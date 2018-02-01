Праздники и хлопоты

Создавать хорошее настроение и думать о других
Масленица-2018
Издревле принято в течение семи дней торжественно провожать зиму и встречать весну. В 2018 году масленичная неделя продлится с 12 по 18 февраля.
Начало масленичной недели выпадает на 12 февраля. В первый день масленицы принято приглашать в дом родных и друзей или отправляться в гости к родным и близким. С пустыми руками приходить в чужой дом нельзя, с собой следует брать угощения или полезный в быту подарок.
В этот же день нужно сделать чучело из соломы, одеть его в женскую одежду, повозить по улицам, а затем установить на верхушке снежной горы (если, конечно, снег соизволит пойти). Кстати, построение снежной горы в центральных и северных регионах России — не просто развлечение, а обряд с глубоким смыслом. Считалось, кто больше раз с горы скатится, для того текущий год будет счастливее.
Застолье — еще одна важнейшая традиция Масленицы. В начале масленичной недели принято накрывать богатый стол, где главное место занимают блины — традиционное блюдо праздника. Желательно, чтобы они были с разными начинками. Помимо блинов готовят блинные торты, оладьи и любую другую выпечку. Трапезный стол не должен быть постным. Первый блин следует отдать нищим, обратившись к ним с просьбой помолиться за усопших родственников.
Последний день Масленицы в 2018 году выпадает на 18 февраля. По-другому этот день называется Прощеное воскресенье. Люди просят прощение друг у друга, а в ответ принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю». Верующие посещают церковь, чтобы совершить обряд прощения, так как уже на следующий день начинается Великий пост, и необходимо начать его с чистой душой.
А еще в последний день Масленицы сжигают чучело. С давних времен считалось, что благодаря этому обряду люди дают понять зиме, что ей пора уходить, а на смену холодному времени года зазывают теплую весну.
Блины без сахара
Адаптированный к сегодняшним реалиям рецепт из книги «Образцовая кухня домашнего хозяйства» 1910 года издания.
Ингредиенты:
• 5 яиц (из холодильника)
• 3 стакана молока
• 45 гр. сливочного масла
• 2 стакана муки
• 2/3 ч.л. соли + щепотка для белков
• сливочное масло для смазывания блинов
• чистое полотенце
Способ приготовления:
45 гр. сливочного масла растопить на небольшом огне. Желтки отделить от белков, белки убрать назад в холодильник (они пригодятся позже).
Желтки растереть с солью, добавить молоко и снова хорошо перемешать венчиком.
Добавить немного остывшего растопленного масла, снова хорошо перемешать.
Просеять муку, чтобы обогатить ее кислородом, и добавить по частям в яично-молочную смесь, каждый раз хорошо перемешивая.
Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли (так они будут легче взбиваться) и взбить миксером до устойчивых пиков.
Отправить белки в тесто, все хорошо перемешать. В итоге, в гладком и шелковистом тесте должны появиться пузыри, это признак того, что оно уже в достаточной степени нежное и воздушное. Именно из такого теста выходят чуть пышные, воздушные и очень нежные блинчики, с дырочками.
Каждый готовый блин, пока он еще горячий, смазать маслом. Уложить их друг на друга стопкой.
Готовые блины накрыть чистым и сухим полотенцем. Но лучше всего кушать сразу, горячими, с пылу с жару, потому что они так и тают во рту.
Любителям сладкого такие блины подаются с вареньем. Однако идеально они сочетаются с несладкими начинками — мясными, грибными, рыбными, красной и черной икрой.
Предчувствие праздников
Пасха, Троица, Ораза-байрам и Курбан-байрам объявлены в Крыму нерабочими днями.
Текст соответствующего указа Главы РК Сергея Аксёнова опубликован на официальном портале правительства Республики.
«Объявить нерабочими праздничными днями:
9 апреля 2018 года в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасха),
28 мая 2018 года в связи с празднованием Дня Святой Троицы,
15 июня 2018 года в связи с празднованием Ораза-байрама,
21 августа 2018 года в связи с празднованием Курбан-байрама», — сказано в документе.
Ранее министерство труда и социальной защиты Крыма подготовило производственный календарь на 2018 год, который предполагал 119 нерабочих дней. С выходом указа главы Крыма их количество возросло до 123.