→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... воюют за кладбище домашних животных Под Севастополем развивается сюжет, достойный «короля ужасов» Стивена Кинга. Речь идет о стихийно возникшем в лесополосе близ Монастырского шоссе, за газовой заправкой, кладбище домашних животных. Вокруг него уже разворачивается настоящая война между местными жителями и теми, кто считает, что его питомец должен быть захоронен со всеми надлежащими почестями, что называется, «по-человечески», то есть с венками, цветами, поминальными обедами и бетонными памятниками с крестами. Местных очень напрягает, что на остановку общественного транспорта они должны ходить мимо надгробий и прочих атрибутов погоста, стай диких собак, питающихся останками своих захороненных собратьев, и любоваться на загаженную природу. Заезжим похоронным процессиям грозят тем, что «соответствующие инстанции уже задействованы», «заявления на правонарушения написаны» и «придется платить штраф 5 тысяч рублей». Однако вопрос о том, где на самом деле люди должны хоронить своих четвероногих любимцев, по сей день остается открытым. Так же, как остается открытым вопрос, когда же соответствующие инстанции действительно начнут работать. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года Еще статьи: Четвероногих «нелегалов» арестуют В Австралии дома будут охранять не собаки, а крокодилы ... Отрава... для детей Выпаса нет Животных — даже не на мыло... Просмотров: 172 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:08