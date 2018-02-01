Потерянный и обретённый

Маршрут путешествия императрицы в Крым до сих пор преподносит сюрпризы

Обнаруженный в минувшем октябре во время археологических раскопок в зоне строительства трассы «Таврида» каменный мост времен Екатерины II получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Сооружение не просто редкое (даже уникальное в некоторых смыслах), но обещающее исследователям немало интересных открытий при дальнейшем изучении.

Первый такой

Эта история началась ещё в конце восемнадцатого века. Тогда, в 1787 году российская императрица Екатерина II предприняла своё знаменитое путешествие по отвоеванному у Турции Крыму. Императрицу сопровождала свита из более чем 3000 сановников и придворных. Также к путешественникам присоединились австрийский император Иосиф II, польский король Станислав-Август и светлейший князь Григорий Потемкин. Маршрут пролегал через Перекоп, Ак-Мечеть, Севастополь, Бахчисарай, Карасубазар (нынешний Белогорск) в Феодосию. К приезду императрицы повсюду ремонтировали и строили мосты, дороги и здания, устанавливали каменные дорожные знаки — так называемые екатерининские мили, специальные верстовые столбы из белого камня. Они стояли через каждые десять вёрст по маршруту следования императрицы и её свиты.

Именно последний отрезок крымского путешествия — от Белогорска до Феодосии — преподнёс ученым сюрприз осенью прошлого года. Дело в том, что строительство Крымского моста и трассы «Таврида» спровоцировали масштабные археологические раскопки на маршруте строящейся трассы и маршрут императрицы на многих участках совпадает с этой трассой. И из-под земли появляются, стараниями археологов, объекты, о которых современные учёные и не догадывались.

В частности, в Белогорском районе, у села Некрасово, был обнаружен мост, который был возведен к путешествию императрицы Екатерины II в 1787 году. Возможно, что в данном случае сооружение моста было связано с необходимостью именно в этом месте обеспечить беспрепятственный путь «высокому» каравану. То есть мост был сооружен, чтобы многотысячная свита Екатерины могла комфортно пересечь бурный ручей.

Этот однопролётный арочный мост из тесаного белого камня длиной около 30 и шириной восемь метров был крепко связан раствором, но с течением времени оказался засыпан землёй. Ширина арки — не более двух метров. По сторонам моста возвышался парапет — ограждение из крупных тесаных каменных блоков. Позднее он обрушился. При этом мост, как кажется исследователям, с начала девятнадцатого века входил в общую дорожную систему этого региона полуострова — почтовый тракт, очень важный в то время. В наше же время от почтового тракта XVIII–XIX веков с его многочисленными мостами почти ничего не осталось. Практически точь-в-точь по этому старинному тракту в советское время прошла дорога Белогорск — Золотое Поле.

Буквально через несколько дней после того как его откопали, учёные заявили: найден первый в Крыму дорожно-инженерный объект времен императрицы Екатерины II. Инженерное сооружение было построено для перехода через некогда полноводный ручей Ашиль — левый приток реки Булганак, который протекал в этом месте, но полностью пересох уже к концу XIX века.

Похоже, что несколько десятков лет мостом активно пользовались. На месте раскопок были найдены конские подковы и детали упряжи, обломки керамической местной посуды, монеты первой трети XIX века, пулелейка и семь свинцовых пуль. Также нашли на самом мосту и нацарапанную на кладке надпись «1861 год» с инициалами автора. Кстати, пули и пулелейка могут говорить о нахождении у моста постоянного поста, ведь именно в этой точке сходились две дороги: одна шла с востока, из Феодосии, вторая — с юго-востока, из Судака.

Редкий объект покажут туристам

Спустя четыре месяца после открытия «Екатерининский мост» официально стал объектом культурного наследия регионального значения. Теперь власти Крыма будут обязаны сохранять достопримечательность от разрушения и вандалов. Кроме этого, в обозримом будущем найденный в Белогорском районе мост станет объектом экскурсионного показа после небольшой реставрации. Об этом, в частности, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Действительно, после реставрации мост может стать интересным объектом демонстрационного показа, иллюстрирующим преемственность дорожного строительства в России XVIII и XXI веков. Трудно было бы найти иной более яркий пример этой преемственности. Вот Госкомитет по охране культурного наследия Крыма и внёс участок старинной дороги и найденный мост в список выявленных объектов культурного наследия. Теперь на этом земельном участке запрещены любые работы. Предстоит историко-культурная экспертиза, после которой объект будет внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия.