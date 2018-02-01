Бомба мнений, или К открытию Игр в Пхёнчхане

Неделю назад президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил в свою резиденцию в подмосковном Ново-Огарёве группу наших олимпийцев, чтобы пожелать им успешных стартов на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Они пройдут с 9 по 25 февраля, и там с большим интересом ожидается выступление россиян.

На встрече в Ново-Огарёве

Наш президент, хорошо знакомый с большим спортом — в молодости на мастерском уровне, будучи чемпионом Ленинграда, он оспаривал первенство страны по дзюдо и самбо, — начал своё выступление перед олимпийцами с таких слов: «Простите нас за то, что мы не смогли вас оградить от сложной международной обстановки, от общественной оценки, в которой звучат самые разные, порой абсолютно противоположные мнения по поводу вашего участия в Играх. Это создаёт тяжёлые условия для достижения результата. Вам не надо думать ни о чём, что сопровождает подготовку к Олимпийским играм в последнее время. Желаю вам побед и удачи!»

Сенсация, сотворённая в CAS

Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS) успел уже переехать из Швейцарии в Южную Корею, где приступил к моментальным решениям любых олимпийских проблем. Так вот, из 39 участников Сочинских игр, которых специальная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно дисквалифицировала, запретив им участие в Олимпийских играх в любом качестве, CAS полностью оправдал 28 человек, оставив за ними золотые, серебряные и бронзовые медали. Но, увы, остальные одиннадцать «обвиняемых» были реабилитированы частично. Было признано, что они нарушали антидопинговые правила, в частности, бобслеисты, у которых Освальд с компанией отобрал две золотые медали за победы на «двойке» и «четвёрке». Но в то же время арбитры CAS с каждого из этих пяти бобслеистов, трёх лыжниц и трёх хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, запретив, однако, им выступать в Пхёнчхане-2018.

Ну а полностью оправданные судом мастера, некоторые из них уже стали тренерами, срочно должны были обращаться в МОК, чтобы получить приглашение на Игры в Южную Корею. Хотя ясно, что Освальд, его подельники из МОК и WADA костьми лягут, чтобы доказать правоту своих решений. В этом очень заинтересовано Всемирное антидопинговое агентство, в последнее время, не без помощи экс сотрудников американских спецслужб, берущее верх над МОК. Именно они выражают сейчас бурное негодование по поводу CAS, сломавшего все их наполеоновские планы по признанию провокационного доклада Ричарда Макларена, который они принимают за истину.

Старт дан

Уже накануне торжественного открытия Игр на корейской земле начались предварительные состязания среди смешанных дуэтов по кёрлингу, у мужчин — в прыжках с трамплина К-95. В них участвовали и наши мастера. А вот у ряда их товарищей борьба, спровоцированная скандальными докладами Макларена, в основу которых легли байки Григория Родченкова, переместилась за чиновничьи столы. И все эти суды, и вторичные, а то и третичные разбирательства на полном серьёзе вновь были восприняты МОК.

Именно МОК толкнул наших спортсменов, тех, кто оказался в числе 111, не получивших приглашения в Пхёнчхан, хотя они и выполнили все нормы для участия в Играх, обращаться в гражданский суд Швейцарии. Этот суд уже слушал дела двух выдающихся конькобежцев, чемпионов и рекордсменов мира Дениса Юскова и Павла Кулижникова, которых МОК сознательно лишил возможности побороться за медали зимней Олимпиады. Причина? Они когда-то, в юности были уличены в принятии допинга, дисквалифицированы на несколько лет, а, «отсидев положенный срок», вернулись в большой спорт, где стали сильнейшими в мире. И теперь их вновь, причём за ошибки давних лет, наказывают — вторично, нарушая все судебные вердикты. Пока же гражданский суд Швейцарии, на земле которой расположен Международный олимпийский комитет, явно тянет с выводами, хотя ему были заплачены немалые деньги за срочное разбирательство жалоб двух явных претендентов на золотые медали — олимпийских чемпионов на дистанциях 500, 1000, 1500 м, в командном спринте.

Олимпийский комитет России срочно обратился в МОК, чтобы тринадцать мастеров из этого списка спортсменов, оправданных полностью CAS, получили приглашение в Южную Корею, так как остальные уже покинули большой спорт или не смогли выполнить нормативы для участия в нынешних стартах в своих видах спорта. Так кто же, по мнению ОКР, должен был принять участие в Играх? Это скелетонисты — олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, лыжники — олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы — Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артём Кузнецов, саночница Татьяна Иванова, недавно ставшая в пятый раз чемпионкой Европы. На Игры должны были отправиться и ставшие за последние годы главными тренерами наших сборных по санному спорту и скелетону Альберт Демченко и Сергей Чудинов. Ведь дело дошло до того, что француженка Валери Фурнейрон и её комиссия в составе немца Гюнтера Юнгера, бразильца Педро Гонсалеса, американца Ричарда Бюджетта не допустили в Пхёнчхан ни одного российского тренера по этим видам спорта.

Но, увы, вновь перед этими же россиянами поставлен высочайший забор. Во-первых, в их распоряжение всего-то было выделено 72 часа, чтобы МОК разобрался к утру 5 февраля с каждым из них. Причём сюда входили суббота и воскресенье, когда в штаб-квартире этой организации все отдыхают. Во-вторых, Игры — не трамвай, и в них, как считается в народе, всех не втиснешь! А ведь, дисквалифицировав ребят пожизненно, их лишили и лицензий, передав их спортсменам из других стран. И теперь, например, у скелетонистов нет квот, чтобы на старт вышли лидеры мирового спорта в этом виде на сегодняшний день — Саша Третьяков и Лена Никитина. Одним словом, и на этот раз компания мадам Фурнейрон, утверждающая, как, кстати, и президент МОК Томас Бах, что решения CAS для них не «указка», вновь не допустили теперь уже реабилитированных российских мастеров к стартам на нынешней Олимпиаде.

Пока шли эти бои, состоялся пересчёт итогов общекомандного зачёта на Играх в Сочи-2014. И опять, как это было четыре года назад, во главе почётного списка оказались хозяева этого замечательного фестиваля мирового спорта — олимпийская сборная России (11 золотых + 9 серебряных + 9 бронзовых = 29 медалей). За ней разместились в шестёрке лучших опытные команды Норвегии (26), Канады (25), США (28), Нидерландов (24), Германии (19). Ну а теперь в Пхёнчхане за 102 комплекта медалей, разыгрываемых в 15 зимних видах спорта, поведут сражение спортсмены из 92 стран всех континентов. К сожалению, опять надо готовиться к тому, что в самых тяжёлых ситуациях, зачастую необъективных, будут «олимпийские спортсмены из России».