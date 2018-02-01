Есть золото!

Лучшие доказательства чистоты российского спорта

В эти дни, когда антироссийское лобби старается представить наших спортсменов всему миру как жуликов и обманщиков, вплотную взявшись за обличение наших «зимников», российские спортсмены не прогибаются перед этими надуманными обвинениями. И лучшим доказательством их мастерства, чистоты и непреклонности стали выступления на чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске, на чемпионатах Европы по санному спорту в латвийской Сигулде и по биатлону в итальянском местечке Массерия, что в Южном Тироле.

В 25-й раз

Часто поклонники спорта задают вопрос: «Почему хоккей с мячом до сей поры не включён в программу зимних Олимпийских игр?» Ответ прост. Потому, что в нём пока ещё абсолютно не заметны американцы, а тон вот уже шестьдесят лет задавали советские, а теперь российские мастера плетёного мячика и клюшки и спортсмены шведского бенди. В ином случае заокеанские боссы давным-давно ввели бы этот захватывающий вид спортивных игр в так называемую олимпийскую семью «зимников». Ведь в своё время они смогли заставить МОК ввести в неё представителей популярных в Штатах всевозможных экстремальных состязаний — в могуле, фристайле, хай-хопе, но убрали фигурное катание на лыжах, в котором тон задавали россияне.

Итак, в 1957 году в Финляндии стартовал первый чемпионат мира по хоккею с мячом (у нас он всегда назывался «русским», а в Скандинавских странах — бенди). В нём на старт вышли лишь три сборные: СССР, Швеции, Финляндии. Чемпионами стали советские хоккеисты, которые затем побеждали ещё десять раз подряд. За это время в Швеции разгорелся настоящий хоккейный бум. В стране не осталось ни одного города, а затем и посёлка, где бы не появились катки с искусственным льдом. Там с утра до вечера играли мальчишки и девчонки. И уже в 1981 году шведы сумели отобрать у наших ребят абсолютную пальму первенства, чтобы затем ещё одиннадцать раз стать чемпионами мира. Это соперничество продолжается до сегодняшнего дня. Пока ещё явное преимущество на стороне СССР/Россия — Швеция — 25:12. Лишь однажды, было это в 2004 году, когда «великих» сумели опередить финны, оставив вторыми шведов и третьими — россиян.

Хотя в нынешнем году мировое первенство оспаривало шестнадцать сборных, распределённых на группы A и B, в зависимости от мастерства, в том числе и Сомали (в ней выступают специалисты и студенты, обучающиеся в вузах России и стран Скандинавии), никто не сомневался, что всё решится в финале, в котором, опять-таки, сойдутся россияне и шведы. Даже несмотря на то, что заметно прибавили в мастерстве сборные Финляндии и Казахстана, встретившиеся в сражении за бронзу, доставшуюся в итоге финнам.

Первая встреча фаворитов произошла в подгруппе, где россияне уступили шведам — 3:6, с трудом взяли верх над финнами — 2:1 и разгромили норвежцев — 15:1. Но уже в четвертьфинале наши парни вволю «поиздевались» над немцами — 26:1, в полуфинале, как говорится, поставили на место финнов — 8:2, а в финале взяли реванш у шведов — 5:4, что стало одиннадцатой победой под флагом России воспитанников «русского хоккея».

О силе россиян можно судить и по тому факту, что лучшими игроками по амплуа директорат чемпионата провозгласил вратаря Романа Черных и нападающего Максима Ишкельдина. В свою очередь журналисты, составляющие символическую сборную ЧМ-2018, кроме этих мастеров, в число одиннадцати лучших включили ещё защитников Юрия Викулина, Михаила Прокопьева, полузащитника Алана Джусоева, нападающего Алмаза Миргазова, который в финале со шведами забил в ворота соперников три мяча.

Матч Россия — Германия

Как у мастеров хоккея с мячом всё решается в соперничестве россиян и шведов, так на санной трассе на чемпионате Европы главная схватка в четырёх видах программы сводится к дуэли между признанными лидерами в этом виде спорта — немцами и старающимися опередить их россиянами. Теперь в Сигулде нашим парням и девушкам удалось уверенно опередить олимпийский состав сборной Германии в общекомандном зачёте, завоевав три золотые медали и оставив одну своим извечным соперникам. Наши «одиночники» Семён Павлюченко и Татьяна Иванова сумели остудить главные надежды немцев на предстоящих стартах в Пхёнчхане — Феликса Лоха и Натали Гейзенберг, а у мужчин ещё и бронза досталась нашему Роману Репилову. Разумеется, объединившись в команду с «двойкой» Александр Денисьев и Владислав Антонов, Семён и Татьяна обогнали в эстафете команду Германии на 0,151 сек., став двукратными чемпионами Европы. И только в соревновании «двоек» немцы продемонстрировали свой высокий класс: пара Тони Эггерт и Саша Бенекен стали чемпионами континента, а два Тобиаса — Вендль и Арльт были удостоены бронзы.

Надежды на молодежь

Пока на чемпионатах Европы по биатлону, ставших отрытыми для «стреляющих лыжников» с других континентов и собравших недавно 36 сборных в итальянском местечке Массерия, трассы и стрельбище которых расположены на высоте 1400 метров над уровнем моря, сильнейшие европейские мастера предпочитают не выступать. Поэтому не стоит удивляться, что новыми чемпионами континента стаи молодые лыжники француженка Хлоя Шевалье, завоевавшая победы в индивидуальной гонке (в ней третьей была наша Виктория Сливко) и в гонке преследования, ставшая второй в спринте. Здесь первенствовала столь же молодая украинка Ирина Варвинец. К чести украинцев они смогли на одиннадцать секунд опередить россиян в смешанной эстафете, в которой выступали Сливко, Анастасия Загоруйко, Евгений Гараничев, Александр Логинов.

Вот эти двое опытных мастеров и поднимались на пьедестал почёта после окончания индивидуальных гонок. Логинов стал чемпионом в гонке преследования, где Гараничев финишировал третьим, и был «серебряным» в индивидуальной гонке. В последней первенствовал австриец Феликс Ляйтнер, а спринт выиграл опытный Андрей Расторгуев из Латвии.