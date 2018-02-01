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Вне законаСкандал

Чёрный рынок по случаю

Почему на мероприятия коллекционеров ходят «нелегалы» и почему их не задерживают?

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже рассказывал о странных событиях, происходящих в Симферополе во время так называемых слётов коллекционеров. На таких мероприятиях, организованных вполне официально, обязательно присутствуют те, кто продаёт из-под полы товар, цена которому — только по Уголовному кодексу. Но до них никому из правоохранителей или местной власти, похоже, нет дела. Вот бабулек с укропом погонять как злостных стихийщиков — это да. А тут хронически никто ничего не видит. Несколько дней назад в столице Крыма прошёл очередной слёт коллекционеров, на который в очередной раз слетелись нелегальные торгаши...

Приличная сторона

Огульно слёт коллекционеров, проходивший несколько дней назад в Симферополе, в здании музучилища, конечно, ругать не стоит. Среди тех, кто собрался там поторговать предметами своих коллекций и изделиями «под старину», есть и приличные люди (другой вопрос, кто устанавливает цены и каким образом налогооблагается подобная торговля). К тому же на афише стоит логотип республиканского Минкульта наряду с Крымским клубом коллекционеров и Ассоциацией заповедников и музеев Крыма. Да и товар вполне легальный. И по-своему интересный... Но обо всём по порядку.

В отличие от прошлых таких слётов, на этот раз практически не было видно «византийских» вещей. Но стало больше «скифских». Конечно, подобный товар — реплики, новодел. Но были и настоящие старые, даже старинные предметы. В основном те, которые относятся к прошлому веку.

Монеты подешевели, а вот украшения и банкноты подорожали в два-три раза. К примеру, за крымскотатарский женский поясок 40-х годов прошлого века просили 45 тысяч рублей. А за фарфорового зайчика 70-х годов — четыре тысячи. Среди новшеств — статуэтки, бюсты. Самые разные. Сделанные, естественно, в современных условиях. Среди таких фигурок можно встретить и Сталина, и Высоцкого, и Николая Второго, и Дзержинского с Берией, и даже действующего президента. Цены — от 350 до 900 рублей.

Неприличная сторона

Но стоило только покинуть холл Симферопольского музучилища, как в глаза бросались многочисленные томящиеся возле здания фигуры со свёртками в руках. Точно так же было и в прошлый раз, когда «Крымский ТелеграфЪ» посещал мероприятие коллекционеров. И это — совсем другая сторона происходящего.

У этих людей, как подмигивали знающие коллекционеры, можно купить совершенно другой товар. Запретный. «Да все тут это знают, — уверяли нас граждане, явно не в первый раз посещающие слёт коллекционеров. — „Запрещенку“ купить можно. Старше 100 лет есть, но она мелкая. Если хотите что-то посущественней, то договариваться надо, принесут. Правда и то, что никто не проверяет, не следит».

То есть вот какая картина получается: к легальному слёту коллекционеров подтягиваются нелегалы и об этом, как можно судить из здешних разговоров, все знают — и никакого контроля! Прекрасный чёрный рынок, так сказать, по случаю.

Налицо — явная проблема, на которую, как нам кажется, просто не хотят обращать внимания. Почему, например, граждане, имеющие интерес к предметам старины и торгующие легально, не содействуют полиции, не обращают внимание правоохранителей на нелегальных торговцев? Не знают о них? В это не верится. Не хотят ссориться, ведь мир коллекционеров тесен? Вероятно. Но наличия проблемы это не снимает.

Впрочем, как сообщили нам специалисты, тесно знакомые с данной спецификой, на проблему нужно обращать внимание на общегосударственном уровне. «Хватанием за руки» и штрафами её не решить. Ведь что получается: сейчас человек, скажем, просто случайно нашедший предмет старины, например XIX века, не имеет права с ним ничего законно сделать. Даже в музей отдать, потому что там не примут (не имеют права даже в качестве подарка). Только если под дверь подбросить анонимно. Можно ещё спрятать. Или продать нелегалам. А уж сколько в Крыму чёрных копателей... Но это отдельный разговор.

Игорь ШИЛОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 468 от 16 февраля 2018 года

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Просмотров: 266 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:00

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