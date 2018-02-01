Нужно будет – сожгут всех?

Риторика украинских СМИ стала близка к истерике

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о Крыме, обратили внимание на милитаризацию региона, в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты и дали слово жаждущим крови.

Милитаристский заскок

Эта новость шокировала многих даже на Украине. Народный депутат и бывший комбат «Днепра-1» Юрий Береза в эфире популярного телеканала заявил, что «если Украина возьмется освобождать Крым, то культурно это сделать не выйдет, вежливых человечков не будет». Об этом, в частности, Береза заявил в эфире ток-шоу «Право на владу». «С оружием мы придем в Крым, и (Россия) его покинет. Сейчас уже армия не та. Мы применим оружие, и вы нас никак не убедите в том, что мы будем освобождать Крым как-то культурно. Нужно будет — сожжем всех», — заявил Юрий Береза.

Пока не определились

С плохо скрываемым унынием украинские «эксперты по Крыму» комментируют сейчас заявления представителей НАТО. В частности, представитель Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко сообщил, что НАТО еще не сформировал свою политику по отношению к российскому Крыму. «Организация пребывания натовских войск на юге — ответ на возрастающую агрессию России», — уверяет он. Также, по словам Пристайко, на южном направлении будет осуществляться дополнительное развертывание сил альянса, однако «как и когда это произойдет — будет зависеть от России».

Скандальный беглец

А сайт телеканала 24tv.ua опубликовал новость с претензией на скандал. Дескать, депутат городского совета Днепра Сергей Суханов, против которого открыто криминальное производство за антисемитские высказывания, выехал на территорию Крыма. Об этом в том числе на своей странице в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов (ссылаясь на некие источники в правоохранительных органах Украины). «Накануне стало известно об открытии уголовного производства против депутата Днепровского городского совета Сергея Суханова в связи с совершением действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти. Вчера, по данным правоохранителей, депутат Суханов перешел административную границу с Крымом на КПП «Чаплинка», — написал Филатов. Почему Суханов ринулся именно в Крым (и ринулся ли?) — неизвестно.

Двойные стандарты

О, как кричали журналисты этого (впрочем, и не только этого) издания о том, что «украинец, поехавший в российский Крым, — не украинец». Разжигали рознь, раздували скандалы. Ставили на границе соответствующие угрожающие билборды. Дескать, нечего делать «настоящему украинцу» на полуострове. Но, как показала практика, всё это не более чем двойные стандарты и заказ. Ведь теперь эти же люди скорбно кричат о депортации украинцев из Крыма. Суть вот в чём. Несколько дней назад городской суд Евпатории постановил депортировать 23 человека — граждан Украины — за незаконное осуществление ими трудовой деятельности на полуострове. Об этом говорится в сообщении Пограничного управления ФСБ России. В частности, стало известно, что в поселке Новоозерное, на территории детского сада «Якорек», был зафиксирован факт трудовой деятельности граждан Украины, которые нарушили российский закон «О правовом положении иностранных граждан». «Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в России. Кроме того, 18 человек были наказаны за нарушение режима пребывания в России», — говорится в сообщении. Также Евпаторийский суд принял решение запретить 23 украинцам въезд на территорию России.