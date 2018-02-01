ЧП с возможными последствиями

Кораблекрушение в районе Феодосии: жертв и загрязнения нет, но все «на ушах»

Несколько дней назад у крымских берегов потерпел крушение турецкий сухогруз «Берг» под флагом Республики Молдова. Судно вышло из порта Азов с грузом отрубей, взяв курс на Турцию, но до Турции не дошло. К счастью, обошлось без человеческих жертв и загрязнения моря тоже не произошло (во всяком случае так говорят ответственные лица и экологи), но ЧП поставило «на уши» многих на полуострове. Да и полузатонувший «Берг» ещё долго, по всей видимости, будет «украшать» феодосийской побережье...

Экологический фактор

«Берг» получил пробоину (якобы из-за льдин) в ночь на 1 февраля примерно в 16 милях от побережья Чауды и команда запросила помощь у службы МЧС Крыма. Как сообщает пресс-служба ведомства, операцию по спасению (команда состояла из 12 граждан Украины и Азербайджана) начали немедленно. Экипаж эвакуировали и доставили в феодосийскую гостиницу «Лидия».

Обследовав корпус сухогруза, водолазы нашли три пробоины ниже ватерлинии.

Из-за шторма, надвигающегося на полуостров, требовалось оперативно оттащить судно в закрытую бухту, чтобы там посадить его на мель. С этой задачей успешно справились два буксира Феодосийской базы ЧФ. Однако, как оказалось, операция по спасению на этом только началась: на борту поврежденного «Берга» было около 50 тонн дизельного топлива и моторного масла, которое могло оказаться в водах акватории феодосийского залива. Была зафиксирована угроза разлива нефтепродуктов, которые находились на борту, и первые новости об этом ЧП шли, так сказать, с «экологическим фактором».

Чуть позже сотрудники морского порта при помощи буксира «Бриз-Юг» установили вокруг судна боновые заграждения, которые обеспечили максимальное сопротивление волновым и ветровым нагрузкам. Рядом на дежурстве постоянно были два буксира.

Кроме этого, пожарный буксир Росморречфлота Морспасслужбы прибыл в Крым с профессиональными водолазами для откачки топлива из танков «Берга». «Из Новороссийска в Феодосию прибыл пожарный буксир Росморречфлота Морспасслужбы «Пенай». На борту находится экипаж, в состав которого входят профессиональные водолазы. Они будут осуществлять проведение работ по откачке топлива из танков сухогруза «Берг», — сообщила по этому случаю пресс-служба МЧС Крыма.

Всего, как стало известно, в ликвидации возможного ЧП участвовали 63 спасателя. И, согласно официальной информации, в районе сухогруза не было выявлено утечки нефтепродуктов.

На мели

Итак, «Берг» подтащили к Феодосии и там посадили на мель. Затем, с целью ремонта к месторасположению сухогруза «Берг», который посажен на мель на территории Феодосийского порта, были доставлены водолазное отделение «Морской спасательной службы Росморречфлота» и необходимое аварийно-спасательное оборудование. Специалистами было проведено водолазное обследование подводной части правого и левого бортов, кормы и носа судна. В результате выявлено три пробоины, размеры которых составляют около 70-80 сантиметров каждая. Кроме того, на днище сухогруза обнаружены повреждения двух латок, имеющие болтовые крепления. Груз, находящий на борту судна, пришел в негодность. Также, как сообщает МЧС, проведены работы по герметизации машинного отделения, откачки воды из доступных отсеков. Для подъёма кормовой части для дальнейшего ремонта и откачки нефтепродуктов проводится передвижка судна «Берг» к берегу при помощи буксира «Пенай» на расстояние около двух метров.

Сейчас уже специалисты ведут к ремонт данных повреждений: заделка трещин и швов, герметизация надстройка балластного танка. Установлены пластыри на пробоины третьего балластного танка, загерметизированны замерные клапаны 4-го и 5-го балластных танков, заглушены шесть колонок вентиляции надстройки, задраены помещения надстройки. Откачано суммарное количество воды 18000 кубических метров.

«В районе ЧП налажена тесная связь с задействованными в ликвидации службами и министерствами, работу по координированию осуществляют специалисты ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым, — отмечает начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. — Спасатели будут оказывать содействие до тех пор, пока в этом будет необходимость».

Пока специалисты МЧС России держат на контроле данную ситуацию, крымские власти ждут решения турецкой стороны. Судно будет находиться на мели, пока судовладелец не сообщит, как завершить его спасение.

Вот такое морское ЧП. К счастью, без ущерба для нашей экологии. Но, возможно, с другими последствиями, ведь украинские недруги российского Крыма только и ждут повода, чтобы в очередной раз протрубить на Западе о каких-то проблемах на территории российского Крыма.