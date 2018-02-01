Автохамство и что с ним делать

О самовольном захвате места для парковки во дворе жилого дома

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о самовольном захвате места для парковки во дворе жилого дома. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Актуальная тема

В связи с возросшим объемом транспортных средств в городе проблема парковки во дворах жилых домов становится все актуальнее, порой мест просто не хватает. Некоторые хитрые автомобилисты пытаются решить проблему парковки своего автомобиля во дворе жилого дома установкой заграждений, съемных столбиков или столбиков с цепочками и иных препятствий, тем самым обозначая «своё» место. В некоторых худших ситуациях индивидуальные парковочные места организуются прямо на газоне. Насколько законны такие ограждения?

Согласно ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ, если земельный участок под многоквартирным домом принадлежит собственникам помещений в этом доме, то правовым основанием организации индивидуального парковочного места во дворе является решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об организации парковочных мест. Это решение оформляется протоколом общего собрания, т. е. принимается всеми собственниками коллективно. Решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме можно получить в управляющей компании, правлении ТСЖ, жилищного кооператива или ЖСК, иного специализированного потребительского кооператива через 10 дней после проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Если земельный участок под многоквартирным домом не оформлен на жильцов дома, то основанием для организации парковочного места во дворе является договор аренды придомовой территории, заключенный с соответствующим органом местного самоуправления (в г. Симферополе — администрация города). Существует такой договор или нет, можно выяснить, направив соответствующий запрос в орган местного самоуправления.

Если в ответ на запрос были предоставлены документы, подтверждающие право жильца дома на организацию индивидуального парковочного места, значит, это место занято законно. Если вы не согласны с содержанием предоставленных вам документов или с самим фактом существования таких документов и считаете, что ваши права нарушены, вы имеете право отстаивать свои интересы в суде. Но, как показывает практика, в большинстве случаев такие документы у жильца отсутствуют и, как следствие, такие действия являются самовольным захватом придомовой территории и нарушают ваши законные права.

Меры пресечения

Для того чтобы пресечь незаконные действия владельца автомобиля по организации парковочного места и демонтировать ограничивающие устройства, можно обратиться с жалобой в управляющую компанию, которая обслуживает дом, а также в орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль (применительно к г. Симферополю — управление муниципального земельного контроля администрации).

В заявлении нужно описать незаконные действия жильца дома (владельца автомобиля), указать свои контактные данные, а также приложить доказательства правонарушения: фотографии с доказательством незаконной парковки или иного захвата места во дворе, а также ответ на запрос и полученные документы, подтверждающие отсутствие оснований у жильца дома для ограничения права доступа и пользования земельным участком на придомовой территории остальным собственникам помещений в многоквартирном доме. Срок рассмотрения письменного обращения граждан государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами в соответствии с их компетенцией составляет 30 дней со дня регистрации такого обращения. По результатам рассмотрения заявления принимается решение о ликвидации незаконной парковки.

Кроме того, согласно ст 7.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ, на «хитрого» автовладельца может быть наложен административный штраф за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок, в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка определена) или в размере от 5000 до 10 000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка не определена).

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