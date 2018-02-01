Лишённые звания

Курсанты переходного периода так и не смогли стать выпускниками военной кафедры

После референдума несколько сотен крымских студентов, обучавшихся на военных кафедрах, оказались в затруднительном положении: Украина их уже отчислила, а в России возобновить обучение возможности на тот момент не было. Читатель газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратился в редакцию с просьбой рассказать, как развиваются события на сегодняшний день? Появилась ли у крымских студентов возможность проходить военную подготовку? Смогли ли ребята, завершившие обучение на военных кафедрах в переходный период, всё-таки получить воинское звание?

Остались ни с чем

Для начала вспомним, как крымские студенты получали воинскую специальность при Украине. Военная кафедра существовала лишь при Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе. В 2014 году там проходили обучение 120 студентов из бывшего ТНУ им. Вернадского, а в целом училось около 500 человек. Курсанты военной кафедры ТНУ числились также в Харькове, а студенты Крымского агротехнологического университета — в Киеве.

После Крымской весны военная кафедра при Нахимовском училище закрылась, а курсантов, числившихся в вузах сопредельного государства, отчислили. В итоге выпускной курс не прошёл военные сборы и студенты не получили офицерские звания. Около 300 человек оказались в подвешенном состоянии: военную кафедру вроде бы окончили, а остались в итоге ни с чем.

Окончательно добило ребят сообщение Министерства обороны РФ, в котором совершенно однозначно говорилось: «Продолжение обучения граждан на военных кафедрах при образовательных организациях Российской Федерации, обучавшихся ранее по программе военной подготовки в вузах, расположенных на территории Украины, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено». Иными словами, хотите получить офицерское звание, проходите военную подготовку заново, поскольку система обучения в России отличается от украинской.

И, кстати, может быть, кто-нибудь и успел бы её пройти, однако процесс создания военных кафедр в крымских вузах затянулся на три года. Такая неспешность, по словам чиновников, связана с тем, что вопрос военной подготовки студентов относится к разряду государственных, а значит, требует рассмотрения на уровне Госдумы. В общем, пока суд да дело, оказалось, что уже нет ни времени, ни возможности переучивать курсантов. Ведь за три года они успели либо выпуститься из вузов, либо перейти на выпускные курсы, откуда набор на новосозданные военные кафедры, увы, не ведётся.

Процесс пошёл

Зато сейчас процесс формирования площадки для военного обучения студентов в Крыму, наконец, завершён. Осенью прошлого года о наборе курсантов на военные кафедры объявили сразу два вуза: Крымский федеральный университет им. Вернадского и Севастопольский государственный университет.

В КФУ кафедра для военной подготовки офицеров и сержантов запаса была создана ещё в июле 2016 года. Однако первых курсантов она приняла лишь в этом учебном году.

Вадим Марьин, преподаватель военной кафедры КФУ им. Вернадского:

«Военная кафедра укомплектована высококвалифицированным преподавательским составом и персоналом из числа офицеров и прапорщиков запаса с богатым опытом военной службы в Вооружённых силах. В кратчайшие сроки была проделана огромная работа по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы, получению вооружения и военной техники. Сейчас кафедра принимает студентов, желающих получить фундаментальную военную подготовку, раскрыть свои способности и испытать себя, стать настоящим мужчиной и найти достойное место в жизни. Подготовка сержантов запаса осуществляется по направлениям: командиры мотострелковых и пулемётных отделений, командиры артиллерийских расчётов, а подготовка офицеров запаса — по специальностям «командиры огневых взводов и взводов управления наземной артиллерии, а также миномётных частей и подразделений».

Кафедра оборудована лекционными залами и учебными аудиториями, компьютерными классами, тактическим учебным полем и городком боевой работы. Имеются электронный тренажёр для стрельбы из всех видов стрелкового оружия и новейший компьютерный артиллерийский полигон «Артерра». Для проведения практических занятий приглашаются специалисты штаба и управлений Черноморского флота.

На военную кафедру принимаются студенты второго курса всех структурных подразделений университета, достигшие призывного возраста, прошедшие медицинскую комиссию и конкурсный отбор.

«Коса» не пройдёт

В нынешнем учебном году приняла первых курсантов и военная кафедра при СевГУ. После её окончания студенты смогут получить звание офицера запаса (по специальностям «эксплуатация и ремонт корабельных дизельных энергетических установок надводных кораблей», «эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматики», «ведение поисковых, аварийно-спасательных, подъёмных и водолазных работ»), сержанта запаса (специальность «командир стрелкового отделения») или рядового запаса (специальность «гранатомётчик»).

Вадим Скляров, начальник военной кафедры при Севастопольском государственном университете:

«Получить звание офицера запаса смогут только студенты технических направлений. Для рядовых и сержантов запаса ограничений по специальности практически нет. Военная кафедра будет находиться в Голландии, в основном корпусе Института ядерной энергии и промышленности. Подготовка будет происходить в течение трёх-пяти семестров методом одного учебного военного дня. По окончании обучения проводятся учебный сбор и итоговая аттестация. У студентов, претендующих на обучение, должна быть осознанная готовность при необходимости пройти военную службу по контракту».

Конкурсный отбор курсантов прошёл в сентябре прошлого года, а непосредственно обучение начнётся в этом семестре. Кстати, попасть на военную кафедру не так-то просто. Отбор проходит в два этапа. Первый — медицинское освидетельствование при военном комиссариате, на котором подтверждается годность человека к военной службе по контракту. Второй, основной этап включает в себя анализ текущей успеваемости претендента, профессионально-психологическое тестирование и оценку физической подготовки: силы, быстроты, выносливости. По словам Вадима Склярова, имеет значение и мотивация к военной службе. То есть если комиссия видит, что претендент рассматривает возможность после окончания вуза работать в силовых структурах, служить в армии, — это, безусловно, плюс. А вот когда очевидно желание откосить — конечно, минус. Такие студенты, говорит начальник военной кафедры, есть всегда, но «косу» быстро отбирают.