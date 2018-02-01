Американская петля

Путешествие к каньону с крымским названием, но на другом континенте

Большой каньон Крыма... Для крымчан, живущих ныне в Коста-Рике, он был и остаётся одним из прекраснейших уголков родины. Ежегодно они отправляются в одну из точек нашей планеты, чтобы воочию увидеть местные красоты и... сравнить с Крымом: такая вот крымская забава. На этот раз путешественники побывали в США, в том числе и в американском Большом каньоне. Возможно, не всегда сравнения уместны, но как бы ни завораживала красота далёкой страны, мы-то знаем, что Крым... Впрочем, дадим слово путешественникам.

Головокружения

Аэропорт Лас-Вегаса. Мир наживы и чистогана встретил приветливо. Пограничник с фамилией Табунщиков на родном русском языке посокрушался о том, что Лас Вегас — город дорогой и, видимо, нам будет холодно, здесь всего-то 25 по Фаренгейту, и вообще что же нам в теплых тропиках не сидится?

Море огней. Стрип, тот самый, с множеством отелей. Почти гротескные копии статуи Свободы, псевдовенецианских каналов, римских статуй, лубочной египетской пирамиды. Обилие казино, мимо которых не пройдешь, так как тротуар ведет тебя только в их недра, а уже потом — на улицу. Как описать словами увиденное волшебство любви и таинство мечты? Артисты шоу — великолепны, мастера акробатики и синхронного плавания быстры, точны, непредсказуемы. С последними звуками музыки сказка не исчезла, она все еще стояла перед глазами. Заметила, что уходить не хотелось не только нам, но и тем американцам в ковбойских шляпах. Замерев в ожидании чуда, весь зал притих и еще долго не расходился.

А со сказкой-мечтой, воплощенной разумом человека, уже спорила Природа. Огромные, словно окаменевшие, языки пламени, скалы Огненной долины, казалось, возникли из ниоткуда. Fire — стучало в висках. Красный песок — под ногами. Kружат голову петроглифы, которым около 4000 лет. Застывшая прямо в кране струя воды напоминает о легком морозе... Сколько там по Фаренгейту? И каменный огонь величаво взирает свысока... А день звал нас в путь, американская петля только начиналась. Незаметно подкралась темнота, исчезли каменные глыбы по обеим сторонам дороги. Только фары машины освещают обледеневшую дорогу. Вдали ни огонька.

Территория индейцев

Утро будит солнцем. Остатки сна сняты свежим морозным воздухом. Брайс-каньон великолепен. «Амфитеатры» и «камины фей» поражают своим изяществом. Названия смотровых точек очень точны. Есть, например, «Вдохновение». Еще раз убеждаешься в том, как Природа, всеобъемлющая и всевидящая, торжествует в своих каменных творениях. Дух захватывает от снежно-красного кружева, сотканного ветром и водой.

Кажется, что вот теперь-то мы видели самое-самое, самое красивое. Ан нет. Известный миру Каньон Антилоп уникален. Находится он на территории индейской резервации племени навахо. Каньон Антилоп, есть верхний и нижний, получил свое название из-за цвета скал, который напоминает шелковистый цвет шкуры антилопы. «Здесь вода пробегает сквозь скалы» — так называют это место индейцы. К слову сказать, индейцы этого племени выглядят совсем обычно. Наш гид невысокого роста, коренастый молодой человек, в синей куртке с синей же пластмассовой клипсой в мочке уха. Взгляд, правда, пытлив и глубок. Уже внутри каньона он за полминуты настроил наш фотоаппарат, сделал несколько потрясающих снимков и предложил, если мы не против, сыграть на флейте, она тут как раз у него под рукой.

Horsshoe Bend, Подкова — наша следующая остановка. К вашему сведению, именно здесь изгиб реки Колорадо можно увидеть с высоты 330 метров. Где-то прочитала, чтобы представить, сколько это, надо сложить одиннадцать девятиэтажек. Да еще добавьте полное отсутствие каких-либо перил. Соблазн велик, и вот уже беспокойный мой супруг, ловко балансируя, стоит... сидит... лежит (!) на самой кромке выступа. Уж очень заманчиво ощущение высоты и глубины.

Их Каньон

Увидеть закат и встретить рассвет нам предстояло в совершенно особом месте. И вот почему. На территории Долины Монументов, находящейся в пределах земли племени навахо, есть единственный отель, который очень заблаговременно удалось зарезервировать. К слову сказать, вместе с бронированием на почту мне пришло письменное извинение и объяснение, почему на территории отеля нет бассейна, хотя зимой потребности в нем у нас не было никакой. Объяснение было простым. Индейцы навахо считают непозволительным тратить драгоценную воду таким образом.

Однако вернемся в раннее утро. Прав, прав был господин Табунщиков насчет низкой температуры. Передвигаться по Долине рекомендуют на автобусе, что мы и делаем. Совсем немного — и огромные изваяния вырастают прямо перед нами. «Слон», «Верблюд»... И не верится, что все это — дело рук вовсе не человека.

Жаль было оставлять сказочную Долину, но впереди нас ждал Большой каньон, и время не стояло на месте.

На этот раз мы взяли вертолетную экскурсию. Да и как же еще можно было оценить размеры Каньона! К слову, протяженность Большого каньона — 446 км, а глубина — 1800 м. Мне кажется, голова моя вертелась, ну конечно, не на 360 градусов, но очень близко к этому показателю. Представьте ощущение полета плюс ошеломляющие, совсем неземные виды. А ведь это всего лишь прорезанные и эрозированные водой Колорадо известняки, песчаники и сланцы, составляющие элементы одноименного плато. Еще раз, уже в медленном ритме пешеходной прогулки, любуемся Каньоном...

Проехав по территории штатов Аризона, Юта, Невада, мы закончили американскую петлю там же, где и начали, — в Лас Вегасе.