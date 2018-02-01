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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... одно строят – другое гробят

Крымчанин Андрей Ч. обращает внимание на две традиционные в нашей стране проблемы (речь, само собой, о дорогах и о тех, кто является причиной их плохого состояния): «Как быть? Одно строят, другое гробят! Участок дороги Бахчисарай – Орловский мост разрушается в пух и прах! Большегрузы, которые возят землю с Немецкой балки в Бахчисарай, уже превратили два участка в районе сел Айвовое и Некрасовка в труху! Как же так? Этот участок дороги и так еле дышал, а сейчас его хотят сровнять с землей! Очень печально наблюдать за этим! Куда писать? Куда обращаться?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:07

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