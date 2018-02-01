Говорят, что... воюют за кладбище домашних животных

Под Севастополем развивается сюжет, достойный «короля ужасов» Стивена Кинга. Речь идет о стихийно возникшем в лесополосе близ Монастырского шоссе, за газовой заправкой, кладбище домашних животных. Вокруг него уже разворачивается настоящая война между местными жителями и теми, кто считает, что его питомец должен быть захоронен со всеми надлежащими почестями, что называется, «по-человечески», то есть с венками, цветами, поминальными обедами и бетонными памятниками с крестами. Местных очень напрягает, что на остановку общественного транспорта они должны ходить мимо надгробий и прочих атрибутов погоста, стай диких собак, питающихся останками своих захороненных собратьев, и любоваться на загаженную природу. Заезжим похоронным процессиям грозят тем, что «соответствующие инстанции уже задействованы», «заявления на правонарушения написаны» и «придется платить штраф 5 тысяч рублей». Однако вопрос о том, где на самом деле люди должны хоронить своих четвероногих любимцев, по сей день остается открытым. Так же, как остается открытым вопрос, когда же соответствующие инстанции действительно начнут работать.