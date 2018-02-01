Люди в сером

Самая скандальная Олимпиада, заложники игрищ и ожидаемое упорство

Следует признать, что на пути к Играм XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 и зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане-2018 руководители российского спорта допустили немало ляпов в отношениях с МОК и ВАДА, а заложниками этих конфликтов стали спортсмены. Многие из них летом позапрошлого года не были допущены на Олимпиаду в Бразилию, а теперь и в Южную Корею.

Без флага и гимна

Неделю назад в южнокорейском Пхёнчхане были открыты очередные зимние Олимпийские игры. В них участвуют спортсмены из 92 стран, которым предстоит за шестнадцать дней разыграть 102 комплекта медалей по пятнадцати видам спорта. Но, увы, пока не наблюдается в стране обычного подъёма настроения у наших поклонников спорта по поводу Олимпиады. Настроения нет прежде всего из-за пожара, который МОК и ВАДА уже несколько лет раздувают вокруг российского спорта. Что поделаешь, они никак не могут принять блестяще проведенные Россией зимние Олимпийские игры в Сочи-2014 и последующую за этим Крымскую весну. Их цель — наказать за это нашу страну в том числе и на мировой спортивной арене. Хотя в ряде важных областей запреты и блокады России не удаются, но в спорте, увы... Но, как об этом сказал президент РФ Владимир Путин, «Сами виноваты, дали повод».

Открытие Игр не произвело большого впечатления, хотя корейцы постарались представить в самом лучшем свете Страну утренней свежести, добившуюся большого технического прогресса в последние десятилетия. Но их шоу не произвело особого впечатления. Оно по всем параметрам уступило творческим находкам организаторов Игр четырёхлетней давности на берегу Чёрного моря, в Сочи.

Первооткрыватели Пхёнчхана

Ими стали мастера кёрлинга. В этом виде спорта на Играх соревнуются восемь сборных, которые встречаются по круговой системе друг с другом, а четыре лучшие на предварительном этапе выходят в полуфинал, где пойдёт уже сражение за медали. Российская супружеская пара Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, вместе со сборными Канады, Швейцарии, Норвегии, смогли прорваться в полуфинал в дебютирующем на Играх дабл-трапе. Увы, в полуфинале, в заключительном, восьмом энде они уступили действующим чемпионам мира швейцарцам, но затем в борьбе за бронзу переиграли норвежцев — 8:4. А первыми олимпийскими чемпионами стали канадцы, без особых усилий победившие «обидчиков» россиян — швейцарцев.

На несколько дней растянулись состязания мужчин в прыжках со среднего трамплина. Чтобы попасть в первую финальную попытку, необходимо было войти в число 50 прыгунов, а во вторую — уже в число 30, что удалось Евгению Климову и Денису Корнилову. Но, в который уже раз, наши парни в решающий момент борьбы скисли, и их уделом стали полёты, приведшие в итоге на ...дцатые места.

Они стали медалистами

Хотя руководители нашей обескровленной команды не обнародовали своих медальных планов, но вот в том, что российские фигуристы добудут награду в командных выступлениях, они не сомневались. Однако уже в первом виде программы нашу команду поджидал неприятный сюрприз. Двукратный чемпион России Михаил Коляда дважды шлёпался на лёд и занял лишь восьмое место, принеся команде только три очка. Затем наша молодая пара, двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов блестяще выполнили своё упражнение и, заняв первое место в короткой программе, заработали 10 очков. Их порыв поддержали наши великолепные девушки — двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, с новым мировым рекордом выигравшая короткую программу, и 15-летняя чемпионка Европы — 2018 Алина Загитова, ставшая первой в произвольной программе. В призёрах дважды была танцевальная пара олимпийских чемпионов Сочи-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв, молодая спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт. Хорошо, что частично смог реабилитироваться в произвольной программе Миша Коляда, занявший второе место среди сильного пола. Вот эти девушки и парни смогли поднять россиян с восьмого на второе место в командном зачёте, пропустив вперед лишь очень сильную команду канадцев, но оставив у себя за спиной американцев, итальянцев, японцев.

Не следует скрывать и того, что в Пхёнчхане нынче для наших спортсменов каждая завоёванная медаль любого достоинства должна расцениваться не иначе как золотая. В необъявленной войне российскому спорту главная задача англосаксонского лобби — лишить наших парней и девушек возможности подниматься на пьедестал почёта за наградами. Ведь в тот момент, когда в их честь на флагштоке поднимается белый стяг с пятью переплетёнными кольцами, а для чемпионов звучит олимпийский гимн, весь мир знает, что это отличились россияне, которые никогда не сдаются, даже попадая в самые трудные ситуации.

Но наши явные и скрытые враги хорошо усвоили: чтобы взять верх в любых поединках, надо выбивать из российских рядов лидеров. Для этого президенту МОК Томасу Баху и его команде, «настольной книгой» которых стал фейковый доклад Макларена, пришлось запугать арбитров CAS, кстати, полностью зависимых от бюджета...МОК (?!) Их предупредили, что если они будут защищать россиян, им доведётся искать новое место работы. И они единогласно вынесли решение, что не могут диктовать комиссиям МОК, кого приглашать, а кого не приглашать в Пхёнчхан. Разумеется, и моковцы в первую очередь зажгли красный свет на пути в Южную Корею перед полусотней наших лидеров, рассчитывавших завоевать олимпийские медали.

Тем не менее единицы наших олимпийских чемпионов и призёров Сочи-2014, добравшихся до Пхёнчхана, смогли повести сражение за награды. Тон задал чемпион Игр — 2014 в шорт-треке Семён Елистратов. Но если четыре года назад он отличился в эстафете, то на этот раз впервые завоевал бронзовую медаль в индивидуальном старте на 1500 м, где в Сочи такую же награду на этой дистанции добыл для своей новой родины кореец Виктор Ан, ставший затем владельцем трёх (!) золотых чемпионских медалей. В упорной борьбе на финише уфимца смогли на доли секунды опередить молодой южнокореец Хьочжун Лим и новоиспечённый чемпион Европы голландец Шинки Кнегт.

«Открытые чемпионаты»

Если у трековиков остался в команде понюхавший пороху Сочи Елистратов, то у лыжников в бой были брошены парни и девушки, которых прославленная олимпийская чемпионка, а ныне талантливый тренер Елена Вяльбе рассчитывала подготовить к борьбе за олимпийские медали на Играх в Пекине-2022. Однако знатоки из МОК помогли ей сделать это теперь, на так называемом открытом чемпионате Норвегии по лыжам (так шутя говорят сами спортсмены), проводимом в Пхёнчхане. И наша молодёжь не дрогнула, смело проведя два скиатлона: на 15 км у женщин и на 30 км у мужчин. У прекрасного пола чемпионка Сочи — 2014 шведка Шарлотт Калла стала уже трёхкратной «олимпионницей», оставив серебро легендарной норвежке «астматичке» Марит Бьорген, а восьмое и двенадцатое места заняли наши «малышки» — Наталья Непряева и Анастасия Седова, опередившие ряд лауреатов Олимпиад и чемпионатов мира. Как же после такой «девичьей» сенсации могли ударить в грязь лицом наши парни? Особенно рвался в бой 20-летний Денис Спицов. Увы, уже на втором километре дистанции его и опытного Андрея Ларькова сбил с ног на спуске молодой норвежец Симен Крюгер. Они отставали от головки «пелетона» почти на 40 секунд, но постепенно сокращали отставание, а когда, пройдя половину дистанции «классикой», перешли на коньковый ход, уже были в лидерах. Крюгер рискнул за километр до финиша уйти в отрыв и стал чемпионом, обойдя двух своих земляков, а Денис финишировал четвёртым и, как шутили его товарищи, стал владельцем «деревянной» медали, или «олимпийским чемпионом без норвежцев!»

В свою очередь на «открытом чемпионате Голландии по конькам», где из полностью вылущенной от чемпионов и рекордсменов мира сборной России в беге на 1500 и 3000 м среди женщин и 5000 среди мужчин стартовала лишь Наталья Воронина, но была только десятой (4.05,85). Зато «оранжевые» нидерландцы заняли весь пьедестал почёта среди дам, где первенствовала самая молодая из них — Карлейн Ахтерэкте (3.59,21), а первой на дистанции 1500 м была ставшая пятикратной олимпийской чемпионкой Ирен Вюст (1.54, 35). У мужчин в четвёртый раз подряд, как это было в Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014, первенствовал «железный» Свен Крамер, и вновь голландец превысил свой олимпийский рекорд (6.09,76).

Мы не случайно всё время критиковали руководителей и тренеров наших биатлонистов, у которых только четыре спортсмена были допущены, но явно находящиеся в «разобранном» состоянии, к стартам в Южной Корее. Но если в спринте на 7,5 км наша Татьяна Акимова (поразив все десять мишеней на стрельбище) финишировала 20-й, а в гонке преследования — 31-й, то у ребят в гонке на 10 км Антон Бабиков занял лишь 57-е место, а Матвей Елисеев — 83-е, опередив только четырёх соперников. Бабиков чуть-чуть исправился в гонке преследования, закончив дистанцию сороковым. Но, как говорится, самим стреляющим лыжникам можно только посочувствовать, а вот с тренерами, видимо, предстоит расставание. Отвратительная погода — холод и порывистый ветер — сделала своё черное дело и для признанных лидеров в этом виде спорта. Особенно пострадал рыжий норвежец Йоханнес Бё, считавшийся главным претендентом на награды почти на всех дистанциях. Чемпионские награды добыли блестяще стрелявшая и мощно бежавшая в спринте и в гонке преследования немка Лаура Дальмайер и её земляк спринтер Арнд Пайффер, а преследование выиграл «железный» француз Мартен Фуркад.

Лидируют немцы

Три золотые медали биатлонистов плюс награда такого же достоинства, завоёванная в прыжках на среднем трамплине Андреасом Веллингером, вывели сборную Германии пока на первое место в общекомандном зачёте Игр-2018. За ней разместились добывшие золотые награды олимпийских чемпионов голландцы (3), норвежцы, канадцы, американцы, французы (по 2), шведы, австрийцы, южные корейцы (по 1). Пятую медаль высшей пробы могла принести немцам прыгунья с трамплина Катарина Альтхаус, но её в последнем прыжке опередила норвежка Марен Лунбю. Порадовала нас и Ирина Аввакумова, занявшая четвертое место в прыжках с трамплина. Но сама чемпионка России была огорчена «деревянной» медалью.

Когда наш молодой саночник Роман Репилов лучше всех выступил в тренировочных заездах на санях, его многие специалисты зачислили в основные соперники олимпийского чемпиона Сочи немца Феликса Лоха. Эта сладкая парочка заняла соответственно, после первых двух заездов, первое и третье места. Но, видимо, слишком рано ребята во сне увидели себя на пьедестале почёта, совершив на следующее утро грубейшие ошибки в третьем и четвёртом заездах. Это позволило 19-летнему австрийцу Давиду Гляйшеру стать новым чемпионом. Лох в итоге расположился на пятом месте, а Репилов — на восьмом.

Недаром американцы так агитировали МОК в своё время, чтобы он расширял олимпийскую программу по сноуборду. И вот теперь сборная США собирает в нём весомый золотой урожай в слоуп-стайле. 19-летний «пацан» Редмонд Джерард удостоился золота зимних Олимпийских игр, уверенно выиграв состязание среди мужчин, а среди женщин в этой же дисциплине так же уверенно первенствовала его землячка Джейми Андерсон. Среди других (речь ведём о мастерах фристайла) в могуле первенствовала 19-летняя француженка Перрин Лаффон. Бронза в этом виде досталась Юлии Галышевой из Казахстана. Среди мужчин-могулистов канадец Майкл Кингсбери сменил серебро, выигранное в Сочи, на золото Пхёнчхана.