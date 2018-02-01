Из бабушкиного сундука

Любопытный случай произошёл на днях в республиканском Гос­комрегистре. Крымчанин решил обзавестись земельным участком по старинным бумагам, видимо, найденным в бабушкином сундуке. Вот что об этом сообщила пресс-служба Госкомрегистра Крыма: «В Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым обратился гражданин с просьбой подтвердить право собственности по документам 1919 года. Мужчина утверждает, что ему в наследство досталась земля в городе Старый Крым от гражданки Израиля, покинувшей полуостров после оккупации его немецко-фашистскими захватчиками».

Однако, по словам руководителя Госкомрегистра Александра Спиридонова, по этой бумаге получить участок не получится. «Такие обращения в Госкомрегистр хоть и редко, но бывают. В архивах комитета хранится множество старинных документов. Но стоит учитывать и тот факт, что с момента вступления гражданки в право собственности по актовой бумаге прошло почти столетие. Наши специалисты проверили архивы, принадлежавшие ранее регистрационной службе в украинский период, однако ничего, что бы помогло идентифицировать участок, не нашлось. При этом самой бумаги, к сожалению, будет недостаточно для регистрации права собственности», — отметил он. При этом, как говорят в Госкомрегистре, выданные в период СССР госакты на землю являются действительными. Так что документы досоветского времени, видимо, годятся только для семейных архивов и музеев. Реальной силы за ними уже нет...