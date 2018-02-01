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Говорят, что... очередное дерево готово рухнуть Жительница крымской столицы Ольга В. не собирается мириться с беспорядками в городе: «Центральная улица города Симферополя – ул. Севастопольская, возле 38-го садика висит сухое-сухое дерево на проводах, проходить очень опасно, может рухнуть в любой момент, и никому нет до этого дела!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года Еще статьи: А дерево лежит... Некому срубить деревья… Возможное место будущей трагедии Говорят, что... дерево пало жертвой безразличия Говорят, что... ездят дырявые маршрутки