Люди ненужной профессии

Специалисты судебно-медицинской экспертизы останутся без работы?

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратились сотрудники республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы с просьбой осветить непростую ситуацию, сложившуюся в учреждении. Руководство приняло решение сократить всех экспертов-химиков, оставляя людей со специфическими специальностями без работы. На каких основаниях администрация медучреждения увольняет штат целого отделения? И как будет работать бюро, оставшись без специалистов?

Опять модернизация

Всё началось в октябре прошлого года, когда коллектив судебных экспертов-химиков подал на рассмотрение начальнику ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы» Елене Иванченко заявление с просьбой рассмотреть вопрос об установлении надбавки за интенсивность труда. Основываясь на том, что в отделении вместе с ними работают два врача — судебно-медицинских эксперта, которые выполняли ту же работу, что и судебный эксперт-химик.

Ранее специалисты уже подавали такое обращение в Министерство здравоохранения РК, однако в ведомстве им ответили, что решение об установлении надбавки должно приниматься непосредственно руководством медучреждения. При этом уточнялось, что в принципе подобная мера может быть принята в случае, если судебные эксперты-химики выполняют те же функции, что и врачи судебной экспертизы.

Руководство бюро рассматривало коллективное заявление в течение месяца. Затем, по словам сотрудников химического отделения, Елена Иванченко и ее заместитель провели с коллективом «разъяснительную работу». При этом, как говорят сотрудники, их руководители на повышенных тонах объяснили, что никакого повышения зарплаты не будет, поскольку эксперты-химики не являются медицинскими работниками, а значит, не могут претендовать на увеличение оплаты труда. Тогда же впервые прозвучали слова об увольнении. Но в тот же день двум экспертам-химикам была предложена должность заведующего химическим отделением. Но они отказались.

Спустя несколько дней в первичную профсоюзную организацию бюро пришёл проект приказа о сокращении штата и численности сотрудников в связи с проведённой модернизацией и приведением к единому классификатору: в отделении должны работать только врачи. Профком на это не отреагировал: мол, речь ведь идёт не о массовом сокращении штата, значит, всё в порядке.

Возмущённые такой несправедливостью, эксперты-химики написали обращения в Росздравнадзор, Инспекцию по труду, Прокуратуру, республиканский Минздрав и Администрацию президента. В письмах люди просили уполномоченные ведомства приостановить процедуру сокращения сотрудников судебно-химического отделения до проверки его законности.

«На сегодняшний день нами получен ответ из Администрации президента о том, что наша жалоба переадресована главе республики Сергею Аксёнову, который должен принять меры по решению проблемы, — рассказывают специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы. — Также мы получили ответ из Прокуратуры, в котором сообщается, что наша жалоба направлена в Инспекцию по труду и в Минздрав».

В общем, ответственные ведомства даже не попытались снизить градус общественного напряжения, успокоить людей и объяснить им, что происходит, но предпочли отделаться формальными отписками. И вместо того чтобы решать проблему, стали перебрасывать её из структуры в структуру: глядишь, со временем и сама рассосётся.

Выхода нет

Не стало исключением и профильное ведомство. Минздрав в своём ответе сообщил экспертам-химикам, что их сокращают в связи с «проведённой в 2017 году модернизацией судебно-химического отделения, автоматизацией методов исследования для обеспечения единого подхода к производству судебных экспертиз, в целях организационной и экономической эффективности работы судебно-химического отделения на классифицирующих принципах, исключающих пересечение дублирующих специальностей, сокращения расходов бюджетных средств и оптимизации системы управления кадровыми ресурсами, рационального использования аппаратуры и медицинского оборудования». Короче, казённым языком людям ещё раз пересказали то, что они и так знали. Также замминистра здравоохранения Николай Деркач напомнил попадающим под сокращение сотрудникам бюро о том, что им были предложены имеющиеся в учреждении вакантные должности, на которые они могут быть переведены по их желанию при наличии соответствующего образования и квалификации. Однако, по словам экспертов-химиков, им предложили неадекватные вакансии: санитар, лаборант, юрист и даже кадровик. То есть речь идёт либо о понижении в должности с соответствующим уменьшением оклада, либо о работе вообще не по специальности.

«У нас в отделении было десять человек. Один врач, судебно-медицинский эксперт, ушёл сам, он понял, что с таким объемом работы не справится. Восьмерых сократят. Кто же будет работать? — говорят специалисты. — Каждый из нас сейчас выполняет объём работы в три-четыре раза выше нормы. Людей мало, а мы одни на весь Крым. Как один-два человека смогут справиться с такой нагрузкой?»

Кстати, каждый эксперт-химик, работающий в бюро, прошёл обучение по программе дополнительного профессионального образования, а значит, имеет право на ведение профессиональной деятельности по специальности «судебно-медицинская экспертиза». И ещё, говорят сотрудники бюро, несмотря на модернизацию и автоматизацию исследований, о которых постоянно твердят руководство учреждения и сотрудники Минздрава, в отделении не соблюдены стандарты оснащения, а люди вынуждены работать в жутких условиях.

Теперь эксперты-химики не знают, куда ещё им обратиться за помощью. И где работать после сокращения? Несмотря на то что по специальности они провизоры, из-за специфической специализации пойти работать, например, в аптеку они не могут — придётся переучиваться.

Другое мнение

Разумеется, мы предоставили право высказаться и другой стороне конфликта — Елене Иванченко.

«Трудовой кодекс предоставляет руководителю медицинской организации право самостоятельно определять необходимый численный состав работников, — комментирует начальник бюро судебно-медицинской экспертизы. — Дело в том, что сейчас в подразделении имеются две дублирующие должности с одинаковой функциональной нагрузкой: врач-судмедэксперт и судебный эксперт-химик. Руководство пришло к выводу, что такого быть не должно. В итоге было принято решение о сокращении должности судебного эксперта-химика. Поскольку люди, сейчас занимающие эти должности, в прошлом были лаборантами, им предложили продолжить работу в нашем учреждении в этой должности, что предусмотрено Трудовым кодексом РФ. На улицу мы никого из сотрудников не выгоняем».

По словам Елены Иванченко, сейчас отделение химической экспертизы оснащено современной аппаратурой, работать на которой должны высококвалифицированные врачи-судебно-медицинские эксперты, имеющие соответствующую специализацию. Таковые уже найдены среди молодых специалистов.

«Что касается судебных химиков, имеющих фармацевтическое образование, мне сложно сказать, почему они работали в медицинской сфере при Украине, — говорит Елена Иванченко. — Однако их должность в то время называлась „судебно-медицинский токсиколог“. В России такой специальности нет: в бюро должны работать судебно-медицинские эксперты».

Что в итоге?

В данной ситуации, как может показаться на первый взгляд, нет неправых: руководство учреждения обосновывает свои действия инструкцией и буквой закона, против которой не попрёшь. Но есть здесь важный нюанс. Конфликт личностей. При котором, образно говоря, власть и сила — в руках начальства.

И это уже не первый случай, когда простые люди становятся жертвой системы, в данном случае прикрытой термином «модернизация». Может, вместо того чтобы слепо следовать спускаемым сверху инструкциям, правильнее было бы на месте разбираться, насколько они применимы в реальной жизни?