать назад в холодильник (они пригодятся позже).

Желтки растереть с солью, добавить молоко и снова хорошо перемешать венчиком.

Добавить немного остывшего растопленного масла, снова хорошо перемешать.

Просеять муку, чтобы обогатить ее кислородом, и добавить по частям в яично-молочную смесь, каждый раз хорошо перемешивая.

Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли (так они будут легче взбиваться) и взбить миксером до устойчивых пиков.

Отправить белки в тесто, все хорошо перемешать. В итоге, в гладком и шелковистом тесте должны появиться пузыри, это признак того, что оно уже в достаточной степени нежное и воздушное. Именно из такого теста выходят чуть пышные, воздушные и очень нежные блинчики, с дырочками.

Каждый готовый блин, пока он еще горячий, смазать маслом. Уложить их друг на друга стопкой.

Готовые блины накрыть чистым и сухим полотенцем. Но лучше всего кушать сразу, горячими, с пылу с жару, потому что они так и тают во рту.

Любителям сладкого такие блины подаются с вареньем. Однако идеально они сочетаются с несладкими начинками — мясными, грибными, рыбными, красной и черной икрой.

Предчувствие праздников

Пасха, Троица, Ораза-байрам и Курбан-байрам объявлены в Крыму нерабочими днями.

Текст соответствующего указа Главы РК Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале правительства Республики.

«Объявить нерабочими праздничными днями:

9 апреля 2018 года в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасха),

28 мая 2018 года в связи с празднованием Дня Святой Троицы,

15 июня 2018 года в связи с празднованием Ораза-байрама,

21 августа 2018 года в связи с празднованием Курбан-байрама», — сказано в документе.

Ранее министерство труда и социальной защиты Крыма подготовило производственный календарь на 2018 год, который предполагал 119 нерабочих дней. С выходом указа главы Крыма их количество возросло до 123.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:44

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