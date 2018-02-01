Крымчан поставят «на счетчик»

Тем, кто не платит Фонду капитального ремонта, будет начисляться пеня

Жилищный кодекс неумолим — даже если ремонт вашего дома запланирован на 2045 год, а дожить до этого времени вы не планируете, от обязанности ежемесячно оплачивать далекую, как горизонт, замену лифта или кровли вас никто не избавит. Но, может быть, можно сократить срок ожидания?

Для вас же стараемся

Такого понятия как капитальный ремонт в новейшей истории Крыма до 2016 года не было вообще. Кровли ветшали, лифты выходили из строя и падали, фасады обваливались, подвалы гнили, а ремонта не было. Без него на полуострове до ручки дошли больше 10 тысяч многоквартирных домов. Чтобы подлатать их, необходимо 133 миллиарда рублей — это практически вся доходная часть крымского бюджета на 2018 год.

Валерий Стахнев, генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым:

«Состояние жилищного фонда в Крыму плачевное. Конечно, все проблемы сразу мы решить не можем, пока запланировали до конца года отремонтировать 348 домов, в которых необходимо провести 870 видов работ. На это требуется 1,8 миллиарда рублей, но, поскольку граждане вносят только 43% от необходимой суммы, на сегодня собрано всего около 700 миллионов».

Впрочем, по словам Стахнева, даже если бы жители Крыма платили в полном объеме, то при нынешних тарифах в 16,6 рубля за квадратный метр нам удалось бы собрать меньше половины от необходимого. Именно поэтому государством предусмотрена схема софинансирования, которая предполагает доплату недостающей суммы из республиканского и федерального бюджетов.

Правда крымские власти до сих пор не закончили инвентаризацию жилищного фонда. Например, муниципалитеты еще не предоставили данные о состоянии 400 домов, кроме того, не решен окончательно вопрос с юридическими лицами, которые занимают первые этажи многоквартирных строений.

«В конце концов они начнут платить обязательно, — уверяет Стахнев. — Кстати, именно неопределенность с юридическими лицами в том числе объясняет столь низкие сборы на капитальный ремонт. Конечно, и физлицам не нравится, что их заставляют платить, но ведь если бы не наш фонд, смогли бы они самостоятельно отремонтировать, например, кровлю или заменить лифт в подъезде? Я в этом сомневаюсь».

Грядут суды

Капитальный ремонт в крымских многоквартирных домах, в зависимости от степени их изношенности и времени постройки, распланирован вплоть до 2045 года. Несмотря на то что многие россияне вообще сомневаются в том, что до тех времен доживет даже сам фонд, его сотрудники уверены в своем будущем и утверждают, что капитальный ремонт можно приблизить.

Сергей Ломакин, заместитель генерального директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым:

«Внесение дома в краткосрочный план возможно, например, если фонду удастся сэкономить на тендерах с подрядчиками. Также граждане могут отказаться от оплаты в „общий котел“ и завести спецсчет. В этом случае взносы можно производить по более гибкой системе и быстрее накопить на оплату необходимого вида работ. Возможно и сокращение сроков ремонта путем увеличения размера взносов или если вырастет объем софинансирования со стороны федерального или республиканского бюджета».

Но если сокращение сроков ремонта — дело, зависящее от множества неподвластных гражданину факторов, то делать взносы в ожидании своей очереди собственники жилья обязаны в любом случае.

«Эта обязанность закреплена в 158-й статье Жилищного кодекса, — поясняют специалисты. — Пока мы никак не наказывали неплательщиков. Но сейчас разработана и вступила в силу специальная программа по взысканию задолженности по оплате за капитальный ремонт многоквартирных домов. Мы начали разъяснительную работу с гражданами о необходимости уплаты взноса за капремонт, проводим встречи с жителями во всех муниципалитетах Крыма. Должникам будет начисляться пеня, затем последуют обращения в суд».

А может, заморозим?

В конце прошлого года десятки тысяч жителей Крыма больше двух месяцев ждали, когда в их подъездах включат 107 новых лифтов, которые заменили по программе капремонта многоквартирных домов. К декабрю большинство из них были полностью готовы к эксплуатации, однако пуск тормозили бумажная волокита и несогласованность в отношениях между фондом, подрядчиками и Министерством ЖКХ. Общественность возмутилась и подняла вопрос о компетентности фонда, а также о готовности республики к реализации программы капитального ремонта.

Анатолий Петров, председатель комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Крыма:

«Крымчане постоянно жалуются на качество ремонта — после него, говорят они, зачастую становится только хуже. В квитанциях, которые приходят населению, — бардак, перепутаны метраж жилья, адреса проживания, суммы начисления. На одном из заседаний Общественной палаты мы спросили представителей фонда, почему эта программа постоянно дает сбои и что они делают для того, чтобы устранить недостатки. Внятных ответов не было».

В итоге общественники предложили заморозить программу до тех пор, пока чиновники не научатся работать. Их доводы: если граждане на знают, на что именно пойдут их взносы и насколько эффективно будут потрачены, брать с них деньги недопустимо. К тому же вызывают вопросы и тарифы. Почему в Крыму люди платят 16,6 рубля за квадратный метр жилья, а, например, в Мурманске всего 1 рубль, хотя чиновники и утверждают, что крымский тариф — один из самых низких в стране?

«Конечно, мы понимаем, что такая громкая инициатива, как заморозка федеральной программы в отдельном регионе, — это всего лишь красивый жест, — соглашается Анатолий Петров. — Но вызвать резонанс, привлечь к проблеме внимание, чтобы начать исправлять ситуацию, мы вполне можем».

Хотя подвижки в реализации программы все же есть, признает Петров. Так, с 1 января в Крыму наконец-то ввели льготу по взносам для одиноких пенсионеров. Для тех, кто старше 70 лет, она составляет 50%, а достигшие 80-летнего возраста от уплаты освобождаются полностью. Правда эта льгота имеет строго уведомительный характер, поэтому для того чтобы ее получить, пенсионер должен написать заявление.