Украинские СМИ в поиске «плохих тем» о Крыме опускаются всё ниже

На этой неделе украинские издания и сайты, рассказывающие о ситуации на полуострове, пестрели заголовками о некой экологической катастрофе, о перемене мнения известного музыканта, о демарше германских парламентариев и, конечно, снова говорили про Крымский мост. Куда ж без него...

Очередной вывих смысла

Что только не придумывали уже антироссийски настроенные журналисты и блогеры из сопредельного государства про Крымский мост! Теперь — новая страшилка. Причём характерно, что уже не брезгуют откровенными сплетнями, просто всем подряд, что можно «поймать» в интернете. Никакой критики подобные «новости» не выдерживают. Но пользуются, тем не менее, за Перекопом стабильной популярностью. Судите сами. Как сообщает сайт крупного украинского телеканала: «Через года три-четыре мост переименуют из Керченского (а он Крымский. — Ред.) в Мертвый, ведь проседание опор неизбежно из-за чрезмерной нагрузки». Информация взята у некоего блогера под ником «Злой Одессит», комментирующего начало установки железнодорожных пролетов Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. «По проекту, в целом на Керченский мост будет установлено 30 железнодорожных пролетов на 64 опорах. Как известно, каждый пролет весит 580 тонн. Другими словами, до окончания работ на опоры Керченского моста будет оказана дополнительная нагрузка, составляющая 17 400 тонн — практически треть от всей конструкции (около 60 тыс. тонн)... Через года три-четыре... ездить по нему мало кто будет, да и вообще сам проезд станет опасным для жизни». Вот такой забавный финт.

Льют воду

А сайт издания «Сегодня» отличился новостью с заголовком: «Крым уходит под воду: в сети показали шокирующие фото». Фото полуразрушенных курортных шалманов на берегу действительно прилагаются (законно ли они построены — другой вопрос). Но здесь же прицепили рассуждения неизвестных специалистов о том, что причиной катастрофы является... бесконтрольный вывоз песка. Который, к примеру, якобы уничтожает пляжи курортного посёлка Заозерное. Дескать, по словам местных жителей, некие коммерческие структуры увозят оттуда песок. Кроме этого, данная информация стала поводом говорить в этом же контексте о том, что Украина подаст в суд на Россию из-за угрозы экологической катастрофы в Крыму. Уровень таких новостей, конечно, ниже некуда.

Кортнев плеснул масла в огонь

Известный российский певец и солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что изменил свои взгляды на присоединение Крыма к России. Это стало известно в связи с тем, что российский артист оказался крайне расстроен запретом на посещение Украины и рассказал о смене своей позиции в интервью российским СМИ. Кортнев пожаловался, что украинские спецслужбы запретили ему въезд на Украину, хотя в Крыму его группа концертов не давала. При этом прежде Кортнев публично одобрял действия российских властей. На это артист ответил, что с тех пор у него «было время подумать и изменить собственные взгляды на ситуацию с Крымом». При этом в украинском сегменте интернета ширятся обвинения Кортнева в попытке таким образом добиться разрешения на въезд в Незалежную.

Чихать хотели

Несколько дней назад в Крым приезжала делегация германских парламентариев (от партии «Альтернатива для Германии» из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии). Но, как считают украинские власти, представители парламента ФРГ таким образом нарушили порядок въезда на территорию... Украины. По факту поездки группы депутатов из Германии в Крым так называемая прокуратура АРК даже открыла в Киеве уголовное производство и начала досудебное расследование в отношении граждан ФРГ. И хотя соответствующее заявление в прокуратуру направило посольство Украины в Германии (об этом, в частности, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник со ссылкой на представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта), любому здравомыслящему человеку очевиден абсурд происходящего. Кроме того, традиционно законопослушным немцам явно чихать на какую-то «прокуратуру АРК»... Парламентарии уверены в нормальности и законности своего визита, иначе бы, наверное, не поехали бы в Крым из-за возможных последующих санкций.