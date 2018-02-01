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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... порядок для показухи

Говорят, зачастую порядок у нас наводят для галочки или для показухи. На такие мысли людей наводят реальные факты. Вот лишь один случай. Родители учеников симферопольской школы № 30 на ура восприняли реконструкцию футбольного поля и баскетбольной площадки. Люди радовались: «Красота-то какая!», «Как все прекрасно сделали!» Даже руководство города приезжало посмотреть на ярчайший пример заботы о подрастающем поколении. Но как любовались люди на чудо-чудное, так и любуются до сих пор. Ведь детей на новые площадку и поле не пускают, чтобы ничего не портили. Берегут. Наверное, для того, чтобы еще кому-нибудь из начальства продемонстрировать, что все лучшее у нас, само собой, детям.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 467 от 9 февраля 2018 года

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Просмотров: 219 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:09

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